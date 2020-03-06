Людмила Гришина и Юрий Евич о книге “В окопах Донбасса”

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Общество изобилия порождает и изобилие свободного времени, которое хоть, по идее, и предоставляет возможность для осмысленной организации жизни, в действительности же лишь ещё сильнее способствует проявлению экзистенциального вакуума.