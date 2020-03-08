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Новости Славянского Мира. Наталья Усольцева

15:50. 8 марта 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Новости. Интересные события и славянские мероприятия. Выпуск 138

Всем здравия!

Сегодня в выпуске:

В Москве можно посетить выставку «Баснописец Иван Андреевич Крылов и его герои». https://slavradio.org/kolodar/?cur=20…

В Псковской области с 1 февраля 2020 г. по 20 марта 2020 г. проводится выставка “Панно из соломки”. https://slavradio.org/kolodar/?cur=20…

Опушкинская археологическая экспедиция объявляет о наборе волонтеров для участия в исследованиях могильника Опушки в рамках полевого сезона 2020 года. http://открытаяархеология.рф/page/опу…

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Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gqPc8aSM0Qk

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