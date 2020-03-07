Главная » Мировоззрение, Психология

ПИЗА – что это такое? Ч. 1

18:58. 7 марта 2020 152 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Предлагаем вашему вниманию первую из трёх публикаций о западноевропейской рейтинговой конторе PISA (Programme for International Student Assessment).

Для начала, давайте познакомимся с системой „ПИЗА” и получим первое представление о том, какое место занимает Россия в этом глобальном рейтинге.

После этого репортажа во второй публикации мы поместим с сайта ПИЗЫ графики, на которых уровень российских школьников сравнивается с уровнем школьников других стран планеты.

А в третьей части обратим внимание на содержание тестов ПИЗЫ через призму управления странами и народами, что позволит оценить очередную шутку Матрицы. И, конечно, сделать вывод: а так ли уж нам необходим эта западная ПИЗА.

*

Эксперты опасаются нового вида натаскивания учеников
Весной в Подмосковье появится специальная онлайн-платформа, с помощью которой школьники смогут в доступной и понятной форме познакомиться с системой PISA и подготовиться к проведению нового рейтинга. Об этом говорилось на семинаре директоров школ, заместителей и специалистов из Подмосковья, посвященном международному исследованию.

Между тем многие эксперты опасаются, как бы не расцвел махровым цветом в преддверии нового международного соревнования новый вид натаскивания, теперь уже – на PISA.


Напомним, PISA – международное сравнительное исследование, которое проводят каждые три года среди 15-летних школьников. Оно является мониторинговым, исследует качество общего образования в странах-участниках и отвечает на вопрос: «Обладают ли школьники 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?»

В рамках основного исследования PISA оценивается грамотность чтения и понимания текстов, математическая и естественно-научная грамотность. Московская область впервые приняла участие в рейтинге в 2018 году и заняла второе место по стране.

Напомним также выводы западных экспертов относительно успехов юных россиян: отечественные школьники не связывают полученные знания с жизнью.

То же самое говорят и российские специалисты. Галина Ковалева, руководитель Центра оценки качества образования ИСРО Российской академии образования, отмечает, что наши школьники успешно справляются с задачами, которые соответствуют третьему уровню по шкале читательской грамотности PISA.

Этот уровень включает задачи на выявление буквального смысла одного или нескольких текстов объемом не более страницы и нахождение неявной информации.

А с задачами более высоких уровней (4–6), которые связаны с общественными и множественными ситуациями текста (отбор информации среди различных сходных источников, анализ скрытых целей автора, оценка качества и достоверности текста), ученики в России справляются хуже.

Задание, где нужно выделить причину, следствие и подтверждение того, кто же в рассматриваемой ситуации из действующих лиц придерживается того или иного мнения, в России правильно выполнили 15% участников, тогда как лучший результат среди всех стран – 40%.

Похоже, PISA, бесспорно, воодушевила наше общество. У нас создали даже параллельный, свой мониторинг. Но… с появлением всероссийского мониторинга функциональной грамотности в 2019 году, вокруг появилась масса заданий по примеру PISA и множество разнообразных курсов повышения квалификации в регионах по функциональной грамотности.

В этом, полагает Ковалева, есть некая опасность того, что серьезную проработку подменят теперь натаскиванием в преддверии нового цикла исследования. И это было бы печально.

Такая опасность усиливается, если принять во внимание, что правительством РФ сформулирована новая задача – быстрого вхождения в десятку стран с лучшей системой образования. Поставлена задача быть на уровне первой десятки в следующем цикле исследований в 2021 году (5–6-й уровень по шкале PISA). А у нас нет ни одной школы выше третьего уровня, напоминает нам Галина Ковалева. По ее мнению, сегодня требуется другая когнитивная составляющая, серьезное обсуждение результатов PISA-2018 и активизация всего педагогического, научного сообщества для создания школ 5–6-го уровня.

Директор ФИПИ Оксана Решетникова на семинаре в Высшей школе экономики по обсуждению результатов PISA-2018 заметила, что сами составители учебников тоже не хотят уподобляться PISA. И очень болезненно реагируют на частые требования к разработчикам контрольно-измерительных материалов для процедур ГИА включать как можно больше «PISA-подобных» заданий.

