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Фастфуд головного мозга. Как управляют современным миром. С. Савельев

22:10. 7 марта 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Доктор биологических наук Сергей Савельев о том, как работает мозг и какие мифы на этот счёт существует. Какое питание и образ жизни способствуют поддержанию активности мозга.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NhFyRj1DUnU

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