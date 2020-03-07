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“Подольские курсанты”

18:22. 7 марта 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Подъехал свежий трейлер нового отечественного кино про Великую Отечественную Войну – "Подольские курсанты".
Как не трудно догадаться, кино посвящено подвигу курсантов из Подольских военных училищ в октябре 1941 года, когда они в ожесточенных боях, сумели затормозить наступление немцев на Москву нанеся большие потери наступающим частям вермахта, но и сами понесли очень большие потери.



Некоторые кадры выглядят вполне неплохо. Возможно, будет лучше недавнего "Ржева".
Кровавых НКВДшников, сук особистов и одной винтовки на троих в трейлере не замечено. Подозрительно!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5693342.html

Метки: 1941, битва за москву, великая отечественная война, кино, подольские курсанты

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