Москва, проспект Мира. Откопан целый этаж с окнами во грунт
14:29. 8 марта 2020 367 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
И как это можно объяснить?
Вот вы живёте в доме. Вокруг накапливается так называемый культурный слой. Так вы что, не будете чистить двор, дадите „культурному слою” засыпать весь этаж?
Действительно, малопонятно. Похоже, что без упоминания катастрофы не обойтись. Причём, судя по состоянию откопанной части дома, не столь давней. В общем, загадка.
Вот вы живёте в доме. Вокруг накапливается так называемый культурный слой. Так вы что, не будете чистить двор, дадите „культурному слою” засыпать весь этаж?
Действительно, малопонятно. Похоже, что без упоминания катастрофы не обойтись. Причём, судя по состоянию откопанной части дома, не столь давней. В общем, загадка.
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С этих фактов должны начинаться первые страницы школьных учебников по истории ,ибо важнее события ,вызвавшее такие последствия ,и придумать невозможно.
Как же дети в школе будут изучать историю ,зная ,что о самом важном и интересном им всё равно не расскажут?
Не похоже? Не?
https://www.prntr.com/images/home-decorating-ideas-7.jpg
Первые два фото похоже фотошопили. Найди десять отличий.
А другие тысячи фотографий ,тоже фотошоп. Набери в Яндексе “закопанная Россия фото”,а то как с Луны упал!
Я не про тысячи других, а именно про эти. Вы потрудитесь найти отличия будет интересно.