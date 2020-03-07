Идиократия “Машина времени”. Посвящено “серым” ЯП.

Источник: https://youtu.be/R3XVLHZnmiY
Ой, не надо лицемерить. По-моему, Вы это себе посвятили, представив себя в образе капрала Джо Бауэрса. А мы тут все такие серенькие.
А себя с кем отождествляешь? У тебя ай кью явно больше 20. Может даже 50 или (страшно представить) 70!!!
Что, кошак, решил SRACH устроить? Так пусть на твой VYSER никто не клюнет…Вомен!
145 по тесту
У Слая – 54. Трижды оскаровский номинант, сценарист Рокки и Рэмбо. Первая кровь.
Не удивительно, что являясь почитателем этих «шедевров» Вы тянетесь к серости.
Насчёт почитателя – это сильно сказано. Не надо придумывать того чего не знаете. Но, безусловно, вклад внес.
Я это к чему? Ваши успехи в три раза превзошли успехи, чем у человека с результатами теста в три раза ниже? Достиг он всего сам и с нуля. По началу, чтоб добыть денег на еду, приходилось сниматься в фильмах для взрослых. Может дело не в результатах тестов, прохождение которых можно натренировать? Там же главное понять принцип и потом они начинают просто отлетать от зубов. Нечем кичиться то. Давно уже доказано.
Вы привели пример того, что Вам не по душе или равнодушно?
Причина того, что это для Вас стало примером?
54 против 145. Успешный актер, режиссер, продюсер и сценарист против коммивояжера приборов сомнительного действия.
Пересмотрите Идиократию.
Там ответ на вопрос о популярности.
На западе сейчас популярна толерантность.
Вы за радужные флаги?
Или двуличие проявите?
Роршаха?
Придумайте ответ сами. Из того, что Вам удобно.
Кыця, ЯП это не лоток съдомита.
Да что угодно в Вашем сумасшедшем внутреннем мирке)
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— Как мне пересесть с ишака Эго на жеребца Духовности? — спросил ученик Ходжу Насреддина.— Для этого нужно пересечь пустыню Самоотречения на верблюде Смирения, — ответил мудрец.
— Авессалом Подводный
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Ой, не надо лицемерить. По-моему, Вы это себе посвятили, представив себя в образе капрала Джо Бауэрса. А мы тут все такие серенькие.
А себя с кем отождествляешь? У тебя ай кью явно больше 20. Может даже 50 или (страшно представить) 70!!!
Что, кошак, решил SRACH устроить? Так пусть на твой VYSER никто не клюнет…Вомен!
145 по тесту
У Слая – 54. Трижды оскаровский номинант, сценарист Рокки и Рэмбо. Первая кровь.
Не удивительно, что являясь почитателем этих «шедевров» Вы тянетесь к серости.
Насчёт почитателя – это сильно сказано. Не надо придумывать того чего не знаете. Но, безусловно, вклад внес.
Я это к чему? Ваши успехи в три раза превзошли успехи, чем у человека с результатами теста в три раза ниже? Достиг он всего сам и с нуля. По началу, чтоб добыть денег на еду, приходилось сниматься в фильмах для взрослых. Может дело не в результатах тестов, прохождение которых можно натренировать? Там же главное понять принцип и потом они начинают просто отлетать от зубов. Нечем кичиться то. Давно уже доказано.
Вы привели пример того, что Вам не по душе или равнодушно?
Причина того, что это для Вас стало примером?
54 против 145. Успешный актер, режиссер, продюсер и сценарист против коммивояжера приборов сомнительного действия.
Пересмотрите Идиократию.
Там ответ на вопрос о популярности.
На западе сейчас популярна толерантность.
Вы за радужные флаги?
Или двуличие проявите?
Роршаха?
Придумайте ответ сами. Из того, что Вам удобно.
Кыця, ЯП это не лоток съдомита.
Да что угодно в Вашем сумасшедшем внутреннем мирке)