«Мы используем результаты исследования многих команд и российских, и международных, чтобы быть в русле актуальных трендов образовательной политики, но в то же время мы жестко привязаны к требованиям российского образовательного стандарта», – рассказывала она тогда.

Конечно, ситуация, что более 70% детей сегодня не видят жизни за математическим выражением, беспокоит многих. Надо что-то делать.

Ольга Логинова, научный консультант Научно-образовательного центра издательства «Просвещение», считает, что необходимы новые метапредметные учебные курсы, формирующие новые навыки.

Например, навыки в общении, какие-то навыки и формулы взаимодействия, в том числе в ситуациях несогласия. Нужны навыки сотрудничества, поисковой деятельности (наблюдение, поиск информации, постановка вопросов, выдвижение и проверка гипотез, фиксация результатов и проч.), оценочной деятельности и многие другие. Эти навыки могут помочь школьнику в освоении классических предметов.

Все это напоминает теорию швейцарского психолога Жана Пиаже. У него есть эксперименты, подтверждающие ту гипотезу, что с изучением математики всегда лучше у тех детей, с которыми много и с пользой общались.

Согласно его теории, для того чтобы начинать изучать математику, у детей уже должен быть определенный уровень сформированного логического мышления. С одной стороны, для этого должны созреть определенные структуры головного мозга. С другой – логика развивается во время общения с другими людьми, и детьми в частности.

Если внутри семьи ребенку не нужно доказывать свою точку зрения или объяснять что-то, поскольку родители понимают все сами или какие-то понятия являются аксиомой внутри семьи, то во время игры с другими детьми ребенку нужно объяснить, чего он хочет, обосновать, почему другие дети должны прислушиваться к нему, отстоять свою точку зрения во время спора. Это и есть развитие логики.

Таким образом, общение развивает логику у дошкольников и детей младшего школьного возраста.

[Ах, ах, ах, какие мудрые западноевропейские психологи! Надо же, какое открытие: общение развивает логику!

И наши отечественные недоумки, смотрящие в рот европейским гуру, напрочь теряют остатки собственного здравого смысла…

Вообще, уважаемые читатели, вы не обратили внимание, как после распада СССР во всём мире изменилась сама методология науки? Которая свелась к проведению опросов по некой узкой теме, а затем на основании ответов делаются нужные спонсорам учёных выводы?!!

Что показательно, никто не желает замечать при этом самое элементарное нарушение законов логики. Это когда по частным выводам делают заключение о целом. О процессе, явлении, факте.

Вот, скажем, время от времени появляются публикации о пользе алкоголя или кофе. Для доказательства приводятся исключительно „научные” данные: „после приёма небольших доз внимание испытуемых по сравнению с контрольной группой повысилось на 14,3580258%!!!” На этом основании делается вывод о пользе „малых доз” алкоголя.

И неважно, что в своё время было заявлено директором программы ВОЗ по вредным веществам Хансом Эмбла на пресс-конференции в Женеве:„«Зеленый змий» опасен в любых количествах” – о таких заявлениях учёные предпочитают не вспоминать.

Однако вернёмся к западным психологам. Год назад была публикация с весьма говорящим заголовком „Самые громкие психологические исследования западных учёных оказались лживым бредом”. Тут, вроде бы, и добавить-то нечего…

Наконец, о развитии логического мышления у детей. Конечно, в чём-то швейцарец прав: общение помогает развивать логику. И не только оно. Например, если ребёнок сам себе сервирует завтрак или ужин – то это также способствует развитию логического мышления, не так ли?!!

Вопрос ведь не в действиях, помогающих развитию, а в удельном весе, в уровне их вклада в достижение успеха!

Серьёзно логику развивают три процесса: изучение математики, включая курс логики, освоение родного и иностранных языков и… чтение.

Давайте вспомним: СССР справедливо считался самой читающей страной в мире. Это раз. И именно в советские времена наши школьники и шахматисты занимали передовые позиции на соревнованиях самого разного уровня. Это два.

Далее. Успехи советской науки в то время были беспримерны, если учитывать удельный вес открытий, изобретений, новаций на миллион человек населения. Вряд ли кто такую статистику выводил, однако любой сведущий в новейшей истории человек понимает, что научно-изобретательский уровень в СССР с 300 миллионами населения был вполне сопоставим с развитием науки и техники на Западе с его, считая Японию, населением в 800 миллионов.

