Профессор МПГУ Н.П.Таньшина. Публичная лекция. “Наполеоновская легенда в исторической ретроспективе”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q51fUop8Zoc
Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться
Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально. Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.
Имя (Обязательно)
Почта (не публикуется) (Обязательно)
Комментарий
В мире, как он описывается многими науками, отсутствует смысл. Это, однако, означает не то, что мир лишён смысла, а лишь то, что многие науки слепы к нему.
— Виктор Франкл
Соглашение
Принципы сообщества
Справочный раздел
Разработка сайта: Емельянов и партнёры