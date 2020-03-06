Реформы без реформатора. Александр Пыжиков
Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 12
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в двенадцатом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает об истинной роли Александра II в реформах 1861 года.
Когда начали готовить освобождение крестьян? Насколько государственная машина Российской империи была готова к проведению решительных изменений в земельном законодательстве? Кто из членов царствующей династии давил на Александра II с целью ускорения реформы 19 февраля 1861 года?
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/reformy-bez-reformatora-aleksandr-pyzhikov