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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 марта 2020

15:51. 8 марта 2020 259 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Мусорка в Афинах



По мотивам турецкого нападения на Грецию с помощью беженцев.
Обновленная мусорка в Афинах.

PS. У вчерашнего трэша с попытками турок выламывать фрагмент заградительной стены на турецко-греческой границе с помощью бронетранспортера есть еще один забавный нюанс. Партия бронетранспортеров этого типа была закуплена для усиления охраны границы на те деньги, которые Европейский Союз давал Эрдогану, чтобы тот ограничивал поток беженцев. Но по иронии судьбы, купленный на эти деньги БТР пытался проложить дорогу беженцам в Европу.

PS2. Вчерашняя попытка прорвать границу Греции в Кастаниc Эврос https://twitter.com/akrokentrwos/status/1236562722176843776


Призыв к грекам возродить "старый спартанский дух", чтобы защитить Европу от исламской волны.
Иронично, что спартанский дух пытаются возродить в Афинах.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Обстрел аэропорта Митига. 07.03.2020



Обстрелы турецкой базы в аэропорту Митига в Триполи стали уже традиционными.
Вечером войска Хафтара снова ударили по туркам, в аэропорту были слышны сильные взрывы, после чего наблюдались сильные пожары. Предположительно, уничтожили склад с беоприпасами.
Про-Хафтаровские источники заявляют о больших потерях турок и наемников ПНС Ливии.
Кроме того, ЛНА заявляет, что к югу от Триполи был сбит еще один турецкий беспилотник (в этих районах пасутся "Панцири", которые в Ливию завезли эмиратчики).







Видео:

1. https://twitter.com/BirUlak/status/1236423178198622209
2. https://twitter.com/Atlantide4world/status/1236417104993288195


 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

На приступ греческой стены



Не получилось в Идлибе, получится в Греции.
Турки пытаются выломать часть греческой стены на границе используя бронетранспортер, чтобы открыть дорогу для прохода беженцев из Турции в Грецию.
Ранее уже отмечалось, что беженцев (среди которых сирийцев, кстати, меньшинство), подталкивали к границе турецкие полицейские и военные.



Турция сегодня снова официально заявила, что старая сделка с ЕС ее не устраивает и нужна новая сделка, где Турция за свою "сдерживающую роль" должна получить более весомую компенсацию. Несколько ранее европейцы предлогали накинуть Эрдогану еще 1 млрд. евро на бедность, но Анкара гордо отказалась, указав, что за 1 млрд. честь не продается. А вот за 3-4 дополнительных миллиарда, как знать…
Поэтому необходимость в трэше на границе с Грецией есть. Теперь уже не для того, чтобы попытаться привлечь Европу в разборки с Путиным и Асадом, а для выбивания из Брюсселя денег "на беженцев".

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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