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Как воспитать мужчину

21:13. 8 марта 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В какой ситуации сейчас оказались мужчины? Кто должен воспитывать ребёнка? Почему востребована тема М/Ж? Как ребёнок смотрит на мир? Что женщина не видит в окружающем пространстве? Почему ребёнок "не слышит" отца до 14 лет? Чем брак отличается от семьи? Кто реально воспитывает ребёнка? Что такое "бабство"? Почему 70 мужиков в казарме миролюбивее двух женщин на кухне? Как можно съесть себя от чувства вины? Почему мальчики теряются от материнского воспитания? Почему бесплодие стало мужской болезнью? Как взаимосвязаны между собой информация и запах? Что такое "мужчинки"? Как ребёнок себя ведёт до 14 лет? Зачем нужен пример успешного мужчины? Для чего мужчины решили "затаиться"? Что самое главное в воспитании ребёнка? Говорит психолог Алексей Капранов.

Источник: https://youtu.be/e7I3grYg6GU

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