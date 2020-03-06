Новости Украины и Новороссии 06 марта 2020
- 07:36 Наша победа.
- 07:33 Премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым.
- 05:30 Издевался в «Изоляции»: Из ДНР на Украину вернулся истязатель пленных карателей (ФОТО).
- 04:30 Зеленский рассказал туркам о шагах к миру на Донбассе.
- 03:30 На Украине резко вырос спрос на электрокары.
- 02:25 Шарий на тв режет правду-матку)).
- Вчера 22:14 Запад отреагировал на смену правительства Украины.
- Вчера 21:39 Важно! В прифронтовом районе Донецка тестируют новую систему для дезинфекции воды.
- Вчера 21:03 Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Рябошапке.
Наша победа
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Премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
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Издевался в «Изоляции»: Из ДНР на Украину вернулся истязатель пленных карателей (ФОТО)
Украинские спецслужбы заявили о разоблачении года. Одного из вернувшихся в результате обмена пленными в декабре 2019 украинца вместо свободы, по всей видимости, ждёт срок. СБУ сообщила ему о подозрении в пытках и истязаниях украинцев на территории ДНР.
Информацию об интересной судьбе освобождённого, которого «разоблачили», рассказали в пресс-службе ведомства.
Были изложены некоторые подробности дела подозреваемого.
Попав в тюрьму Министерства Госбезопасности Республики, он вступил в ряды «незаконного вооружённого подразделения». У украинских спецслужб даже имеются документы, изъятые по его месту жительства во время обыска, которые подтверждают участие в «террористической организации ДНР». Удивительно, как он догадался специально для СБ Украины прихватить такие документы.
«Вместе с сообщниками он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан — как гражданских, так и пленных военнослужащих ВСУ. Доказательная база была собрана во время проведения допросов пострадавших, а также благодаря слаженной работе прокуроров, следователей и оперативных сотрудников контрразведки СБУ», — уточнили в ведомстве.
Также были названы статьи, по которым ему предъявлено подозрение: по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч.1 ст.258–3 (создание террористической группы или террористической организации) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ни в СБУ, ни в Генпрокуратуре имя подозреваемого не назвали. Однако украинские СМИ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщили, что дело заведено на Евгения Бражникова, который сначала попал в спецтюрьму «Изоляция» (на территории бывшего завода), а потом в ней же и пытал пленных гражданских и военных.
Уточняется также, что доказательства были собраны в том числе и во время допросов «пострадавших».
А началось всё с рассказа некоего Станислава Печенкина, также бывшего гражданского «пленного» из Горловки, который поведал одному из украинских СМИ о том, что именно Бражников обливал заключённых холодной водой и выбивал у них признания.
Кроме того, Печенкин рассказал, что Бражников является бывшим милиционером, который в 2014 был активным участником Русской весны на Донбассе, помогал в организации пророссийских митингов и даже нападал на участников проукраинских акций в регионе.
В то же время 1 марта украинский журналист Станислав Асеев, который также вернулся из ДНР на Украину по обмену в конце декабря 2019 года, заявил об издевательствах Бражникова над заключёнными украинцами.
Весьма любопытно, как и зачем со всем этим «пророссийским» багажом истязатель украинцев решился вернуться на Украину.
Сам подозреваемый уже прокомментировал заведённое на него дело, кратко отметив: «в тех условиях разные люди могут вести себя по-разному». При этом Бражников уверяет, что если правоохранители «захотят его допросить», то он готов к встрече с ними.
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Зеленский рассказал туркам о шагах к миру на Донбассе
Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу ТРТ.
«Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого», — отметил глава государства.
Президент знает, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть. «Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами», — сказал он.
Глава государства отметил, что необходимо использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.
«Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим», — рассказал Зеленский.
Однако, по его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма. Но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.
«Когда я участвовал в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Но Крым для нас — стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма», — подчеркнул президент.
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На Украине резко вырос спрос на электрокары
На Украине за прошлый месяц поставлено на учет 623 легковых электромобиля, что на 67% больше, чем в феврале прошлого года, сообщают украинские СМИ.
По состоянию на сегодняшний день с учетом коммерческих всего зарегистрировано 663 электромобиля, однако только 29 из них были новыми.
В январе 2020 года первичные регистрации электромобилей выросли на треть, до 587 ед., а доля новых машин составила 6%.
Больше всего украинцев интересует Nissan Leaf — в феврале прописку получили 252 авто этой модели. С большим отрывом от лидера на втором месте Tesla Model S (57 ед.), а третья позиция у Tesla Model 3 (56 регистраций).
Из 40 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 38 ед. были Renault Kangoo Z.E.
Первичные регистрации легковых электромобилей (подержанных и новых) на Украине в 2019 году возросли почти на треть по сравнению с 2018 годом — до 7012 ед., при этом доля подержанных составила 92% (в 2018 году — 83,5%). Коммерческих электрокаров было зарегистрировано 530 ед. — в 1,5 раза больше, чем годом ранее, а доля б/у авто в этом сегменте составила 96%
Импорт на Украину электромобилей до 31 декабря 2022 года освобожден от уплаты НДС и акцизного сбора, а профильный комитет ВР инициирует отмену НДС и на производство электромобилей и поправки в закон «О госзакупках» с преференциями для нацпроизводителей.
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Шарий на тв режет правду-матку))
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Запад отреагировал на смену правительства Украины
Посольство США в Украине поздравило Дениса Шмыгаля с назначением на должность премьер-министра Украины. При этом в Штатах отметили работу его предшественника, которую американцы назвали «плодотворной».
«Мы поздравляем премьер-министра Шмыгаля с назначением и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по кабинету. Мы благодарим Алексея Гончарука и его команду за плодотворное сотрудничество в течение последних шести месяцев», — отметили в посольстве.
Аналогичное поздравление сделали дипломаты ЕС. Здесь тоже отметили прошедшие шесть месяцев с премьер-министром Алексеем Гончаруком, в течение которых «был достигнут хороший прогресс в реализации программы реформ в Украине».
«Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы, включая борьбу с коррупцией и корыстными интересами, а также в важных секторах, включая финансовый сектор. Верховенство закона остается краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций», — заявили в ЕС.
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Важно! В прифронтовом районе Донецка тестируют новую систему для дезинфекции воды
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Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Рябошапке
Фото: РИА Новости
Верховная рада Украины на внеочередном заседании выразила недоверие украинскому генпрокурору Руслану Рябошапке.
За соответствующее постановление проголосовали 263 депутата, сообщает «112 Украина», передает RT.
Как подчёркивает телеканал, согласно украинскому законодательству, генпрокурора увольняет президент Украины по согласию с парламентом.
Рябошапка был назначен на должность 29 августа 2019 года.
Ранее сам генпрокурор заявил, что оснований для его отставки нет.
4 марта Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина. За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата, против — ноль. Ещё 49 депутатов воздержались, девять не голосовали.
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