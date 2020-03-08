Поезд уходит. Почему поправки в конституцию готовят молниеносно. Н. Стариков

Писатель Николай Стариков на встрече с читателями комментирует ситуацию в РФ и в мире, а также отвечает на самые важные и интересные вопросы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BO5HJz_iz-Q