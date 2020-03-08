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Сводки от ополчения Новороссии 08 марта 2020

09:03. 8 марта 2020 199 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Убивай или умри: кровавый террор СБУ на Донбассе (ВИДЕО)

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Убивай или умри: кровавый террор СБУ на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», в начале 2017 года сотрудниками МГБ ДНР была пресечена попытка теракта в Донецке. Целью украинских спецслужб был склад с боеприпасами, плюс военная техника. И если бы не оперативность силовиков, тысячи людей могли погибнуть.

Бывший военнослужащий Народной милиции ДНР Эдуард Клыпа рассказал, что взрывное устройство он должен был установить в указанное место в одной из воинских частей. Понимая, чем это может кончиться, боец решил выбрать другое решение.

«По наводке моего бывшего знакомого на меня вышли сотрудники СБУ. Хотели, чтобы я работал на них, угрожая расправой над моими родными. Задачей было уничтожить склады с горючим, техникой… Всё это я сообщил нашей контрразведке. Диверсию удалось предотвратить», — рассказал он в интервью каналу «Оплот».

После того, как «сбушники» поняли, что дела не будет, они решили приставить своего человека следить за Клыпой, чтобы в дальнейшем ликвидировать его.

На днях МГБ сообщило о задержании киллера. За жизнь Клыпы, с его слов, ему обещали 3000 долларов.

В конце этой истории на свободе остался тот, кто не изменил своей совести, не подверг угрозе жизни людей.

МГБ ДНР в очередной раз предупреждает: в случае осуществления вербовочных подходов в отношении Вас и ваших близких со стороны иностранных спецслужб, необходимо немедленно сообщить в органы государственной безопасности ДНР. Только явка с повинной является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

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Спустя 75 лет авиабомба достигла своей цели, покарав фашистов на Донбассе и уничтожив их технику

Спустя 75 лет авиабомба достигла своей цели, покарав фашистов на Донбассе и уничтожив их технику | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за прошедшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

«По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.

На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады военного преступника Шаповалова обстреляли район н.п. Калиново из 82-мм минометов.

На станично-луганском направлении каратели 46-й бригады по приказу военного преступника Котенко из автоматического гранатомета открыли огонь по н.п. Желтое.

Всё чаще во время подлых обстрелов в качестве своих целей украинские каратели выбирают объекты гражданской инфраструктуры и дома мирных жителей Республики, при этом для корректировки прицельного огня используют беспилотные летательные аппараты.

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Как мы сообщали ранее, 3 марта профессиональными действиями экипажа станции РЭБ “ТРИТОН-М1” и военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР в районе н.п. Веселая Гора был обнаружен и сбит БЛА типа “квадрокоптер” 46-й бригады. Несмотря на это боевики продолжили проявлять агрессию в отношении жителей нашей Республики и в результате прицельного обстрела н.п. Желтое была повреждена трансформаторная подстанция, вследствие чего без электроэнергии остались более трехсот жилых домостроений н.п. Желтое и Крутая Гора.

Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР, для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников Шаповалова и Котенко. Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на киевских военных, для предотвращения дальнейшей агрессии Украины в отношении мирного населения Донбасса.

Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.

Помимо обстрелов территории нашей Республики вооруженные формирования Украины продолжают переброску вооружения и военной техники к линии боевого соприкосновения сторон, подвергая опасности мирных жителей.

Нашими наблюдателями отмечено размещение двух боевых бронированных машин на блокпосту вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое, где неоднократно фиксируются нашими наблюдателями и патрулями СММ ОБСЕ нарушения режима прекращения огня подразделениями 72-й бригады ВСУ. Кроме того, выявлено размещение одной БМП в частном секторе н.п. Попасная, двух боевых бронированных машин в н.п. Новоалександровка, одного зенитно-ракетного комплекса 9К35 “Стрела-10” в н.п. Нижнее, а также двух БМП во дворе жилого дома.

Пользуясь договорённостями о перемирии, противник продолжает проводить инженерное дооборудование имеющихся позиций и оборудование новых. Данные факты также подтверждаются отчетами Миссии.

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За прошедшие сутки нами зафиксировано проведение инженерных работ с использованием военной и специальной техники боевиками 93-й бригады в районе н.п. Новотошкинское и Крымское.

Как мы неоднократно сообщали, низкий уровень профессиональной подготовки личного состава ВСУ является основной причиной небоевых потерь в зоне ООС.

Благодаря источнику в 93-й бригаде стали известны обстоятельства очередного происшествия.

Во время оборудования капонира военнослужащими 93-й бригады была обнаружена авиационная бомба времен Второй мировой войны. Оценив стоимость находки, с целью наживы предприимчивые боевики решили достать смертоносный предмет своими силами и не придумали ничего лучше, чем вытащить её, зацепив буксировочными тросами за БМП.

В то время как операция по извлечению находилась на финальной стадии, прогремел мощный взрыв. Спустя более 75-ти лет ожидания, бомба достигла своей цели, и украинские фашисты поплатились за террор мирного населения Донбасса. В результате подрыва один оккупант — лейтенант Фирсов погиб, ещё пятеро боевиков — младший сержант Ковальчук, старший солдат Панченко, и солдаты Синенко, Гвоздев и Старченко получили ранения, уничтожена одна единица БМП.

В настоящее время на месте происшествия работает комиссия штаба ОТГ “СЕВЕР”. В связи с устоявшейся практикой штаба оккупационных сил  тщательно скрывать свои небоевые потери от президента Зеленского и общественности. В свою очередь мы со всей ответственностью заявляем, что военнослужащие НМ строго соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации противника.

Нами отмечается ухудшение эпидемиологической обстановки в зоне оккупационных сил. В недельном докладе командующему ООС Кравченко от командующего ОТГ “Север” сообщается о госпитализации тридцать девяти военнослужащих с различными заболеваниями.

В настоящее время в зоне ответственности ОТГ “Север” уже работает комиссия главного медицинского управления МО Украины с целью изучения истинного положения дел. На период работы комиссии командиры бригад с целью занижения статистики заболеваемости запретили больным военнослужащим покидать позиции и лечиться имеющимися в распоряжении средствами. По данным нашего источника в штабе ООС, прибытие медиков связано с резким увеличением количества госпитализированных военнослужащих из 46-й и 93-й бригад с диагнозом пневмония, а также выявлением случаев заболевания мирного населения в пунктах дислокации указанных соединений. При этом, по имеющимся у нас данным, по состоянию на 6 марта на лечении находятся сто двадцать семь военнослужащих из этих бригад, из них двадцать два — в лазаретах медицинских рот, в связи с отказом гражданских медицинских учреждений в их госпитализации по причине израсходования квот, выделенных под ВСУ.

Серьезность ситуации, связанной с увеличившимся количеством заболевших пневмонией в ВСУ, подтверждает заявление командующего оккупационными силами Кравченко, в котором он сообщил об усилении пропускного режима в зоне ООС».

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ВСУ открыли огонь по Зайцево. Репортаж с прифронтовой зоны Георгия Медведева


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