Стало известно о роли Гитлера в раскрутке Катынского дела

Пропагандистскую раскрутку так называемого Катынского дела одобрил Адольф Гитлер, рассказал публицист-политолог, действительный госсоветник России третьего класса Владислав Швед, автор книги «Катынь. Современная история вопроса».

Швед долгие годы занимался исследованием документов по этому вопросу из советских и немецких архивов. Он рассказал РИА «Новости», что раскрутку «Катынского дела» взял под личный контроль министр имперской пропаганды Йозеф Геббельс.

Название «Катынское дело» произошло от небольшой деревни Катынь в 14 километрах к западу от Смоленска, где в 1943 году в урочище Козьи горы были обнаружены массовые захоронения польских военнопленных, расстрелянных в годы Второй мировой войны. Точка, по мнению Шведа, в этой трагической странице истории не поставлена до сих пор, несмотря на то, что ЕСПЧ признал виновным НКВД в массовом убийстве польских офицеров.

Как свидетельствуют переданные польской стороне в 1992 году документы, расстрелы производились в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года. К расстрелу приговорили более 14 тыс. находившихся в лагерях и 11 тыс. заключенных в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии польских офицеров, полицейских, чиновников, помещиков, фабрикантов и других «контрреволюционных элементов».

По словам Шведа, после поражения под Сталинградом весной 1943 года нацисты осознали, что война с СССР будет долгосрочной и полагаться только на военную мощь Германии уже недостаточно. «Было решено поставить на службу некую провокацию, которая была бы способна внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а в Польше, через которую Красная Армия должна была выйти на границы Германии, воспринималась бы как вселенское злодейство», – отметил он.

«Так возникла «Катынь» как символ зверств НКВД СССР. Тогда близ деревни Катынь Смоленской области нацисты якобы случайно обнаружили захоронения убитых польских офицеров», – объяснил публицист.

Передовица под названием «ГПУ – убийство 12 000 польских офицеров» появилась в главной нацистской газете Völkischer Beobachter («Народный обозреватель») 13 апреля 1943 года.

По словам Шведа, из процесса эксгумации польских захоронений в Катыни-Козьих горах нацисты устроили широкомасштабное пропагандистское шоу.

«Недавно выяснилось, что весной 1943 года мировое озвучивание катынской акции нацисты осуществили в тесном контакте с представителями польского правительства в изгнании», – сообщил Швед. По его словам, источником этой информации стали архивные донесения Шандора Радо (Radó Sándor), одного из самых эффективных резидентов советской военной разведки времен Второй мировой войны.

Официально эксгумация и идентификация катынских трупов проводились с 29 марта по 7 июня 1943 года. Однако, согласно данным Шведа, нацисты работали в Катыни-Козьих горах с февраля по август 1943 года, и им активно помогали специалисты из технической комиссии Польского Красного Креста.

Итоги работы были изложены в «Официальном материале о массовом убийстве в Катыни», который был издан в 1943 году в Берлине. В документе сообщалось, что из катынских захоронений эксгумировали 4143 трупа, из них 2815 (67,9%) якобы были идентифицированы. Списки польских офицеров, направленных весной 1940 года в Смоленск, нацисты нашли в здании УНКВД Смоленской области в июле 1941 года, после захвата города.

Как рассказал Швед, в 1945 году все «документальные подтверждения» ответственности НКВД за катынский расстрел были сожжены нацистами по предписанию из Берлина.

По поручению прокурора Кракова Романа Мартини, открывшего осенью 1945 года уголовное дело о гибели польских офицеров, отзыв на нацистский материал в течение ноября—декабря того же года подготовили польские судмедэксперты, профессора Ян Ольбрыхт и Сергиуш Сенгалевич.

Со слов Шведа, они установили «достаточно много пробелов, ошибок и неточностей» в опубликованном нацистами материале, который, по их мнению, обладал «слишком большим пропагандистским характером». Отзыв польских экспертов должен был быть представлен Нюрнбергскому Международному военному трибуналу. Однако этого сделано не было. В марте 1946 года прокурор Мартини был странным образом убит. Советская же сторона не проявила интерес к отзыву Ольбрыхта и Сенгалевича, так как считала главной задачей представить в Нюрнберг свидетельские показания об ответственности нацистов за катынский расстрел.

В докладе нацистских экспертов сообщалось, что большинство эксгумированных трупов были облачены в польские мундиры. Между тем, как указал Швед, согласно «Положению о военнопленных» от 19 марта 1931 года, в СССР военнопленным «разрешалось носить их форменную одежду, но без отличительных знаков, присвоенных чину или должности». И это только одно из подтверждений нацистского следа, приведенных Шведом.

Дело в том, что пистолетные патроны Geco 7,65 D. (Gustav Genschow & Co.) с нержавеющими латунными гильзами выпускались в Германии только до конца 1940 года. В 1941 году из-за дефицита цветных металлов немцам пришлось перейти на выпуск омедненных стальных гильз, а затем и чисто стальных гильз, покрываемых серо-зеленым лаком. Омедненные и лакированные гильзы в почве быстро ржавели, пояснил Швед.

Фальсификации «Катынского дела» можно было бы положить конец ещё в период её раскручивания, но убежденность советских руководителей, что никто не посмеет оспаривать советскую версию Катыни, не позволила правде восторжествовать должным образом, полагает Владислав Швед.

Тем не менее, Нюрнбергский трибунал предъявил обвинения за катынское преступление Герману Герингу, наци номер два, и Альфреду Йодлю, исполнявшему обязанности начальника верховного командования вермахта.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, чем руководствовались в Москве, принимая решение о массовом расстреле поляков, и как пришли к пониманию, что оно стало большой ошибкой.

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Источник: https://nstarikov.ru/stalo-izvestno-o-roli-gitlera-v-raskrutke-katynskogo-dela-113662