Вот и делаем вывод: чтение – один из надёжнейших методов развития логики. И не только…


Приведу и личный пример, лишь подтверждающий общий вывод. Проучился 8 лет в специализированной английской школе №169 г. Ленинграда, где был лучшим учеником на потоке, если не считать оценку по поведению. А последние два года – в 239-ой физмат школе, называющейся ныне Президентским лицеем.

Т.е. одинаково легко давались как иностранный и родной языки, так и математика с физикой. И не потому, что ваш покорный слуга какой-то одарённый тип. Разгадка проста: начиная с раннего детства я много читал, очень много, невообразимо много, если сравнивать с одноклассниками. А такие сравнения школьная библиотека проводила.

Кстати, в младшей школе был довольно необщительным ребёнком.

Так что, уважаемые родители, делайте правильные выводы и сразу же приступайте к их осуществлению!

А что советует швейцарский манипулятор? Общайтесь, детки, и станете оч-чень логично-мыслящими индивидами!

Между прочим, СМС или комментарии под видео – это ведь тоже общение! А, скажем, купить пивца и болтать во дворе со сверстниками – и это также акт общения!!

Ах, как замечательно всё это развивает логику!!! И не надо давать себе труда вгрызаться в гранит науки – изучать математику, логику, русский и иностранные языки. А уж читать… ну что вы, увольте! Это вчерашний день, а сегодня западные учёные советуют общаться…


P.S. Кстати, обратите внимание – кто продвигает ПИЗУ в России? Высшая Школа Экономики. Говорит о многом… – Прим. ss69100.]


Елена Герасимова


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4918709.html

Метки: дети, Запад, здравый смысл, логика, математика, наука, рейтинг, Россия, русский, ссср, школа, язык

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Наклонные башни: наш ответ Пизе
...— сотая доля туристов отправляется в Пизу ради оригинальной архитектуры башни, большая..." в том, что это было одно из немногих сооружений такого типа, возведенных без...башни Сююмбике — некоторые источники утверждают, что это дорожно-сторожевая башня, сейчас же...
Из книги Я.А. Кеслера „Русская цивилизация. Вчера и завтра”
...для запоминания последовательности цветов радуги.Это так называемый акрофонический способ запоминания:... захоронений в старой Пизе нет, это означает, что хазары и построили ..., характерном для византийской культуры.Так что жгли византийскую (а значит ...
Еретический взгляд Do Naчала, и закон девятки. Ч.2.
...самыми разными предлогами. В таких манипуляциях замечены такие авиакомпании, как Люфтганза, ... манипуляторы ожидали такого эффекта. Стоит так же отметить, что первые сообщения ...ли эти совпадения? Фи - Фирензе - Фибоначчи, Пи - Пиза - Писано. И что в этом ...
Средневековая физика.
... прославился тем, что, перегнувшись через перила верхнего яруса башни в Пизе, сбрасывал... и брильянтов? Усадьбу в пригороде Пизы? Дочку выдать за принца Миланского...: «Да, я схоласт, и горжусь этимТак что если сейчас подобное заявление могут...
Современные открытия, упоминания о которых можно найти еще в древнеиндийских трактатах
... и довольно шокирует в этой последовательности, так это то, что ее можно найти во.... Хотя мир знает, что эта концепция была открыта Леонардо Пизано, на самом деле... атомов произошло относительно недавно. Но так ли это. За столетия до Джона...
Детский Крестовый поход со 100.000 человек
...те здравомыслящие люди, кто говорил, что эта затея - безумие, подвергались гонениям...вовсе не улыбалось задаром кормить такую ораву. Крестоносцы падали духом...дальше вдоль побережья. В Пизе жители из жалости оснастили... убит по дороге в Пизу, никто не знает. Нет...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10942 6612
    XAPAOH 7 марта 2020 в 19:06

    Вот с таких статей и начинается перехват власти и подмена понятий!
    П.С.
    Разве на каком нибуть языке слово “СТУДЕНТ” начинается на “З”? А раз не так, то аглицкое слово PISA не может звучать как ПИЗА, ибо оно звучит как ПИСА/ПИСЯ

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)