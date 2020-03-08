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«С праздником весны!»: Минобороны поздравило женщин с 8 Марта

15:51. 8 марта 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Министерство обороны опубликовало поздравление для женщин с 8 Марта.



Видио: Минобороны РФ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=en4n5z8SVgs

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