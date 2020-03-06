Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Татьяну Молоканову, передает RT.

«Суд приговорил Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима», — заявила она.

Адвокат сообщила, что дело против её подзащитного было возбуждено в связи с комментарием к публикации о взрыве в приёмной управления Федеральной службы безопасности в Архангельске.

Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

В октябре 2018 17-летний юноша пронёс в здание УФСБ по Архангельской области взрывное устройство. В результате произошедшего взрыва злоумышленник скончался, трое сотрудников спецслужбы пострадали.