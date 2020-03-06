Катынское дело: Двойное дно тверского «Мемориала»

Убежденность, с которой сотрудники тверского «Мемориала» несут «правду» в массы, весьма похожа на фанатизм. Все «доказательства» вины СССР собраны, открыт мемориальный комплекс, изданы книги. В общем, «все всё знают»… Вот тут то и выясняется, что общество «Мемориал» с «двойным дном» и его сотрудники, время от времени, и сами не знают, кто же находится в поселке Медное.

Довелось нам жить в эпоху цифровых технологий, а сие означает только одно — минуты нашей слабости и откровенности могут быть запечатлены для потомства и оказаться в широком доступе. Этот конфуз и случился с нашим героем. Знакомьтесь!

Глушков Сергей Владленович

Этот замечательный и крайне принципиальный человек до 2015 года являлся сопредседателем Тверского регионального отделения российского общества «Мемориал». Выявлением преступлений тоталитарного СССР начал заниматься ещё в 1988 году. Основным разоблачаемым злодеянием стало Катынское дело.

«Доцент кафедры филологических основ издательского дела, доцент кафедры социологии и связей с общественностью, кандидат филологических наук, член Союза журналистов России, почетный работник культуры и искусства Тверской области», — с сайта https://www.tversu.ru

Это далеко не все регалии нашего героя. Так, из врожденной скромности, он редко вспоминает, что является Кавалером Ордена Белого Орла. Награду вручал лично тогдашний Президент Польши А. Квасьневский. Именно за участие в расследовании Катынского дела.

То ли совесть проснулась, то ли гранты кончились

Для тех, кто на слух лучше воспринимает информацию, сразу креплю исповедь Глушкова. Она размещена в группе «Военная история». Для тех же, кто хочет читать — опишу интервью тезисно, но с сохранением смысловой нагрузки.

https://vk.com/video-119217393_456239043 Глушков подходит к теме без экивоков и сразу заявляет, что занимаясь Катынским делом более 25 лет он не может с уверенностью утверждать, кто именно находится в Медном. Сколько там людей и как они туда попали.

Затем он обосновывает свою позицию и высказывает предположение, больше похожее на утверждение, что показания Токарева и других лиц, положенные в основу заключения Главной военной прокуратуры, являются не более чем договорённостями между следователями и свидетелями.

Проводит анализ несоответствия показаний с фактическими обстоятельствами и невозможностью осуществления указанных действий на практике. К этому приплюсовывает то, что буквально в километре от места расположения нынешнего мемориального комплекса находилась деревня. Еще в начале 90-х Глушков беседовал с местными жителями, в том числе и с женщиной, которой в 1940 году было 19 лет. Никто из них «ни сном, ни духом» не в курсе того, что на протяжении 26 ночей в километре от их домов работал экскаватор и подъезжали машины…

Вспоминает он и о жетонах полицейских, которые были обнаружены во Владимире-Волынском. Подробнее - Катынское дело: Еще 2000 расстрелянных.

Выводы Глушкова

«Катынское дело является исключительно политическим. <…> Вся внешняя политика Польши строится вокруг этого дела <…> если выяснится, что никакой Катыни не было, никакого Медного не было — вся политика польского государства рухнет. Она строится исключительно на Катынском деле.

У меня совесть не совсем чиста в этом отношении. <…> Но мы занимались Катынским делом не ради Польши, а ради своей страны. Меня польские дела мало волнуют. Меня волнует Россия. <…> Не слишком ли мы много на себя берем? Давайте разбираться», — из записи С. Глушкова.

Гранты по новой или совесть уснула?

Запись выступления Глушкова датируется 2015 годом. Много воды утекло с тех пор. В конце 2019 года Тверская прокуратура вынесла резонансное предписание, в котором черным по русскому написано “расстрел поляков в здании УНКВД не производился… “. Подробнее - Расстрел поляков в 1940 году в здании Управления НКВД не производился. К такому выводу пришла Тверская прокуратура.

Глушков вернулся к «истокам» и разразился следующей тирадой:

«История обеих памятных досок на здании, в котором с 1935 по 1953 год размещалось здание Управления НКВД (МГБ) по Калининской области мне весьма памятна. На митинге памяти жертв политических репрессий, прошедшем 21 ноября 1988 года впервые была озвучена информация и о захоронении под Медным польских военнопленных, но о том, что их расстреливали в этом же здании, достоверно стало известно только весной 1991 года в результате расследования, проведенного Главной военной прокуратурой по так называемому „Катынскому делу“. Показания на этот счет дал бывший начальник Калининского УНКВД Дмитрий Токарев.

Так что никаких оснований сомневаться в том, что содержание обеих памятных досок соответствует действительности и что они установлены именно на том здании, где проходили эти печальные события, нет и быть не может», — с сайта http://www.karavantver.ru, 22.12.2019

Вот такое оно, двойное дно «Мемориала»…

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Обложка: С.В. Глушков. Изображение из открытых источников

Источник: https://nstarikov.ru/katynskoe-delo-dvojnoe-dno-tverskogo-memoriala-113640