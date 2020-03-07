«Нормальный муж». Какой он?
16:47. 7 марта 2020 149 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Мария Захарова
Случайно увидела ссылку на видео в исполнении священника – «Нормальный муж. Какой он?» Дай, думаю, с утра посмеюсь. Как в воду глядела. Первую минуту. А потом вдруг захотелось напечатать эти три с половиной пункта и повесить некоторым «барышням» в рабочие кабинеты. Ибо лучше не скажешь.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9847931.html
О таком песню сложили:
Что б не пил,не курил
И цветы всегда дарил
В дом зарплату отдавал
Тёщу мамой называл
Был к футболу равнодушен,
А в компании не сушен
И к тому же что бы он
И красив был и умен…
По последней строчке – всё остальное такой бабе, с такими пожеланиями, не светит.)
М-да. Иудохристианство во всей красе. Дядя расписался в своей ( поповской) профнепригодности . Чисто сводня для вытряхивания из штанов оставшихся мужчинок.
Жжёт)))
По-сути он прав.Для современной девушки.НЕ беру его поповскую направленность и сухой ломаный голос, а значит и энергии там кот наплакал.Беда в государстве Российском.Куча разведенных мам вырастили сЫночек.И продолжают их содержать до смерти.И воспитали их по-бабски, ублюдочно, не могучи показать им пример как быть мужчиной.Нет над мужиком молодых ни папы, ни деда, ни дяди как примера жизни и созидания, нет и мужского воспитания.
Пример: идет бабушка и тянет малыша за ручку и совершенно не закрывая рот ра-асказывает и бубнит детенышу своё.
Тот же ребенок идет с дедом.Тот его за руку не держит (идут по тротуару), не тянет и идёт просто молча, на мелкого всё же посматривает.И не то, что ему нечего сказать внучику, он скажет тогда, когда потребуется.