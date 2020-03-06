Главная » История, Мировоззрение

Реформы без реформатора. Александр Пыжиков

20:56. 6 марта 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 12

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в двенадцатом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает об истинной роли Александра II в реформах 1861 года.

Когда начали готовить освобождение крестьян? Насколько государственная машина Российской империи была готова к проведению решительных изменений в земельном законодательстве? Кто из членов царствующей династии давил на Александра II с целью ускорения реформы 19 февраля 1861 года?

Рекомендуем:

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

=======================================================================

Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/reformy-bez-reformatora-aleksandr-pyzhikov

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россия на распутье! Нас ждет 17-й год или 37-й?
.... Или, употребим любимое словечко «реформаторов», «оптимизацией». Поскольку этот процесс ...Иваном Грозным, реформы Петра Первого и Александра II. Александровские реформы оказались в...случае сопротивления супостатов. Без варианта «1937», без чего-то вроде ...
Как реформы Александра II повлияли на историю России
... князь Финляндский Александр II. Он вошёл в историю как монарх-реформатор. Ряд... выкупы за свои участки, ведь без земельного надела крестьянам попросту было... репрессивным мерам, революционеры развернули террор. «Реформы Александра II шли сверху, общество было...
Как либеральные реформаторы уничтожили советскую электронику
... ельцинских «реформ» можно сравнить только с налетом фашисткой авиации на Александров или... спасти, но от ельцинско-гайдаровских «реформаторов» «Веге» эвакуироваться было банально некуда.... И это в мирное время, без всякой войны. Колоссальные усилия всей...
За что убрали «румынского Сталина»
...Варшавского договора (ОВД).Социалистические реформы в национальном государствеВ 1965..., в Чехословакии при «реформаторе» Александре Дубчеке).Чаушеску преобразовывал политическую систему... в управлении предприятиями, без чего невозможен реальный социализм...
За что убрали «румынского Сталина»
...договора (ОВД).  Социалистические реформы в национальном государстве В 1965...например, в Чехословакии при «реформаторе» Александре Дубчеке). Чаушеску преобразовывал политическую ...коллективов в управлении предприятиями, без чего невозможен реальный социализм....
Что следует знать о правлении Павла I
...большевики.Административная реформаОсновной задачей реформы административного деления императора Павла...русский язык его великого реформатораАлександра Сергеевича Пушкина.Мальтийский орденОрден...так себе, с ветру, без крайней, крайней необходимости. Чёрными...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)