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Доминация каски Адриана

17:56. 8 марта 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Один из читателей прислал ссылку на интересное исследование посвященное сравнению старых/новых касок/шлемов.
Интересно исследование тем, что выявляет интересный момент – французская каска Адриана, в которой французы воевали еще в первую мировую войну, по целому ряду параметров опережает современный Combat Helmet. Как собственно и немецкий стальной шлем времен первой мировой войны, который также по ряду параметров дает прикурить современным аналогам.
Исследование проводилось путем имитации взрыва над головой манекена в каске разных типов, а потом сравнивался получаемый эффект.





Имитировалось воздействие ударной волны от снарядов калибром 77-210мм.




Давление на голову у французского шлема оказалось ниже чем у других рассматриваемых шлемов.


Вероятность внутреннего кровотечение под воздействием взрывной волны. Немецкая и французская каски доминируют.



Защитные свойства шлема с 4-х сторон. Голубой – без шлема, оранжевый – современный шлем, желтый – каска Броди, фиолетовый – каска Адриана, зеленый – стальной шлем.


Эффект воздействия взрывной волны.

https://dropmefiles.com/0tRx2 – скачать исследование (на английском)

Что самое смешное, каска Адриана при лидерстве по ряду параметров, весит меньше, чем современный Combat Helmet.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5695500.html

Метки: военное дело, Германия, первая мировая война, пехота, Франция

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