Как продлить жизнь человека

Как увеличить продолжительность жизни человека? Бессмертие.

Алексей Орлов.



Семинар «Как управлять своей судьбой. Предназначение и смысл жизни». Практическое применение знаний состоится 4 апреля 2020 года в городе Москва.



Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.



Вопросы к семинару:

- Можно ли управлять судьбой? Если можно, то что главное в управлении? Кто управляет судьбой? Что значит управлять? Существует ли судьба и рок? В чём их отличия? Что такое Смерть? – https://youtu.be/S2wz1kHJZfI



- Можно ли изменить дату своей смерти и избавиться от Кармы? Что такое карма или кто такая Карма? – https://youtu.be/dQZ5y5e326A



- Как наладить взаимодействие в семье, на работе… – https://youtu.be/w3lMmjxXznA



- Что такое виртуальные (возможные) пространства. Как с ними работать? Кто может управлять виртуальными пространствами? – https://youtu.be/t1hLpZiNfTA



- Можно ли увеличить длительность жизни человека?

С какого времени определяется предназначение человека? Как помочь себе узнать свое предназначение? – https://youtu.be/X_Q14k-7Y44



Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.



Желаем ДОБРА!



—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X_Q14k-7Y44