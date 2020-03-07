ПРОБУЖДЕНИЕ (7) КОСМИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ пришельцы инопланетяне НЛО 2020 фильм космос Марс Солнце Луна – YouTube

ПРОБУЖДЕНИЕ 7 ЧАСТЬ: ПОРТАЛЫ. КОСМИЧЕСКАЯ ПАУТИНА. Помогите РАСПРОСТРАНИТЬ ссылки на фильмы из серии "ПРОБУЖДЕНИЕ"! Разместите ссылки на эту и предыдущую (6 часть) "Пробуждения" на всех сайтах, форумах, в блогах и группах.

Космос густо населен разумными существами, которые активно взаимодействуют между собой. Ограничений в связи с расстоянием не существует. Без понимания принципов того, как устроена Вселенная, и каким образом можно преодолевать расстояния в тысячи световых лет за несколько секунд, сложно осознать, что многочисленные группы пришельцев посещают Землю также активно, как и другие планеты, используя червоточины, порталы и звездные врата. Поскольку эта часть информации очень важна, мы решили посвятить ей отдельную часть.

Сейчас мы решили обсудить путешествия через порталы в пространстве, и не касаться путешествий во времени. Вероятно, позже мы немного коснемся этой темы.

БЛОГ "ПРОБУЖДЕНИЕ" https://gennadiywake.blogspot.com/ (подпишитесь там на обновления!)

ЭТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ! Вы можете сделать обзоры на наши фильмы, что-то прокомментировать, использовать небольшие фрагменты (при использовании фрагментов суммарно больше 2 минут ссылка на наш канал в описании обязательна), но недопустимо скачивать фильмы и снова заливать на свой канал, полностью или деля на части. Это мешает продвижению, поэтому наши помощники это отслеживают. Нам важно иметь комментарии и вопросы в одном месте, чтобы автор мог осуществлять обратную связь со зрителями. На все вопросы, заданные корректно и уважительно, будет дан ответ. Комментарии модерируются.

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форум http://www.divinecosmosunion.net/

группа наших друзей в ВК https://vk.com/1prsv

блог "Движения сопротивления" http://2012portal.blogspot.com/

Выражаем благодарность Алексею, Роману, Матвею, Владиславу и всем другим, кто участвует в переводах, озвучивании, подготовке материалов, кто помогает распространять ссылки на фильмы на сайтах и активно рекомендует их посмотреть другим людям!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0uiZrlUqEs0