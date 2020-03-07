Открытым текстом 06.03.2020

Самый страшный вирус — паника

С незапамятных времён распространение паники — страшное оружие. Одни удары карантина по хозяйственным связям так ослабили мировое хозяйство, что от голода может умереть в разы больше, чем от коронавирусного воспаления лёгких.

В социальные сети вброшены уже многие сотни сообщений о тысячах заболевших в разных городах Российской Федерации. Специалисты установили, что первоисточники всех цепочек рассылки находятся за пределами РФ.

Открытым текстом напомню: несколько лет назад на Украине создана руководимая специалистами из британской разведки служба информационной борьбы в Интернете. Мне самому регулярно попадаются на глаза сочинённые в ней фальшивки на разные темы.

Опытным глазом легко заметить признаки работы украинских фэйкомётов. Рассказки о десятках тысяч заражённых москвичей, о бегстве высокопоставленных чиновников со чады и домочадцы за границу — того же поля волчьи ягоды.

До преступников на Украине пока добраться сложно. Но хоть внутри РФ можно включать голову! Или те, кто копирует чужую ложь, всерьёз считают «чем хуже — тем лучше»?

Да, внесистемная оппозиция — те, кто уже доказал неспособность действовать с пользой для других, а потому мирным путём во власть не влезет — во всём мире, в том числе у нас, готова поджечь свою страну в надежде погреть руки на пепелище. Эти не в счёт.

Но кто готов поверить, что в одной Москве можно скрыть двадцать тысяч заражённых? Кто после пожара в «Зимней вишне» распространял вброс подонка с Украины о сотнях погибших? Что с ними произошло, что доверия чату в смартфоне больше, чем официальной статистике и информагенствам, где перед публикацией всё многократно проверяют? Страна перестала думать. Анализировать и мобилизоваться.

Люди в Ухане победили эпидемию. Потому что помогали друг другу, а не паниковали. Ведь в Китае за распространение фэйков и паники полагается срок. У нас пока можно отделаться лёгким испугом да штрафом.

Открытым текстом напоминаю: в военное время за распространение паники могут и должны карать! А мы сейчас воюем — и с эпидемией, и с давлением извне… Это надо понимать тем, кто просто обязан ужесточить закон за распространение всякой чуши!

Между тем география коронавирусного воспаления лёгких расширяется. В почти сотне стран мира уже выявлено хотя бы по одному носителю вируса.

Главным рассадником заразы стала Италия. Но и в южной половине Кореи больных столько, что многие предприятия остановлены во избежание распространения. А в Иране заболели вице-президент по делам женщин — кстати, женщина — и несколько министров. Карантин, конечно, наладили — но с опозданием.

Впрочем, опасность новой болезни, похоже, сильно преувеличена. Умирает каждый тридцатый из тех, у кого вирус выявлен при обследовании — причём по большей части люди столь старые, что смерти очевидным образом способствует общая слабость организма. А если учесть не обследованных, но скорее всего тоже заражённых, то смертность получается вряд ли намного выше, чем у привычного нам гриппа.

Правда, как и при гриппе, вакцину создать трудно. Белковые молекулы, торчащие на поверхности вируса и похожие на корону, слишком похожи на белки самого организма. Не зря четыре из пяти острых вирусных заболеваний дыхательных путей — на медицинском жаргоне ОРВИ — вызывают именно коронавирусы.

Боюсь, придётся ждать, пока жёсткие карантинные меры, обеззараживание систем вентиляции в общественных зданиях ультрафиолетом и прочие обычные противоэпидемические меры станут повсеместны.

Впрочем, специалисты полагают, что и без этого к лету эпидемия пойдёт на спад: когда лёгкие не ослаблены холодом, их заразить труднее. Дождёмся? Прорвёмся!

Новые лица со старыми мозгами

На Украине очередная смена правительства.

Второе заявление Алексея Валерьевича Гончарука об отставке дошло до Верховного совета 4 марта и немедленно удовлетворено. Новым премьером стал назначенный первого августа главой Ивано-Франковской областной государственной администрации, а месяц назад вице-премьером по развитию общин и территорий Денис Анатольевич Шмыгаль.

При замене части министров открытым текстом обещано продолжать прежнюю политику. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции — то есть по выбору позы укладки Украины под Европейский союз и Соединённые Государства Америки — и министр иностранных дел просто поменялись местами.

Выходит, всё затеяно лишь ради того, чтобы Гончарук сбежал от ответственности. Отвечать есть за что. Здравоохранение развалено ещё до Зеленского — но при нём продолжает рушиться. Народ так не верит власти, что добропорядочные вроде бы люди перекрывают дороги едущим на карантин и угрожают судом Линча родне тех, кого сами заподозрят в коронавирусном воспалении лёгких. А отпетые террористы из нацистских батальонов открытым текстом угрожают убивать тех, кто покажется им не вполне здоровым.

Зато Верховный совет разрешил распродать последнее достояние республики — уникальные плодороднейшие чернозёмы. И утвердил закон, запрещающий обучение на нормальном русском языке, чтобы выпятить на первый план корявый диалект, по сей день переделываемый, чтобы русским было непонятно.

До кучи при Гончаруке утверждены списки памятных дат — где сплошь фамилии кровавых мерзавцев, участвовавших в массовых казнях, — и высокопоставленные чиновники радостно отказываются праздновать День Победы. Отводить войска с Донбасса тоже не собираются. “Зеленский — просто непьющий Порошенко” — оказывается, и не шутка вовсе.

Тогда за что голосовали почти три четверти граждан Украины? За игру в напёрстки, когда лица в политике меняются, а воровство продолжается? Эту демократию вы хотели, поддерживая майданутых шесть с лишним лет назад?

Мудрый народ Украины! Где твоя мудрость? Неужели ты в очередной раз простишь власти то, что тебя так незамысловато обдурили? Да ещё продолжая обворовывать! И это простишь?

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-06-03-2020/