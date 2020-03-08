Новости Славянского Мира. Наталья Усольцева
Новости. Интересные события и славянские мероприятия. Выпуск 138
Всем здравия!
Сегодня в выпуске:
В Москве можно посетить выставку «Баснописец Иван Андреевич Крылов и его герои». https://slavradio.org/kolodar/?cur=20…
В Псковской области с 1 февраля 2020 г. по 20 марта 2020 г. проводится выставка “Панно из соломки”. https://slavradio.org/kolodar/?cur=20…
Опушкинская археологическая экспедиция объявляет о наборе волонтеров для участия в исследованиях могильника Опушки в рамках полевого сезона 2020 года. http://открытаяархеология.рф/page/опу…
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