Кто виноват в проведении пенсионной реформы

Согласно опросу, проведенному АКСИО-8, почти треть населения РФ считает, что ответственность за пенсионную реформу целиком лежит на власти. Около 28% респондентов считают, что ответственность должна быть возложена на Правительство РФ, а 24% считают, что ответственным лицом является лично президент Путин.

Региональные власти выпали из данного списка, так как недовольство населения страны адресовано, в первую очередь, федеральной власти, принявшей на себя более 84% общественного недовольства. Немаловажным является тот факт, что проведение пенсионной реформы привело к довольно значительному падению уровня доверия россиян к органам власти в целом, а также к президенту РФ в частности.

Стоит отметить, что на фоне проведенной реформы личный рейтинг Владимира Путинапусть и незначительно, но пошел на спад. Немаловажным является тот факт, что социальная система, которая в настоящее время существует в стране, а точнее ее образ, далек от представлений общественности. Большая часть респондентов, составляющая 47%, назвала существующую в РФ систему диким капитализмом, в то время как в качестве феодализма и рабовладения российскую систему обозначили 21 и 13% соответственно. Примерно 51% опрошенных подчеркнули, что хотели бы жить как при социализме, причем 41% высказался в пользу социал-демократии.

Исследование показало, что чем богаче гражданин РФ, тем с большей вероятностью отношение к пенсионной реформе окажется позитивным, хотя даже среди данной категории граждан категорическое неприятие пенсионной реформы является доминирующим. Кроме того, чем ближе пенсионный возраст, тем отношение к реформе становится более негативным, хотя в целом отношение к пенсионной реформе в обществе носит подавляюще негативный характер.

Участие в опросе приняло более 85 тысяч человек. Стоит отметить, что правительство опубликовало план работы на текущий год, касающийся законопроектной деятельности, где среди прочих проектов содержатся изменения, касающиеся пенсионного законодательства.

Счетная палата подвергла критике пенсионную реформу

Как следует из данных, представленных Счетной палатой, едва ли не 9% процентов пенсионеров получают выплаты, размер которых не достигает прожиточного минимума. Этот факт является негативной тенденцией в пенсионном обеспечении.

Отмечается также увеличение числа пенсионеров, получающих социальную доплату к пенсии. За прошедший год таких граждан стало на 15% больше. Такое увеличение является еще одним фактором, указывающим на то, что серьезных изменений в лучшую сторону в пенсионной реформе нет.

Реализацию пенсионной реформы в России начали в прошлом году. Ее результатом станет увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65-летнего возраста, для женщин – до 60-летнего возраста.

Как уточнил глава ПФР Антон Дроздов, в прошлом году из-за реализации пенсионной реформы не смогли выйти на пенсию 355 тысяч российских граждан.

В нынешнем году не смогут стать пенсионерами около полумиллиона граждан. За счет этого власти смогут «заморозить», а позже сократить расходы, поступающие из федерального бюджета в ПФР.

В один из февральских дней в Санкт-Петербурге жительница города обратилась к Владимиру Путину с вопросом, как прожить на 10800 рублей в месяц. Президент ответил, что это «очень трудно».

Источник: https://promdevelop.ru/news/kto-vinovat-v-provedenii-pensionnoj-reformy/?utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr