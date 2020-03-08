Сводки от ополчения Новороссии 08 марта 2020

Как сообщала «Русская Весна», в начале 2017 года сотрудниками МГБ ДНР была пресечена попытка теракта в Донецке. Целью украинских спецслужб был склад с боеприпасами, плюс военная техника. И если бы не оперативность силовиков, тысячи людей могли погибнуть.

Бывший военнослужащий Народной милиции ДНР Эдуард Клыпа рассказал, что взрывное устройство он должен был установить в указанное место в одной из воинских частей. Понимая, чем это может кончиться, боец решил выбрать другое решение.

«По наводке моего бывшего знакомого на меня вышли сотрудники СБУ. Хотели, чтобы я работал на них, угрожая расправой над моими родными. Задачей было уничтожить склады с горючим, техникой… Всё это я сообщил нашей контрразведке. Диверсию удалось предотвратить», — рассказал он в интервью каналу «Оплот».

После того, как «сбушники» поняли, что дела не будет, они решили приставить своего человека следить за Клыпой, чтобы в дальнейшем ликвидировать его.

На днях МГБ сообщило о задержании киллера. За жизнь Клыпы, с его слов, ему обещали 3000 долларов.

В конце этой истории на свободе остался тот, кто не изменил своей совести, не подверг угрозе жизни людей.

МГБ ДНР в очередной раз предупреждает: в случае осуществления вербовочных подходов в отношении Вас и ваших близких со стороны иностранных спецслужб, необходимо немедленно сообщить в органы государственной безопасности ДНР. Только явка с повинной является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

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