«С праздником весны!»: Минобороны поздравило женщин с 8 Марта
15:51. 8 марта 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Министерство обороны опубликовало поздравление для женщин с 8 Марта.
Видио: Минобороны РФ
Министерство обороны опубликовало поздравление для женщин с 8 Марта.
Видио: Минобороны РФ
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В жизни и работе куда более важны не способности, а характер, не ум, а сердце, не гений, а самообладание, терпение и дисциплина, подчиненные трезвому суждению.