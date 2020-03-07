Кость в горле. Почему американцы надолго запомнили советский МиГ-17

В 1960-х годах СССР поставлял МиГ-17 Северному Вьетнаму. Именно этим самолетам досталась львиная доля воздушных боев с американской авиацией. За годы войны вьетнамцы сбили 143 вражеских летательных аппарата, потеряв 75 своих. Первую победу «семнадцатые» одержали четвертого апреля 1965-го. Четверка вьетнамских летчиков атаковала восемь американских ударных истребителей F-105 Thunderchief в небе над Тханьхоа. МиГ-17 превосходили машины противника в маневренности, поэтому пилоты без особого труда сбили два «Тандерчифа». С тех пор четвертого апреля во Вьетнаме отмечается День авиации.

Помимо побед над F-105 и «Фантомами», северовьетнамские асы, пилотировавшие МиГ-17, записали на свой счет самолет-разведчик. Американский RC-47D 29 июля 1966-го выполнял разведывательное задание в районе Сам Нео в Лаосе. Во время полета он пересек границу Северного Вьетнама в провинции Хоабинь. Самолет заметили с земли и передали информацию на ближайший военный аэродром. На перехват поднялся МиГ-17Ф. Пилот Лыу Хуа Бинь сбил машину противника в 35 километрах от города Хоабинь. Ему потребовался всего один заход.

МиГ-17 нередко использовали для ударов по наземным и морским целям. Так, 19 апреля 1972-го пара истребителей совершила налет на американский флот, ведущий огонь по побережью в районе Донг Хой. Под крыльями заранее установили бомбодержатели для боеприпасов калибра 250 килограммов. МиГ-17 приблизились к двум эсминцам ВМС США незамеченными, скрываясь в облаках, и спикировали на один из кораблей. Прямое попадание бомбой полностью разрушило орудийную установку. Однако моряки ответным огнем повредили один из самолетов. Это была первая воздушная атака на американские военные корабли со времен Второй мировой.

Без потерь

МиГ-17 широко применялись арабскими странами в многочисленных вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке. Дебютировал истребитель во время Суэцкого кризиса в 1956-м. В ВВС Египта преобладали самолеты МиГ-15бис, но были и 12 МиГ-17Ф. Основными противниками советских машин в этом конфликте выступали французские истребители MD-454 Mystere и MD-450 Ouragan ВВС Израиля. МиГ-17 уверенно одержали несколько воздушных побед без потерь со своей стороны. В бою над аэродромом Кабрит тройка «семнадцатых» сбила три израильских «Мистэра».