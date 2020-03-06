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«Святые девяностые». Часть 7. 1997. Вып.2

08:18. 6 марта 2020 168 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


29 августа. Евгений Кафельников кричит после потери очка в матче на Открытом чемпионате в США


Незамужняя Людмила Герасимова просматривает каталог подходящих американских холостяков на вечере встреч, организованном брачным агентством в ночном клубе «Manhattan Express», 4 апреля


Американские мужчины и одинокие русские женщины, не состоящие в браке, сидят на диване в интерьере ночного клуба «Manhattan Express», 4 апреля


Американский холостяк Дэйв Бесуден танцует с женщиной по имени Ирина на вечере встреч в ночном клубе «Manhattan Express», 4 апреля


Потенциальный американский муж Дейв Бесуден (сзади слева) и его друг Клифф сидят вместе на вечере встреч в ночном клубе «Manhattan Express», где не состоящие в браке американские мужчины встречают одиноких русских женщин, 4 апреля


Мальчик пытается продать своего питомца-дворнягу всего за 20 000 рублей (около 4 долларов США) в подземном переходе в центре города, утверждая, что собака принадлежит к редкой породе «французский папильон»


За кулисами в Большом театре


За кулисами в Большом театре


Король и королева Бельгии в Москве


12 мая. Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия был подписан сегодня президентом Борисом Ельциным и чеченским лидером Асланом Масхадовым


Дирижер в плену своей музыки


Дети хантов посещают своих родителей в кочевом лагере во время летних каникул, Тюменская область


Никита Михалков на съемочной площадке фильма «Сибирский цирюльник»


Ричард Харрис и Джулия Ормонд на съемочной площадке фильма «Сибирский цирюльник»


Постановка «Трех сестер» в московском театре им. Чехова в постановке Олега Ефремова, февраль


Лубянка


Реклама на станции метро Братиславская гласит: «Мы стали ближе»


Спектакль «Любовь к 3 апельсинам» в Большом театре


Артист балета Большого театра в костюме Короля Мышей, ожидающий его реплики во время репетиции для «Щелкунчика»


17 сентября. Новый самый интересный рекорд был установлен на церемонии открытия ежегодной выставки «Подмосковье» в выставочном центре известным российским спортсменом Владимиром Турчинским по прозвищу «Динамит». Используя обычный ремень и только одной рукой он передвинул автобус весом 18 тонн на расстояние около 15 метров, «это даже проще, чем я думал», сказал спортсмен


Безопасная посадка спутника «Бион-2» в Казахстане


Москвичи наслаждаются вновь открывшейся Манежной площадью в Москве, май


Скелетные останки царя Николая II на хранении в бюро судебно-медицинской экспертизы, Екатеринбург

Источник: https://humus.livejournal.com/7111993.html

Метки: история, Россия, фото

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