«Как тебе такое, Илон Маск?» — по крымскому мосту запустили «рельсобус» (ВИДЕО)

В сети появилось видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту.

Новый пригородный рельсобус следует по маршруту Керчь — Анапа. Путь занимает всего два часа. На маршруте есть несколько остановок — на станциях Тамань-Пассажирская и Юровская.

Стоимость билета до конечной остановки составляет 439 рублей. На первый рейс распроданы практически все билеты.

В трех вагонах поместились 222 сидячих места.

В будни рельсобус будет курсировать между Крымом и Краснодарским краем два раза в одну и в другую сторону, а с пятницы по воскресенье — три раза.

Напомним, что Крымский мост пролегает через Керченский пролив и соединяет Крымский полуостров и Краснодарский край. Этот мост стал самым протяженным в России — его длина составила 19 километров.

Движение автомобильного транспорта по мосту началось еще в мае 2018 года — более чем на полгода раньше запланированного срока. Железнодорожное движение моста открыл лично российский президент Владимир Путин в декабре 2019 года.

Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить уже с 1 июля 2020 года.

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