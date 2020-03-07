ПИЗА – что это такое? Ч. 1

Эксперты опасаются нового вида натаскивания учеников Весной в Подмосковье появится специальная онлайн-платформа, с помощью которой школьники смогут в доступной и понятной форме познакомиться с системой PISA и подготовиться к проведению нового рейтинга. Об этом говорилось на семинаре директоров школ, заместителей и специалистов из Подмосковья, посвященном международному исследованию. Между тем многие эксперты опасаются, как бы не расцвел махровым цветом в преддверии нового международного соревнования новый вид натаскивания, теперь уже – на PISA.

Предлагаем вашему вниманию первую из трёх публикаций о западноевропейской рейтинговой конторе PISA (Programme for International Student Assessment) . Для начала, давайте познакомимся с системой „ПИЗА” и получим первое представление о том, какое место занимает Россия в этом глобальном рейтинге. После этого репортажа во второй публикации мы поместим с сайта ПИЗЫ графики, на которых уровень российских школьников сравнивается с уровнем школьников других стран планеты. А в третьей части обратим внимание на содержание тестов ПИЗЫ через призму управления странами и народами, что позволит оценить очередную шутку Матрицы. И, конечно, сделать вывод: а так ли уж нам необходим эта западная ПИЗА.



Напомним, PISA – международное сравнительное исследование, которое проводят каждые три года среди 15-летних школьников. Оно является мониторинговым, исследует качество общего образования в странах-участниках и отвечает на вопрос: «Обладают ли школьники 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?»



В рамках основного исследования PISA оценивается грамотность чтения и понимания текстов, математическая и естественно-научная грамотность. Московская область впервые приняла участие в рейтинге в 2018 году и заняла второе место по стране.

Напомним также выводы западных экспертов относительно успехов юных россиян: отечественные школьники не связывают полученные знания с жизнью.



То же самое говорят и российские специалисты. Галина Ковалева, руководитель Центра оценки качества образования ИСРО Российской академии образования, отмечает, что наши школьники успешно справляются с задачами, которые соответствуют третьему уровню по шкале читательской грамотности PISA.



Этот уровень включает задачи на выявление буквального смысла одного или нескольких текстов объемом не более страницы и нахождение неявной информации.



А с задачами более высоких уровней (4–6), которые связаны с общественными и множественными ситуациями текста (отбор информации среди различных сходных источников, анализ скрытых целей автора, оценка качества и достоверности текста), ученики в России справляются хуже.



Задание, где нужно выделить причину, следствие и подтверждение того, кто же в рассматриваемой ситуации из действующих лиц придерживается того или иного мнения, в России правильно выполнили 15% участников, тогда как лучший результат среди всех стран – 40%.

Похоже, PISA, бесспорно, воодушевила наше общество. У нас создали даже параллельный, свой мониторинг. Но… с появлением всероссийского мониторинга функциональной грамотности в 2019 году, вокруг появилась масса заданий по примеру PISA и множество разнообразных курсов повышения квалификации в регионах по функциональной грамотности.



В этом, полагает Ковалева, есть некая опасность того, что серьезную проработку подменят теперь натаскиванием в преддверии нового цикла исследования. И это было бы печально.

Такая опасность усиливается, если принять во внимание, что правительством РФ сформулирована новая задача – быстрого вхождения в десятку стран с лучшей системой образования. Поставлена задача быть на уровне первой десятки в следующем цикле исследований в 2021 году (5–6-й уровень по шкале PISA). А у нас нет ни одной школы выше третьего уровня, напоминает нам Галина Ковалева. По ее мнению, сегодня требуется другая когнитивная составляющая, серьезное обсуждение результатов PISA-2018 и активизация всего педагогического, научного сообщества для создания школ 5–6-го уровня.

Директор ФИПИ Оксана Решетникова на семинаре в Высшей школе экономики по обсуждению результатов PISA-2018 заметила, что сами составители учебников тоже не хотят уподобляться PISA. И очень болезненно реагируют на частые требования к разработчикам контрольно-измерительных материалов для процедур ГИА включать как можно больше «PISA-подобных» заданий.



«Мы используем результаты исследования многих команд и российских, и международных, чтобы быть в русле актуальных трендов образовательной политики, но в то же время мы жестко привязаны к требованиям российского образовательного стандарта», – рассказывала она тогда.

Конечно, ситуация, что более 70% детей сегодня не видят жизни за математическим выражением, беспокоит многих. Надо что-то делать.



Ольга Логинова, научный консультант Научно-образовательного центра издательства «Просвещение», считает, что необходимы новые метапредметные учебные курсы, формирующие новые навыки.



Например, навыки в общении, какие-то навыки и формулы взаимодействия, в том числе в ситуациях несогласия. Нужны навыки сотрудничества, поисковой деятельности (наблюдение, поиск информации, постановка вопросов, выдвижение и проверка гипотез, фиксация результатов и проч.), оценочной деятельности и многие другие. Эти навыки могут помочь школьнику в освоении классических предметов.

