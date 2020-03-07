Андрей Фурсов о текущем моменте, изменениях в Конституции и неучтённом факторе

Известный историк Андрей Фурсов о текущем моменте и о том, как изменится мир в ближайшие годы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ms07fPWCmQ0