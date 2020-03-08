Друзьям на память города дарить. Слава нашла строителя только через 45 лет

С чёрно-белого снимка смотрит в будущее молодой человек в ушанке. В руках — до самого подбородка — красивая стопка из 11 кирпичей, 6,5 кг каждый. Евгению Мамину 20 лет, и он строит новый город Надым…

Поздняя осень 1973 года. На тюменском Севере Женя всего несколько месяцев. 21 мая, отслужив два года в Латвии на 5-й погранзаставе «Гидрон», он прилетел сюда с 10 такими же дембелями по комсомольской путёвке. «В воинской части нас заранее опрашивали, записывали желающих поехать на стройки, а мы даже не выбирали — просто отправились по призыву», — вспоминал спустя годы Евгений Мамин.

В советское время это была распространённая форма распределения трудовых резервов — 3 млн парней и девушек уезжали так осваивать целину и Крайний Север, строить Днепрогэс и БАМ… Стратегически важные регионы, ответственные объекты, целая эпоха ударных комсомольских строек. Только на Ямале было несколько: газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород», Ямбург, Новый Уренгой. И конечно, Надым…

Когда стране понадобилось место для промышленного освоения Севера и создания топливно-энергетической базы, был выбран затерянный в тундре посёлок Надым, прежде известный разве что «мёртвой» дорогой — стройкой № 501, на которой работали заключённые ГУЛАГа. Дорогу бросили. Про Надым почти забыли. Однако в 1972-м он стал городом. И за десять лет превратился в мощнейшую газовую базу СССР. Были построены не только газопромыслы, но и трубопроводы, ЛЭП, заводы, жильё…

И это в суровых климатических условиях: 100 км, или 1 градус до Северного полярного круга. 7–8 месяцев зимы с абсолютным максимумом — минус 62° по Цельсию. «Только самолётом можно долететь». Плюс полярные ночи, к которым, говорят, сколько ни живи на Севере, не привыкнешь…





Немного романтики

Евгений Мамин вырос на Псковщине, в Великих Луках. Ранние годы провёл в деревянном частном доме. С детства увлекался фотографией. Теорию черпал из книг. Первую «практику» проходил с ленинградской «Сменой-6». Десятилетку окончил в школе № 70… Словом, жизнь была как у большинства мальчишек того времени.

А после армии он принял вызов судьбы — поучаствовать в стройке века, испытать себя на прочность. Комсомол комсомолом, но и тогда не все были готовы уехать из родного дома, свыкнуться с бытовыми неудобствами и морозами. Кто-то не выдерживал тяжёлых условий. Балки, вагончики, бараки сталинских времён — так выглядел Надым в начале 1970-х. Никто не знал, как там оно всё сложится. Евгений тоже планировал поработать на Севере несколько лет… «Встретили нас очень тепло. Видно было: ждали с нетерпением».

Жить пришлось в недостроенном общежитии № 1 на Полярной. Для хознужд в холле каждого этажа стояли 200-литровые бочки с привозной водой. Комнаты были не отделаны, центральное отопление не подключено. Пользовались электрообогревателями из «асбоцементной трубы с намотанной на неё нихромовой спиралью». Выбирать было не из чего — надо было в прямом смысле выживать. «Помню, кровать стояла у окна, парень ночью к батарее прислонился — наутро проснулся, а волосы примёрзли, не оторвать…»

Вскоре на Комсомольской и Снежной (сейчас — улица Зверева) выросли четыре капитальных жилых дома. Стали строиться школы, детсады. Появились центральная райбольница, пожарное депо, ДК «Прометей», первый на всю округу широкоформатный кинотеатр «Победа» и другие социальные и культурные объекты для полноценной жизни надымчан — жителей города газовиков и строителей.

Всё это возводили специалисты комсомольско-молодёжного СМУ-2 знаменитого на Ямале треста «Севергазстрой». Евгений работал в комплексной комсомольско-молодёжной бригаде коммунистического труда имени XXV съезда КПСС, которой руководил легендарный Юрий Гоцин — первый в ЯНАО Герой Соцтруда.

— Работали часто без выходных, в три смены, сверхурочно. И никто не считал это геройством. Это было нормой: соцсоревнования, переходящие знамёна, грандиозные планы, боевой настрой и немного… романтики.

Вторая родина

26 лет Евгений Мамин строил Надым. Потом ещё 10 лет отработал в банке. А «на материк», по примеру многих северян, так и не вернулся. Прирос корнями. Суровый, но неповторимый по своей красоте северный край стал его судьбой, Надым — второй родиной. Здесь Евгений нашёл жену (жили в общежитии на разных этажах), с которой воспитал детей — Владимира и Василису, а теперь помогает растить внука-школьника. Здесь он с иностранными коллегами Машембо и Карлосом пел «Яблоки на снегу». Наконец, здесь у него охота, рыбалка, грибы, ягоды… Разве такое бросишь?

— Приятно, не скрою, идти по городу и видеть вокруг здания, которые ты строил. Укладывал кирпичи…

Да-да… В том числе те 11 кирпичей в красивой стопке, с которой Евгений Мамин сфотографировался осенью 1973-го.

— Однажды увидел агитплакат с молодым строителем в каске и с кирпичами, а на них — слова популярной песни. И так запала мне в душу картинка, что я решил её повторить. Принёс камеру на работу и попросил Максима Веремея (к сожалению, уже покойного) снять меня. Мы тогда хозблок для детсада «Оленёнок» возводили. Так что кирпичи настоящие. А слова из песни написаны куском сухой штукатурки.

Фото быстро стало известным. Его перепечатывали газеты и журналы, а Евгению подражали. Студент Харьковского авиационного Сергей Губин в 1981-м сделал аналогичный снимок в Казахстане, только стоять не смог с кирпичами — присел. Другие герои придумывали вариации: «Не каждому студенту дано так щедро жить — совхозу „Головково« свинарники дарить». Или: «Не каждому дано так щедро жить — стране на память космодром дарить»… Однако четыре десятилетия никто не знал имени героя фото. Пока несколько лет назад Мамин не опубликовал его на своей страничке в соцсети: «Это я. 1973 год». Что тут началось! Завмузеем ООО «Газпром добыча Надым» Ирина Гопко, обнаружив архивный кадр, тут же связалась с корпоративной газетой «Газовик». Мамина пригласили в редакцию, устроили историческую съёмку — на том же месте. Дальше слава бежала за ним вприпрыжку — теперь имя строителя-первопроходца знают многие интернет-пользователи. А на Ямале им просто гордятся — в прошлом году Евгений Мамин получил Почётную грамоту губернатора ЯНАО.

Когда друзья приходят на вокзал,

Когда друзьям ты всё уже сказал,

Тебе отсюда трудно уезжать

И город, что построил,

оставлять…

Так начинается песня композитора Якова Дубравина на стихи Моисея Наринского, две строчки из которой так любили строители.

Сейчас Евгению Михайловичу 66 лет. Он никогда не жалел, что выбрал такую судьбу. И оставить город, который построил и полюбил, уже вряд ли сможет…

Обложка: Застраивается первый жилой микрорайон Надыма, 1974 г. © / Из личного архива aif.ru

Источник: https://nstarikov.ru/?p=113643