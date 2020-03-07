Тем кто хочет уехать в Америку, посвящается

Мечтаете сбежать из холодной и серой России и начать новую жизнь в хлебосольной Америке? Даже несмотря на то, что у Трампа жуткая аллергия на мигрантов, где-то в районе миллиона «гостей» становится законными жителями США каждый год. Вы не одиноки, я тоже думал категорией «вот бы в США свалить», пока там не побывал.

Площадь Америки — 3,806 млн. м². Площадь Европы — 3,931 млн. м². От такого огромного выбора мест, где можно жить и работать, глаза разбегаются.

Только есть одна загвоздка, на которую мало обращают внимание — сказки о роскошной жизни на преуспевающем Западе рождаются на фоне сравнения их и наших доходов. Если оценить жизнь в Америке с точки зрения среднестатистического американца, то всё становится не так уже и весело.

Средние доходы среднего американца

Поскольку в США очень поощряется скилл (англ. skill – умение, мастерство) нахождения множества источников дохода, помимо основной работы, индивидуальный доход определяется как весь доход, полученный одним лицом. В него входят:

заработная плата;

бизнес – доход;

инвестиционный доход (например, дивиденды с акций — это не заработная плата, но всё равно доход);

творчество;

прочие доходы.

Официальная статистика говорит, что средний доход по зарплате в США составляет $40100,00. Совокупный индивидуальный доход за год — $ 58379,45.

С точки зрения среднестатистического русского парня очень достойно. Хотя если взять Москву, то зарплата примерно в 200К рублей уже не так впечатляет. Правда, при том, что мы ещё не рассмотрели главное — расходы.

Средние расходы среднего американца

Существует множество рейтингов оценки стоимости жизни. Проблема в том, что каждый американский штат — это мини-государство со своими налогами и жизненными стандартами.

Федеральные агентства при оценке «истинной стоимости жизни» используют такие данные, как размер семьи, доход, род занятий, рацион и многое другое. В общем, все расходы группируются по категориям (возьмем среднюю американскую семью из трех человек):

питание (есть несколько «продуктовых корзин» в зависимости от того, готовит человек сам или питается в закусочных). Семья потратит 500-600 $ в месяц на продовольствие, питаясь дома, с несколькими заездами для «контрольной закупки» в супермаркет.

проживание. У семьи ипотека на дом с займом на 120 тыс. $ под 4,6 % на 30 лет), расходы на саму ипотеку составляют 600 $ в месяц, далее налог на недвижимость порядка 100 $ и страховка жилья 40 $ в месяц. Итого 740 $.

коммунальные платежи (электричество, отопление, вода и канализация, вывоз мусора) в зависимости от времени года обойдется в 210 $ в среднем в месяц.

одежда. Вещи недорогие, частые распродажи, в среднем 100-150 $ в месяц.

транспорт (кредит на машину 250 $ в месяц и транспортный налог в размере 120 $ в месяц, бензин 175 $ в месяц).

личная гигиена (туалетная бумага, моющие средства, шампуни, мыло и т.д.) обойдется семье в 400 $ за месяц.

развлекательная программа (парк аттракционов, концерт, кино, кафе не более пары раз в месяц) обходится примерно в 200 $.

медицинская страховка. На семью страховка обойдется от 400 $ (очень дорого оплачивать медицину в США), лекарства 50 $ в мес., страховка на лечение зубов – минимум 120 $.

телефон, телевидение, интернет (все вместе около 180 $ в месяц).

частный детский сад – от 600 $ в мес. Обучение в государственной школе бесплатное.

Итого вышло 4195 $. А еще расходы на различные услуги. И, конечно, налоги на доходы (помимо основных транспортного, земельного, имущественного) — минимум 7% и тем выше, чем больше заработок (до 40 %).

В США дифференцированная система налогов. Многое зависит от общего семейного дохода, места жительства (пригород, город, село), состава семьи и прочего.

К тому же, зайдя в магазин или заехав на заправку, придется учитывать, что цены указаны без добавочной стоимости, при оплате на кассе сумма будет выше процентов на 12, зависит от различных категорий товаров. Алкоголь и табак облагаются особо высоким налогом при покупке (до 50 %).

Согласно свежей статистике, средняя семья из четырёх человек тратит в месяц: $4,502.

Ежемесячные расходы на одного человека без семьи — $2,585.

Прожиточный минимум в США привязан к минимальной зарплате. В США сейчас это 7.25 USD/час или 1160 USD/мес. или 34800 USD/год. Средний трудовой доход, как мы помним, 40100$ или 58 379$ вместе с дополнительными бонусами типа дивидендов, процентов и прочего неосновного дохода.

Теперь смотрите и убеждайтесь сами, что среднестатистический американец ни разу не жирует. Больше того, в рейтинге самых дорогих для жизни стран США занимает 15 место из 95. То есть жить в Америке дороже, чем в 85% стран в мире.

Как там вообще живут

В Америке свои минусы и плюсы. Из плюсов — мобильность. Если ты, например, копишь на бизнес или образование, можно вообще переехать в гараж или трейлер, но при этом не ползать на коленках перед местными чиновниками.

Тебе дадут завести счёт в банке, принесут почту и обеспечат доступ ко всем правам и привилегиям, положенным гражданину США. Но вот тем, кто устал от путешествий и хочет оседлости, пустить корни будет труднее. Жильё в США чудовищно дорогое.

Национальная ассоциация риэлторов констатирует, что миллионы американцев застряли в арендном жилье. Статистика говорит, что количество частного домовладения в стране снизилось до 63,7% по сравнению с почти 70% в 2004 году (дата последнего масштабного исследования).

То есть сегодня 36,3% или почти 120 млн. американцев живут в арендованных домах и не имеют собственного жилья. Причём тенденция ухудшается. Многие люди, живущие в своих квартирах и домах, теряют их, расплачиваясь с долгами. А вы разве не знали, что у 55% американцев есть долги по кредитным картам?

Все любят «хаять» злых российских коллекторов, жёстко достающих российских ипотечных и обычных должников. В Америке проблем с коллекторами нет.

Если ты задолжал банку пару платежей, то он включает пеню, а если ты и дальше игнорируешь, то при желании он за 2 часа получает решение окружного суда на выселение тебя из твоего же домовладения, а ещё через 2 часа могут «выкинуть на мороз» вместе с пожитками.

А если много должен, то и без них. Что, всё ещё думаете, что российская действительность — дно, а там — рай?

Красивые сказки

Та прослойка населения, которую можно величать прозападниками, очень любит петь дифирамбы свободному рынку и его абсолютному воплощению — США. Но на практике такая система ни разу не человеколюбивая. Хоть я и считаю ее справедливее, чем наша.

Есть блеск, роскошь и нищета столиц штатов и больших городов. За ширмой — страшные и грязные гетто (причём переехать в одно из таковых мест гораздо проще, чем кажется, я сам в такое попал по незнанию, когда первый раз был в Лос-Анджелесе).

Просрочил пару раз ипотеку или выбился из страховки — «продавай почку» или переезжай на улицу. Да, на Западе примерно, что и у нас — такая же трудная жизнь, в которой просто так ничего не дается.

Деньги на улицах не раздают, дороги не бриллиантовые и унитазы не золотые. Поэтому всем мозговитым и трудолюбивым предлагаю 10 раз подумать, стоит ли оно того и не лучше ли реализовать свой потенциал на месте. Все-таки уехать туда жить, когда денег много — одно, а вот работать там и пробиваться — вообще не тоже самое. Как считаете?

Владимир Сильченко