Тем кто хочет уехать в Америку, посвящается
Мечтаете сбежать из холодной и серой России и начать новую жизнь в хлебосольной Америке? Даже несмотря на то, что у Трампа жуткая аллергия на мигрантов, где-то в районе миллиона «гостей» становится законными жителями США каждый год. Вы не одиноки, я тоже думал категорией «вот бы в США свалить», пока там не побывал.
Площадь Америки — 3,806 млн. м². Площадь Европы — 3,931 млн. м². От такого огромного выбора мест, где можно жить и работать, глаза разбегаются.
Только есть одна загвоздка, на которую мало обращают внимание — сказки о роскошной жизни на преуспевающем Западе рождаются на фоне сравнения их и наших доходов. Если оценить жизнь в Америке с точки зрения среднестатистического американца, то всё становится не так уже и весело.
Средние доходы среднего американца
Поскольку в США очень поощряется скилл (англ. skill – умение, мастерство) нахождения множества источников дохода, помимо основной работы, индивидуальный доход определяется как весь доход, полученный одним лицом. В него входят:
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заработная плата;
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бизнес – доход;
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инвестиционный доход (например, дивиденды с акций — это не заработная плата, но всё равно доход);
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творчество;
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прочие доходы.
Официальная статистика говорит, что средний доход по зарплате в США составляет $40100,00. Совокупный индивидуальный доход за год — $ 58379,45.
С точки зрения среднестатистического русского парня очень достойно. Хотя если взять Москву, то зарплата примерно в 200К рублей уже не так впечатляет. Правда, при том, что мы ещё не рассмотрели главное — расходы.
Средние расходы среднего американца
Существует множество рейтингов оценки стоимости жизни. Проблема в том, что каждый американский штат — это мини-государство со своими налогами и жизненными стандартами.
Федеральные агентства при оценке «истинной стоимости жизни» используют такие данные, как размер семьи, доход, род занятий, рацион и многое другое. В общем, все расходы группируются по категориям (возьмем среднюю американскую семью из трех человек):
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питание (есть несколько «продуктовых корзин» в зависимости от того, готовит человек сам или питается в закусочных). Семья потратит 500-600 $ в месяц на продовольствие, питаясь дома, с несколькими заездами для «контрольной закупки» в супермаркет.
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проживание. У семьи ипотека на дом с займом на 120 тыс. $ под 4,6 % на 30 лет), расходы на саму ипотеку составляют 600 $ в месяц, далее налог на недвижимость порядка 100 $ и страховка жилья 40 $ в месяц. Итого 740 $.
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коммунальные платежи (электричество, отопление, вода и канализация, вывоз мусора) в зависимости от времени года обойдется в 210 $ в среднем в месяц.
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одежда. Вещи недорогие, частые распродажи, в среднем 100-150 $ в месяц.
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транспорт (кредит на машину 250 $ в месяц и транспортный налог в размере 120 $ в месяц, бензин 175 $ в месяц).
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личная гигиена (туалетная бумага, моющие средства, шампуни, мыло и т.д.) обойдется семье в 400 $ за месяц.
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развлекательная программа (парк аттракционов, концерт, кино, кафе не более пары раз в месяц) обходится примерно в 200 $.
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медицинская страховка. На семью страховка обойдется от 400 $ (очень дорого оплачивать медицину в США), лекарства 50 $ в мес., страховка на лечение зубов – минимум 120 $.
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телефон, телевидение, интернет (все вместе около 180 $ в месяц).
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частный детский сад – от 600 $ в мес. Обучение в государственной школе бесплатное.
Итого вышло 4195 $. А еще расходы на различные услуги. И, конечно, налоги на доходы (помимо основных транспортного, земельного, имущественного) — минимум 7% и тем выше, чем больше заработок (до 40 %).
В США дифференцированная система налогов. Многое зависит от общего семейного дохода, места жительства (пригород, город, село), состава семьи и прочего.
К тому же, зайдя в магазин или заехав на заправку, придется учитывать, что цены указаны без добавочной стоимости, при оплате на кассе сумма будет выше процентов на 12, зависит от различных категорий товаров. Алкоголь и табак облагаются особо высоким налогом при покупке (до 50 %).
Согласно свежей статистике, средняя семья из четырёх человек тратит в месяц: $4,502.
Ежемесячные расходы на одного человека без семьи — $2,585.
