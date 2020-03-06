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Шапками закидаем! Жуков о Турции, Конституции, реакции, революции // По-живому

20:05. 6 марта 2020 110 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Беседа с историком Климом Жуковым.

Содержание беседы:
00:45 О поправках в конституцию
08:30 Поддерживать ли голосование по поправкам?
12:55 Про спираль исторического процесса
16:14 Сможем перепоказать?
21:44 Насколько воля и дух предков помогут победить в случае войны?
28:35 Про одностороннее примирение, солидарность и аналогии с колониальной Испанией
37:50 Почему нужно размежеваться перед объединением?
43:13 Почему наши люди не могут объединиться?
45:17 Как относиться “новым” социалистам?
47:30 Дело “Сети” – симптом?
53:34 К чему мы все движемся сегодня?
55:06 Про преступления над Колчаком
01:00:00 О становлении фашизма задолго до большевиков

От Зарубежья до Москвы. Народно-Трудовой Союз (НТС) в воспоминаниях и документах:
https://books.google.ru/books?id=8N1w…

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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e6vcXUAkuoU

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8451 2968
    nikolay 6 марта 2020 в 21:25

    “Шапками закидаем Турцию”.
    Турецкие ВВС имеют 228 истребителей F-16, тогда как на авиабазе в Хмеймин базируется около двадцати СУ-35, СУ-30 и СУ-27. А после встречи с Путиным в Москве, Эрдоган сделал официальный запрос на закупу боеприпасов в США.

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