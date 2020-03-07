“Подольские курсанты”
18:22. 7 марта 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Подъехал свежий трейлер нового отечественного кино про Великую Отечественную Войну – "Подольские курсанты".
Как не трудно догадаться, кино посвящено подвигу курсантов из Подольских военных училищ в октябре 1941 года, когда они в ожесточенных боях, сумели затормозить наступление немцев на Москву нанеся большие потери наступающим частям вермахта, но и сами понесли очень большие потери.
Некоторые кадры выглядят вполне неплохо. Возможно, будет лучше недавнего "Ржева".
Кровавых НКВДшников, сук особистов и одной винтовки на троих в трейлере не замечено. Подозрительно!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5693342.html