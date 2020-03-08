«Мы еще пожалеем о сегодняшнем дне»: что будет с рублем и нефтью после развала сделки ОПЕК+
В пятницу вечером мировой нефтяной рынок вступил в новую эпоху — заседание ОПЕК+ в Вене закончилось не просто отсутствием договоренности, а полным разрывом нефтяного альянса между Россией и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, который управлял мировыми ценами на нефть последние три года. К вечеру по Москве баррель Brent уже подешевел на 9,4%, до $45,3, а доллар стоит 68,6 рубля — и российской валюте предстоит новая девальвация. Вопрос только в ее масштабе.
Что случилось?
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Саудовская Аравия предлагала новое сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, треть которого должна была прийтись на не членов ОПЕК, то есть на Россию. Это предложение было призвано сдержать падение цен из-за эпидемии коронавируса. По оценкам Goldman Sachs и IHS Markit, из-за эпидемии мировой спрос на нефть в первом полугодии 2020 года упадет в среднем на 2 млн баррелей в сутки.
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Причиной разрыва нефтяного альянса стала позиция России, не согласившейся на новое сокращение. Еще в конце февраля Россия настояла на том, чтобы не проводить внеочередное заседание ОПЕК+, а всю неделю, предшествовавшую встрече 5–6 марта, министр энергетики Александр Новак говорил, что считает новое сокращение неоправданным, и оказался в этой позиции последовательным до конца. Россия считала возможным только продлить текущую сделку, но остальные участники ОПЕК+ не согласились на половинчатое решение, заявил, выйдя со встречи, иранский министр нефти Биджан Зангане.
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Альянс ОПЕК+ был заключен в конце 2016 года, когда на фоне резкого падения нефтяных цен ОПЕК и 10 не входящих в нее стран во главе с Россией договорились о взаимных сокращениях на 1,8 млн баррелей в сутки. С тех пор соглашение с небольшими изменениями продлевалось ежеквартально.
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Еще в декабре Александр Новак оценивал прибыль российского бюджета от трех лет работы соглашения ОПЕК+ в 6,2 трлн рублей. Это примерно десятая часть годового бюджета РФ.
Почему Россия вышла из сделки
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Самый условно оптимистичный прогноз у совладельца «Лукойла» Леонида Федуна — он считает, что цены упадут с ожидавшегося уровня от $60 за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно $40 за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день.
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Марсель Салихов предупреждает, что давать прогнозы в условиях полного изменения парадигмы рынка трудно, но отмечает, что в таких случаях рынок ориентируется на минимумы последних нескольких лет — то есть цену немного ниже $30, на которой остановилось падение в январе 2015 года.
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«Отметку в $40 за баррель мы точно пробьем, правда, это может быть временным падением», — считает председатель наблюдательного совета Московской биржи, член совета директоров «Роснефти» Олег Вьюгин.
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Западные аналитики не стесняются в выражениях. «Такое неожиданное развитие событий лежит намного ниже нашего пессимистичного сценария, оно создаст один из самых тяжелых ценовых кризисов в истории рынка нефти», — сказал Reuters аналитик Rystar Energy Бьорнар Тонхауген. Срыв нового сокращения может привести к падению цен на нефть ниже $40, сказал WSJ аналитик DNS Markerts Хельге Андре Мартинсен.
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Аналитик IHS Markit Роджер Диван, много лет покрывающий ОПЕК, в разговоре с Bloomberg допустил, что нефть может опуститься до минимума за последние 20 лет. 20-летний минимум был зафиксирован в 2001 году — $17,5 за баррель.
Что будет с рублем
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По оценке Романчука, в ближайшее время доллар вряд ли уйдет выше 70–75 руб./$. Но в долгосрочной перспективе при сохранении цен на нефть на низком уровне могут быть проблемы, предупреждает он.
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Рубль, очевидно, будет следовать за нефтью, но это не единственный фактор, который на нее влияет: сказывается выход инвесторов из акций, отмечает Олег Вьюгин. Но он не верит, что рубль уйдет сильно выше 70 руб./$.
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Аналитики, опрошенные Forbes, допускают в случае дальнейшего падения цен на нефть ослабление рубля до 80 руб./$, а если к нему добавится спровоцированная эпидемией коронавируса глобальная рецессия — до 90 руб./$.
Петр Мироненко, Анастасия Стогней, Ирина Малкова
Источник: https://thebell.io/my-eshhe-pozhaleem-o-segodnyashnem-dne-chto-budet-s-rublem-i-neftyu-posle-razvala-sdelki-opek/