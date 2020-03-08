Доминация каски Адриана
17:56. 8 марта 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Один из читателей прислал ссылку на интересное исследование посвященное сравнению старых/новых касок/шлемов.
Интересно исследование тем, что выявляет интересный момент – французская каска Адриана, в которой французы воевали еще в первую мировую войну, по целому ряду параметров опережает современный Combat Helmet. Как собственно и немецкий стальной шлем времен первой мировой войны, который также по ряду параметров дает прикурить современным аналогам.
Исследование проводилось путем имитации взрыва над головой манекена в каске разных типов, а потом сравнивался получаемый эффект.
Имитировалось воздействие ударной волны от снарядов калибром 77-210мм.
Давление на голову у французского шлема оказалось ниже чем у других рассматриваемых шлемов.
Вероятность внутреннего кровотечение под воздействием взрывной волны. Немецкая и французская каски доминируют.
Защитные свойства шлема с 4-х сторон. Голубой – без шлема, оранжевый – современный шлем, желтый – каска Броди, фиолетовый – каска Адриана, зеленый – стальной шлем.
Эффект воздействия взрывной волны.
https://dropmefiles.com/0tRx2 – скачать исследование (на английском)
Что самое смешное, каска Адриана при лидерстве по ряду параметров, весит меньше, чем современный Combat Helmet.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5695500.html