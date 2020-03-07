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«Святые девяностые». Часть 7. 1997. На рыбных промыслах Каспия

09:35. 7 марта 2020 218 просмотров Один комментарий Опубликовал:


01. Бригада официальных рыбаков работает на площадке «Огонёвка № 9», где они бросают свои сети и ловят рыбу 24 часа в сутки, возле устья реки Волги в Каспийском море


02. Рыбак показывает маленького осетра, который был пойман в сети у устья реки Волги в Каспийском море


03. Николай Богданов, старый рыбак, стоит в своей лодке, откуда он указывает, куда бросать сети


04. Только что пойманный на участке «Огонёвка № 9» осетр


05. Рабочие принимают рыбу на борт заводского катера №9, где обрабатывается икра осетровых, пойманных на официальном промысловом участке «Огонёвка № 9»


06. Рабочий вынимает икру из белухи на заводском катере №9


07. Работницы просеивают икру белухи, чтобы отделить яйца от покровной мембраны, которая скрепляла их вместе


08. Икра осетровых, пойманных на официальном промысловом участке «Огонёвка №9», перерабатывается и упаковывается на заводском катере №9 в устье реки Волги в Каспийском море


09. Группа работников беседует на палубе заводского катера №9


10. Работница заводского катера №9


11. Евгения Роговая чистит рыбу, которые только что была поймана, в том числе сазана и осетра, на берегу Волги в районе дельты


12. Два инспектора рыбнадзора, Владимир Черных и Олег Ярченко, освобождают осетровых, пойманных браконьерами на мелководье во время нереста у села Ола


13. Инспектор рыбнадзора Олег Ярченко вскрывает осетра, чтобы извлечь икру, прежде чем она испортится


14. Инспектор рыбнадзора Олег Ярченко демонстрирует свое оружие. Район дельты Волги, недалеко от деревни Ола


15. Большие миски с икрой стоят по центру обеденного стола


16. Группа журналистов, приглашенная посетить объекты по производству икры поглощают икру во время обеда на берегу реки

Источник: https://humus.livejournal.com/7114157.html

Метки: история, промышленность, Россия, фото

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