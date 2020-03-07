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«Нормальный муж». Какой он?

16:47. 7 марта 2020 149 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
Мария Захарова

Случайно увидела ссылку на видео в исполнении священника – «Нормальный муж. Какой он?» Дай, думаю, с утра посмеюсь. Как в воду глядела. Первую минуту. А потом вдруг захотелось напечатать эти три с половиной пункта и повесить некоторым «барышням» в рабочие кабинеты. Ибо лучше не скажешь.




Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9847931.html

Метки: Видео, женщина, мужчина, семья, церковь

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 27029 23581
    Вячеслав 7 марта 2020 в 17:03

    О таком песню сложили:

    Что б не пил,не курил
    И цветы всегда дарил

    В дом зарплату отдавал
    Тёщу мамой называл

    Был к футболу равнодушен,
    А в компании не сушен

    И к тому же что бы он
    И красив был и умен…

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  • 8692 7990
    жора шапов 7 марта 2020 в 17:05

    М-да. Иудохристианство во всей красе. Дядя расписался в своей ( поповской) профнепригодности . Чисто сводня для вытряхивания из штанов оставшихся мужчинок.

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  • 230 194
    KT 7 марта 2020 в 17:40

    Жжёт)))

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  • 5239 4169
    Мирослава 7 марта 2020 в 17:57

    По-сути он прав.Для современной девушки.НЕ беру его поповскую направленность и сухой ломаный голос, а значит и энергии там кот наплакал.Беда в государстве Российском.Куча разведенных мам вырастили сЫночек.И продолжают их содержать до смерти.И воспитали их по-бабски, ублюдочно, не могучи показать им пример как быть мужчиной.Нет над мужиком молодых ни папы, ни деда, ни дяди как примера жизни и созидания, нет и мужского воспитания.
    Пример: идет бабушка и тянет малыша за ручку и совершенно не закрывая рот ра-асказывает и бубнит детенышу своё.
    Тот же ребенок идет с дедом.Тот его за руку не держит (идут по тротуару), не тянет и идёт просто молча, на мелкого всё же посматривает.И не то, что ему нечего сказать внучику, он скажет тогда, когда потребуется.

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