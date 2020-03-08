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Лица Советской эпохи. Часть 419. 1923. Антирелигиозный комсомольский агитационный карнавал. Часть 2

15:54. 8 марта 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лица Советской эпохи. Часть 419. 1923. Антирелигиозный комсомольский агитационный карнавал. Часть 1




























































Источник: https://humus.livejournal.com/7118604.html

Метки: история, карнавал, Москва, Россия, фото

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