Все это напоминает теорию швейцарского психолога Жана Пиаже. У него есть эксперименты, подтверждающие ту гипотезу, что с изучением математики всегда лучше у тех детей, с которыми много и с пользой общались.



Согласно его теории, для того чтобы начинать изучать математику, у детей уже должен быть определенный уровень сформированного логического мышления. С одной стороны, для этого должны созреть определенные структуры головного мозга. С другой – логика развивается во время общения с другими людьми, и детьми в частности.



Если внутри семьи ребенку не нужно доказывать свою точку зрения или объяснять что-то, поскольку родители понимают все сами или какие-то понятия являются аксиомой внутри семьи, то во время игры с другими детьми ребенку нужно объяснить, чего он хочет, обосновать, почему другие дети должны прислушиваться к нему, отстоять свою точку зрения во время спора. Это и есть развитие логики.



Таким образом, общение развивает логику у дошкольников и детей младшего школьного возраста.



[Ах, ах, ах, какие мудрые западноевропейские психологи! Надо же, какое открытие: общение развивает логику!



И наши отечественные недоумки, смотрящие в рот европейским гуру, напрочь теряют остатки собственного здравого смысла…



Вообще, уважаемые читатели, вы не обратили внимание, как после распада СССР во всём мире изменилась сама методология науки? Которая свелась к проведению опросов по некой узкой теме, а затем на основании ответов делаются нужные спонсорам учёных выводы?!!



Что показательно, никто не желает замечать при этом самое элементарное нарушение законов логики. Это когда по частным выводам делают заключение о целом. О процессе, явлении, факте.



Вот, скажем, время от времени появляются публикации о пользе алкоголя или кофе. Для доказательства приводятся исключительно „научные” данные: „после приёма небольших доз внимание испытуемых по сравнению с контрольной группой повысилось на 14,3580258%!!!” На этом основании делается вывод о пользе „малых доз” алкоголя.



И неважно, что в своё время было заявлено директором программы ВОЗ по вредным веществам Хансом Эмбла на пресс-конференции в Женеве:„«Зеленый змий» опасен в любых количествах” – о таких заявлениях учёные предпочитают не вспоминать.



Однако вернёмся к западным психологам. Год назад была публикация с весьма говорящим заголовком „Самые громкие психологические исследования западных учёных оказались лживым бредом”. Тут, вроде бы, и добавить-то нечего…



Наконец, о развитии логического мышления у детей. Конечно, в чём-то швейцарец прав: общение помогает развивать логику. И не только оно. Например, если ребёнок сам себе сервирует завтрак или ужин – то это также способствует развитию логического мышления, не так ли?!!



Вопрос ведь не в действиях, помогающих развитию, а в удельном весе, в уровне их вклада в достижение успеха !



Серьёзно логику развивают три процесса: изучение математики, включая курс логики, освоение родного и иностранных языков и… чтение.



Давайте вспомним: СССР справедливо считался самой читающей страной в мире. Это раз. И именно в советские времена наши школьники и шахматисты занимали передовые позиции на соревнованиях самого разного уровня. Это два.



Далее. Успехи советской науки в то время были беспримерны, если учитывать удельный вес открытий, изобретений, новаций на миллион человек населения. Вряд ли кто такую статистику выводил, однако любой сведущий в новейшей истории человек понимает, что научно-изобретательский уровень в СССР с 300 миллионами населения был вполне сопоставим с развитием науки и техники на Западе с его, считая Японию, населением в 800 миллионов.



Вот и делаем вывод: чтение – один из надёжнейших методов развития логики. И не только…





Приведу и личный пример, лишь подтверждающий общий вывод. Проучился 8 лет в специализированной английской школе №169 г. Ленинграда, где был лучшим учеником на потоке, если не считать оценку по поведению. А последние два года – в 239-ой физмат школе, называющейся ныне Президентским лицеем.



Т.е. одинаково легко давались как иностранный и родной языки, так и математика с физикой. И не потому, что ваш покорный слуга какой-то одарённый тип. Разгадка проста: начиная с раннего детства я много читал, очень много, невообразимо много, если сравнивать с одноклассниками. А такие сравнения школьная библиотека проводила.



Кстати, в младшей школе был довольно необщительным ребёнком.



Так что, уважаемые родители, делайте правильные выводы и сразу же приступайте к их осуществлению!



А что советует швейцарский манипулятор? Общайтесь, детки, и станете оч-чень логично-мыслящими индивидами!



Между прочим, СМС или комментарии под видео – это ведь тоже общение! А, скажем, купить пивца и болтать во дворе со сверстниками – и это также акт общения!!



Ах, как замечательно всё это развивает логику!!! И не надо давать себе труда вгрызаться в гранит науки – изучать математику, логику, русский и иностранные языки. А уж читать… ну что вы, увольте! Это вчерашний день, а сегодня западные учёные советуют общаться…





P.S. Кстати, обратите внимание – кто продвигает ПИЗУ в России? Высшая Школа Экономики. Говорит о многом… – Прим. ss69100.]

Елена Герасимова



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