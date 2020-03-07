Фастфуд головного мозга. Как управляют современным миром. С. Савельев

Доктор биологических наук Сергей Савельев о том, как работает мозг и какие мифы на этот счёт существует. Какое питание и образ жизни способствуют поддержанию активности мозга.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NhFyRj1DUnU