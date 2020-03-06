«Святые девяностые». Часть 7. 1997. Вып.2
29 августа. Евгений Кафельников кричит после потери очка в матче на Открытом чемпионате в США
Незамужняя Людмила Герасимова просматривает каталог подходящих американских холостяков на вечере встреч, организованном брачным агентством в ночном клубе «Manhattan Express», 4 апреля
Американские мужчины и одинокие русские женщины, не состоящие в браке, сидят на диване в интерьере ночного клуба «Manhattan Express», 4 апреля
Американский холостяк Дэйв Бесуден танцует с женщиной по имени Ирина на вечере встреч в ночном клубе «Manhattan Express», 4 апреля
Потенциальный американский муж Дейв Бесуден (сзади слева) и его друг Клифф сидят вместе на вечере встреч в ночном клубе «Manhattan Express», где не состоящие в браке американские мужчины встречают одиноких русских женщин, 4 апреля
Мальчик пытается продать своего питомца-дворнягу всего за 20 000 рублей (около 4 долларов США) в подземном переходе в центре города, утверждая, что собака принадлежит к редкой породе «французский папильон»
Король и королева Бельгии в Москве
12 мая. Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия был подписан сегодня президентом Борисом Ельциным и чеченским лидером Асланом Масхадовым
Дети хантов посещают своих родителей в кочевом лагере во время летних каникул, Тюменская область
Никита Михалков на съемочной площадке фильма «Сибирский цирюльник»
Ричард Харрис и Джулия Ормонд на съемочной площадке фильма «Сибирский цирюльник»
Постановка «Трех сестер» в московском театре им. Чехова в постановке Олега Ефремова, февраль
Реклама на станции метро Братиславская гласит: «Мы стали ближе»
Спектакль «Любовь к 3 апельсинам» в Большом театре
Артист балета Большого театра в костюме Короля Мышей, ожидающий его реплики во время репетиции для «Щелкунчика»
17 сентября. Новый самый интересный рекорд был установлен на церемонии открытия ежегодной выставки «Подмосковье» в выставочном центре известным российским спортсменом Владимиром Турчинским по прозвищу «Динамит». Используя обычный ремень и только одной рукой он передвинул автобус весом 18 тонн на расстояние около 15 метров, «это даже проще, чем я думал», сказал спортсмен
Безопасная посадка спутника «Бион-2» в Казахстане
Москвичи наслаждаются вновь открывшейся Манежной площадью в Москве, май
Скелетные останки царя Николая II на хранении в бюро судебно-медицинской экспертизы, Екатеринбург