Шапками закидаем! Жуков о Турции, Конституции, реакции, революции // По-живому

Беседа с историком Климом Жуковым.



Содержание беседы:

00:45 О поправках в конституцию

08:30 Поддерживать ли голосование по поправкам?

12:55 Про спираль исторического процесса

16:14 Сможем перепоказать?

21:44 Насколько воля и дух предков помогут победить в случае войны?

28:35 Про одностороннее примирение, солидарность и аналогии с колониальной Испанией

37:50 Почему нужно размежеваться перед объединением?

43:13 Почему наши люди не могут объединиться?

45:17 Как относиться “новым” социалистам?

47:30 Дело “Сети” – симптом?

53:34 К чему мы все движемся сегодня?

55:06 Про преступления над Колчаком

01:00:00 О становлении фашизма задолго до большевиков



От Зарубежья до Москвы. Народно-Трудовой Союз (НТС) в воспоминаниях и документах:

https://books.google.ru/books?id=8N1w…



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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e6vcXUAkuoU