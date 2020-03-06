Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Татьяну Молоканову, передает RT.
«Суд приговорил Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима», — заявила она.
Адвокат сообщила, что дело против её подзащитного было возбуждено в связи с комментарием к публикации о взрыве в приёмной управления Федеральной службы безопасности в Архангельске.
Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.
В октябре 2018 17-летний юноша пронёс в здание УФСБ по Архангельской области взрывное устройство. В результате произошедшего взрыва злоумышленник скончался, трое сотрудников спецслужбы пострадали.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50312-zhitel-kalugi-osuzhden-za-opravdanie-terrorizma-v-seti.html
Ну что тут сказать, уже боюсь сказать, процесс пошёл, полная демократия, свобода вероисповедания, всё это в кулак и в стол.
Жестковато, но правильно.
Малолетние идиоты не помнят и не знают времен Дубровки и Норд-Оста.
Главное Степаныча во ФСИН не пускать тогда придется в горы уходить где инета нет.