Новости Украины и Новороссии 06 марта 2020

Украинские спецслужбы заявили о разоблачении года. Одного из вернувшихся в результате обмена пленными в декабре 2019 украинца вместо свободы, по всей видимости, ждёт срок. СБУ сообщила ему о подозрении в пытках и истязаниях украинцев на территории ДНР.

Информацию об интересной судьбе освобождённого, которого «разоблачили», рассказали в пресс-службе ведомства.

Были изложены некоторые подробности дела подозреваемого.

Попав в тюрьму Министерства Госбезопасности Республики, он вступил в ряды «незаконного вооружённого подразделения». У украинских спецслужб даже имеются документы, изъятые по его месту жительства во время обыска, которые подтверждают участие в «террористической организации ДНР». Удивительно, как он догадался специально для СБ Украины прихватить такие документы.

«Вместе с сообщниками он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан — как гражданских, так и пленных военнослужащих ВСУ. Доказательная база была собрана во время проведения допросов пострадавших, а также благодаря слаженной работе прокуроров, следователей и оперативных сотрудников контрразведки СБУ», — уточнили в ведомстве.

Также были названы статьи, по которым ему предъявлено подозрение: по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч.1 ст.258–3 (создание террористической группы или террористической организации) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ни в СБУ, ни в Генпрокуратуре имя подозреваемого не назвали. Однако украинские СМИ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщили, что дело заведено на Евгения Бражникова, который сначала попал в спецтюрьму «Изоляция» (на территории бывшего завода), а потом в ней же и пытал пленных гражданских и военных.

Уточняется также, что доказательства были собраны в том числе и во время допросов «пострадавших».

А началось всё с рассказа некоего Станислава Печенкина, также бывшего гражданского «пленного» из Горловки, который поведал одному из украинских СМИ о том, что именно Бражников обливал заключённых холодной водой и выбивал у них признания.

Кроме того, Печенкин рассказал, что Бражников является бывшим милиционером, который в 2014 был активным участником Русской весны на Донбассе, помогал в организации пророссийских митингов и даже нападал на участников проукраинских акций в регионе.

В то же время 1 марта украинский журналист Станислав Асеев, который также вернулся из ДНР на Украину по обмену в конце декабря 2019 года, заявил об издевательствах Бражникова над заключёнными украинцами.

Весьма любопытно, как и зачем со всем этим «пророссийским» багажом истязатель украинцев решился вернуться на Украину.

Сам подозреваемый уже прокомментировал заведённое на него дело, кратко отметив: «в тех условиях разные люди могут вести себя по-разному». При этом Бражников уверяет, что если правоохранители «захотят его допросить», то он готов к встрече с ними.

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