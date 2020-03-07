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«Как тебе такое, Илон Маск?» — по крымскому мосту запустили «рельсобус» (ВИДЕО)

21:50. 7 марта 2020 159 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
«Как тебе такое, Илон Маск?» — по крымскому мосту запустили «рельсобус» (ВИДЕО) | Русская весна

В сети появилось видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту.

Новый пригородный рельсобус следует по маршруту Керчь — Анапа. Путь занимает всего два часа. На маршруте есть несколько остановок — на станциях Тамань-Пассажирская и Юровская.

Стоимость билета до конечной остановки составляет 439 рублей. На первый рейс распроданы практически все билеты.

В трех вагонах поместились 222 сидячих места.

В будни рельсобус будет курсировать между Крымом и Краснодарским краем два раза в одну и в другую сторону, а с пятницы по воскресенье — три раза.

Напомним, что Крымский мост пролегает через Керченский пролив и соединяет Крымский полуостров и Краснодарский край. Этот мост стал самым протяженным в России — его длина составила 19 километров.

Движение автомобильного транспорта по мосту началось еще в мае 2018 года — более чем на полгода раньше запланированного срока. Железнодорожное движение моста открыл лично российский президент Владимир Путин в декабре 2019 года.

Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить уже с 1 июля 2020 года.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1583606597

Метки: Новости

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«Как тебе такое, Илон Маск?» — по крымскому мосту запустили «рельсобус» (ВИДЕО)
В сети появилось видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Новый пригородный рельсобус следует по маршруту Керчь — Анапа. Путь занимает всего два часа. На маршруте есть несколько остановок — на станциях Тамань-Пассажирская и Юровская. ...
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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 38539 19647
    Степаныч 7 марта 2020 в 22:43

    Прям ломка для майданутых.)Как то не укладывается в голове,в стране хаос и разруха,развал промышленности,бомжи на помойках,власть вот вот свергнут,а они тут рельсобусы пущают.)))Это они наверно придумали что б свалить если чо сразу из страны.Тут как высадятся в крыму солдаты нато,а наши олигархи вместе с правительством прыг в рельсобусы,и к своим пока никто не опомнился.)))

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    2
  • 3448 2908
    Женечка 7 марта 2020 в 23:42

    Рельсовые автобусы (специалисты предпочитают называть их дизель-поездами или автомотрисами) представляют собой двусторонний, т. е. с двумя кабинами, моторвагонный дизельный подвижной состав.
    Причем тут Маск? Его Теслы, вроде бы, на батарейках ездят, а не на соляре.

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