Прожиточный минимум в США привязан к минимальной зарплате. В США сейчас это 7.25 USD/час или 1160 USD/мес. или 34800 USD/год. Средний трудовой доход, как мы помним, 40100$ или 58 379$ вместе с дополнительными бонусами типа дивидендов, процентов и прочего неосновного дохода.
Теперь смотрите и убеждайтесь сами, что среднестатистический американец ни разу не жирует. Больше того, в рейтинге самых дорогих для жизни стран США занимает 15 место из 95. То есть жить в Америке дороже, чем в 85% стран в мире.
Как там вообще живут
В Америке свои минусы и плюсы. Из плюсов — мобильность. Если ты, например, копишь на бизнес или образование, можно вообще переехать в гараж или трейлер, но при этом не ползать на коленках перед местными чиновниками.
Тебе дадут завести счёт в банке, принесут почту и обеспечат доступ ко всем правам и привилегиям, положенным гражданину США. Но вот тем, кто устал от путешествий и хочет оседлости, пустить корни будет труднее. Жильё в США чудовищно дорогое.
Национальная ассоциация риэлторов констатирует, что миллионы американцев застряли в арендном жилье. Статистика говорит, что количество частного домовладения в стране снизилось до 63,7% по сравнению с почти 70% в 2004 году (дата последнего масштабного исследования).
То есть сегодня 36,3% или почти 120 млн. американцев живут в арендованных домах и не имеют собственного жилья. Причём тенденция ухудшается. Многие люди, живущие в своих квартирах и домах, теряют их, расплачиваясь с долгами. А вы разве не знали, что у 55% американцев есть долги по кредитным картам?
Все любят «хаять» злых российских коллекторов, жёстко достающих российских ипотечных и обычных должников. В Америке проблем с коллекторами нет.
Если ты задолжал банку пару платежей, то он включает пеню, а если ты и дальше игнорируешь, то при желании он за 2 часа получает решение окружного суда на выселение тебя из твоего же домовладения, а ещё через 2 часа могут «выкинуть на мороз» вместе с пожитками.
А если много должен, то и без них. Что, всё ещё думаете, что российская действительность — дно, а там — рай?
Красивые сказки
Та прослойка населения, которую можно величать прозападниками, очень любит петь дифирамбы свободному рынку и его абсолютному воплощению — США. Но на практике такая система ни разу не человеколюбивая. Хоть я и считаю ее справедливее, чем наша.
Есть блеск, роскошь и нищета столиц штатов и больших городов. За ширмой — страшные и грязные гетто (причём переехать в одно из таковых мест гораздо проще, чем кажется, я сам в такое попал по незнанию, когда первый раз был в Лос-Анджелесе).
Просрочил пару раз ипотеку или выбился из страховки — «продавай почку» или переезжай на улицу. Да, на Западе примерно, что и у нас — такая же трудная жизнь, в которой просто так ничего не дается.
Деньги на улицах не раздают, дороги не бриллиантовые и унитазы не золотые. Поэтому всем мозговитым и трудолюбивым предлагаю 10 раз подумать, стоит ли оно того и не лучше ли реализовать свой потенциал на месте. Все-таки уехать туда жить, когда денег много — одно, а вот работать там и пробиваться — вообще не тоже самое. Как считаете?
Владимир Сильченко
Источник: https://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/tem-kto-hochet-uehat-v-ameriku-posvyashchaetsya
Непонятно на средства гигиены 400 долл в месяц, т.е 24000? Многовато будет.А на одежду 100 долл?Странно посчитано.Большие сомнения меня берут.
Не понимаю зачем отговаривать типичных потребителей по жизни.Норковые шубы,дешевая жрачка,и прочее и прочее практически на халяву,даже на пособие.)Зачем такие особи нам в России,пускай едут пуская слюни,кто то даже неплохо и устроиться потом,поливая пометом власть в России,и получая вполне себе неплохие серебренники на еще более безбедную жизнь.Пуская свалят наконец,а не будут потом как тот же актер 33серебренников жить в канаде,а сниматься в России.Пусть там играет злых русских в фильмах о бонде,а то какие то перевертыши все.И ехать хоцца в ту халяву,и сфинктер играет,вдруг наедалово,чтоб сразу к мамке назад домой.)
Фильм 2016 года “Любой ценой” в правильном переводе Гоблина. Современный вестерн о двух братьях-ковбоях, пытающихся одолеть страшную наследственную болезнь — бедность. Которая через считанные дни грозит стать неизлечимой. Оценка кинокритиков 97%.