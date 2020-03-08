В пятницу вечером мировой нефтяной рынок вступил в новую эпоху — заседание ОПЕК+ в Вене закончилось не просто отсутствием договоренности, а полным разрывом нефтяного альянса между Россией и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, который управлял мировыми ценами на нефть последние три года. К вечеру по Москве баррель Brent уже подешевел на 9,4%, до $45,3, а доллар стоит 68,6 рубля — и российской валюте предстоит новая девальвация. Вопрос только в ее масштабе.

Что случилось?

На очередной встрече ОПЕК+ (включает страны ОПЕК и страны — экспортеры нефти, не входящие в организацию, во главе с Россией) в Вене участники организации не смогли договориться не только о новом сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но и о продлении уже действующего соглашения о сокращении на 1,7 млн. С 1 апреля участники ОПЕК+ свободны от обязательств и могут повышать добычу на свое усмотрение.

Саудовская Аравия предлагала новое сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, треть которого должна была прийтись на не членов ОПЕК, то есть на Россию. Это предложение было призвано сдержать падение цен из-за эпидемии коронавируса. По оценкам Goldman Sachs и IHS Markit, из-за эпидемии мировой спрос на нефть в первом полугодии 2020 года упадет в среднем на 2 млн баррелей в сутки.

Причиной разрыва нефтяного альянса стала позиция России, не согласившейся на новое сокращение. Еще в конце февраля Россия настояла на том, чтобы не проводить внеочередное заседание ОПЕК+, а всю неделю, предшествовавшую встрече 5–6 марта, министр энергетики Александр Новак говорил, что считает новое сокращение неоправданным, и оказался в этой позиции последовательным до конца. Россия считала возможным только продлить текущую сделку, но остальные участники ОПЕК+ не согласились на половинчатое решение, заявил , выйдя со встречи, иранский министр нефти Биджан Зангане.

Министры стран ОПЕК после завершения встречи не скрывали своего разочарования. «Мы еще пожалеем о сегодняшнем дне», — сказал , выходя со встречи, саудовский министр энергетики Абдулазиз бен Салман. Биджан Зангане назвал встречу одной из худших в истории ОПЕК.

Альянс ОПЕК+ был заключен в конце 2016 года, когда на фоне резкого падения нефтяных цен ОПЕК и 10 не входящих в нее стран во главе с Россией договорились о взаимных сокращениях на 1,8 млн баррелей в сутки. С тех пор соглашение с небольшими изменениями продлевалось ежеквартально.

Еще в декабре Александр Новак оценивал прибыль российского бюджета от трех лет работы соглашения ОПЕК+ в 6,2 трлн рублей. Это примерно десятая часть годового бюджета РФ.

Почему Россия вышла из сделки

Опрошенные The Bell аналитики, экономисты и участники рынка не видят рациональных экономических причин выхода России из сделки с ОПЕК. «Я в легком шоке. Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение», — сказал The Bell совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Российские нефтяные компании хотели бы повысить добычу, но ее рост на 2–3% не сможет компенсировать будущих потерь от падения цен, считает он. Потери российских нефтяников Федун оценивает в $100–150 млн в день.

Можно говорить о том, что в альянсе с ОПЕК не стоило вообще участвовать — картельные соглашения в долгосрочном плане всегда невыгодны и в конечном итоге разваливаются, потому что каждому отдельному участнику выгоднее обмануть другого, чем сотрудничать, говорит директор экономического направления Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Но три года говорить о выгодности соглашения, а потом выходить из него в острый кризисный момент шока со стороны предложения — странно, недоумевает он, — именно сейчас выходить из него не стоило.

Главным лоббистом разрыва соглашения с ОПЕК всегда был глава «Роснефти» Игорь Сечин, который с самого заключения сделки выступал против сокращения добычи. Еще в феврале 2019 года в письме Владимиру Путину Сечин называл ОПЕК+ «угрозой развитию российской промышленности». По его мнению, ограничение добычи другими странами открывает дорогу для увеличения доли мирового рынка США, а сохранение относительно высоких цен поддерживает американских производителей сланцевой нефти.

Что будет с ценами на нефть

Последнюю неделю цены на нефть держались выше $50 и доходили до $55 на ожиданиях того, что ОПЕК+ достигнет соглашения о сокращении добычи. Сегодня, когда стало понятно, что соглашения не будет, они сразу устремились вниз. Баррель Brent по итогам пятницы пережил рекордное падение с 2009 года — к 23:40 мск он подешевел на 9,4%, или $4,7, до $45,3.

Все опрошенные The Bell и крупнейшими мировыми СМИ аналитики соглашаются в том, что в результате развала ОПЕК+ цена на нефть упадет до $40 и ниже.

Самый условно оптимистичный прогноз у совладельца «Лукойла» Леонида Федуна — он считает, что цены упадут с ожидавшегося уровня от $60 за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно $40 за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день.

Марсель Салихов предупреждает, что давать прогнозы в условиях полного изменения парадигмы рынка трудно, но отмечает, что в таких случаях рынок ориентируется на минимумы последних нескольких лет — то есть цену немного ниже $30, на которой остановилось падение в январе 2015 года.

«Отметку в $40 за баррель мы точно пробьем, правда, это может быть временным падением», — считает председатель наблюдательного совета Московской биржи, член совета директоров «Роснефти» Олег Вьюгин.

Западные аналитики не стесняются в выражениях. «Такое неожиданное развитие событий лежит намного ниже нашего пессимистичного сценария, оно создаст один из самых тяжелых ценовых кризисов в истории рынка нефти», — сказал Reuters аналитик Rystar Energy Бьорнар Тонхауген. Срыв нового сокращения может привести к падению цен на нефть ниже $40, сказал WSJ аналитик DNS Markerts Хельге Андре Мартинсен.

Аналитик IHS Markit Роджер Диван, много лет покрывающий ОПЕК, в разговоре с Bloomberg допустил, что нефть может опуститься до минимума за последние 20 лет. 20-летний минимум был зафиксирован в 2001 году — $17,5 за баррель.

Что будет с рублем

Главное последствие разрыва с ОПЕК для рубля — почти неизбежное падение цен на нефть ниже $42,6. До падения нефти ниже этой цены рубль защищен от колебаний цен на нефть «бюджетным правилом»: доходы от нефтегазового экспорта по цене свыше $42,6 переводятся в валюту, которую ЦБ закупает на рынке, и направляются в Фонд национального благосостояния.