«Святые девяностые». Часть 7. 1997. Вып.2



29 августа. Евгений Кафельников кричит после потери очка в матче на Открытом чемпионате в США



Незамужняя Людмила Герасимова просматривает каталог подходящих американских холостяков на вечере встреч, организованном брачным агентством в ночном клубе «Manhattan Express», 4 апреля



Американские мужчины и одинокие русские женщины, не состоящие в браке, сидят на диване в интерьере ночного клуба «Manhattan Express», 4 апреля



Американский холостяк Дэйв Бесуден танцует с женщиной по имени Ирина на вечере встреч в ночном клубе «Manhattan Express», 4 апреля



Потенциальный американский муж Дейв Бесуден (сзади слева) и его друг Клифф сидят вместе на вечере встреч в ночном клубе «Manhattan Express», где не состоящие в браке американские мужчины встречают одиноких русских женщин, 4 апреля



Мальчик пытается продать своего питомца-дворнягу всего за 20 000 рублей (около 4 долларов США) в подземном переходе в центре города, утверждая, что собака принадлежит к редкой породе «французский папильон»



За кулисами в Большом театре



За кулисами в Большом театре



Король и королева Бельгии в Москве



12 мая. Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия был подписан сегодня президентом Борисом Ельциным и чеченским лидером Асланом Масхадовым



Дирижер в плену своей музыки



Дети хантов посещают своих родителей в кочевом лагере во время летних каникул, Тюменская область



Никита Михалков на съемочной площадке фильма «Сибирский цирюльник»



Ричард Харрис и Джулия Ормонд на съемочной площадке фильма «Сибирский цирюльник»



Постановка «Трех сестер» в московском театре им. Чехова в постановке Олега Ефремова, февраль



Лубянка



Реклама на станции метро Братиславская гласит: «Мы стали ближе»



Спектакль «Любовь к 3 апельсинам» в Большом театре



Артист балета Большого театра в костюме Короля Мышей, ожидающий его реплики во время репетиции для «Щелкунчика»



17 сентября. Новый самый интересный рекорд был установлен на церемонии открытия ежегодной выставки «Подмосковье» в выставочном центре известным российским спортсменом Владимиром Турчинским по прозвищу «Динамит». Используя обычный ремень и только одной рукой он передвинул автобус весом 18 тонн на расстояние около 15 метров, «это даже проще, чем я думал», сказал спортсмен



Безопасная посадка спутника «Бион-2» в Казахстане



Москвичи наслаждаются вновь открывшейся Манежной площадью в Москве, май



Скелетные останки царя Николая II на хранении в бюро судебно-медицинской экспертизы, Екатеринбург



Источник: https://humus.livejournal.com/7111993.html