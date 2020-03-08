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Москва, проспект Мира. Откопан целый этаж с окнами во грунт

14:29. 8 марта 2020 367 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
И как это можно объяснить?

Вот вы живёте в доме. Вокруг накапливается так называемый культурный слой. Так вы что, не будете чистить двор, дадите „культурному слою” засыпать весь этаж?

Действительно, малопонятно. Похоже, что без упоминания катастрофы не обойтись. Причём, судя по состоянию откопанной части дома, не столь давней. В общем, загадка.
Москва, проспект Мира. Откопан целый этаж с окнами во грунт

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4920134.html

Метки: город, загадки, катастрофа

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