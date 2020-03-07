Наталия Нарочницкая: Найдена безупречная формула, чтобы упомянуть Бога в Конституции

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации должно пройти 22 апреля 2020 года. На днях свой пакет поправок опубликовал и президент Владимир Путин.

— Как вы оцениваете поправки в Конституцию?

— Для меня особенно ценным оказалось и неожиданным, что была найдена безупречная формула, чтобы упомянуть Бога в Конституции. Ну, кто может против этого возразить? Даже самые отпетые атеисты, а их оказалось, конечно, немало не только большевиков, но и нашей либеральной интеллигенции. Они ополчились страшно. А ведь это никакого юридического значения не имеет. И я этому очень рада, что хватило мудрости и мужества, найти формулировку, которая никого не уязвляет.

— Что Вы скажете об упоминании русского народа в Конституции?

— Меня очень удручают выступления по ТВ людей, которых я очень уважала и всегда считала своими союзниками в общедержавной риторике и оценке нашего прошлого, особенно войны — мне было очень грустно слышать, как они говорят, что будет плохо, если мы как-то отметим русский народ, как народ основатель и стержень. Кто- то спрашивал, не записать ли нам на четырех страницах все народы? Я не знаю. Что же это получается, что нет никакой разницы между народом, который составляет основную массу, который дал свое имя нашему государству, и вообще, земля обильно полита его кровью. Это же не значит принижение других народов. Просто объективно есть несущие конструкции, которые, если исчезнут и прогниют, то здание обрушится, и погибнут все остальные стенки, которые тоже важны.

— Зачем менять Конституцию?

— Законы все время совершенствуются, особенно в нашей стране. Просто появилось очень много нового, новых сфер деятельности, новых аспектов взаимоотношений, в экономике, в социальной сфере и так далее — это требует постоянного регулирования.

Вспомним момент, когда Конституцию эту писали. Она, знаете, такая гладенькая, чистенькая и абсолютно без всякой мировоззренческой основы. Сухой юридизм. Ее писали на острие политической борьбы, когда целью было погасить прежние оппозиционные силы, расправиться с коммунистической идеологией и очень много было от противного — нужно было сделать не так, как было когда-то.

— Как вы считаете, изменится ли жизнь простых людей после принятия поправок?

— Если честно, то мало изменится. Такие изменения Конституции не могут повлиять мгновенно и конкретно. Это как движение крупных небесных тел. Если ось Юпитера изменится, мы это заметим? Но, в целом, историческое движение, безусловно, будет иметь новую основу. Но, я убеждена, что какими бы мы не насытили Конституцию постулатами, жизнь и страна будет такой, какой будем мы. Невозможно все прописать в Конституции.

Нарочницкая Наталия Алексеевна (р. 1948) – известный российский историк, дипломат, общественный и политический деятель. Доктор исторических наук. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН. Директор Фонда исторической перспективы. Президент Европейского института демократии и сотрудничества. Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/natalija-narochnickaja-najdena-bezuprechnaja-formula-chtoby-upomjanut-boga-v-konstitucii-113684