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Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети

07:51. 6 марта 2020 179 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Фото: РИА Новости
Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Татьяну Молоканову, передает RT.

«Суд приговорил Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима», — заявила она.

Адвокат сообщила, что дело против её подзащитного было возбуждено в связи с комментарием к публикации о взрыве в приёмной управления Федеральной службы безопасности в Архангельске.

Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

В октябре 2018 17-летний юноша пронёс в здание УФСБ по Архангельской области взрывное устройство. В результате произошедшего взрыва злоумышленник скончался, трое сотрудников спецслужбы пострадали.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50312-zhitel-kalugi-osuzhden-za-opravdanie-terrorizma-v-seti.html

Метки: Россия

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