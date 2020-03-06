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Гессен, Германия: правая экстремистская пропаганда за государственный счет

11:47. 6 марта 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


По следам недавнего теракта в немецком Ханау.

Гессен, Германия: правая экстремистская пропаганда за государственный счет

Незадолго до теракта правого экстремиста 19 февраля в Ханау, земельные власти Гессена разослали по всем школам плакаты с клеветой на антифашистов и врагов капитализма как «левых экстремистов».

Серия плакатов «Просвещение, а не автономизм» предназначена для учеников 9-10 классов, и могла бы выйти из штаб-квартиры крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Это чистой воды антикоммунистическая пропаганда – яркий пример того, что партии истеблишмента систематически создают политический климат, в котором процветает AfD, и поощряют правых экстремистов к терроризму. Не важно, сколько человек убьют фашисты, их лозунг – «Враг-слева».

Из 10 плакатов, которые «просвещают» школьников на тему экстремизма, 8 посвящены исключительно «левому экстремизму». Они посвящены антифашизму, анти-капитализму и анти-империализму, анти-глобализму, анархии и автономистским течениям, а также социализму.

Как пример якобы «левого экстремизма» на плакате 9 («Анти-капитализм и левый экстремизм») цитируют слова, что капитализм «ответственен за бедность и голод, за социальное неравенство и эксплуатацию, за разрушение окружающей среды и за войны».

«Левый экстремизм» также представлен требованиями «преодолеть капитализм, национализировать банки, страховые компании и СМИ, радикально перераспределить доходы и богатство сверху вниз – от богатых к бедным» и «отменить частную собственность» – как написано на плакате. «Такой радикальный переворот отношений собственности», сказано там, «нарушает Основной закон, то есть Конституцию Германии».

Плакат 8 (Антифашизм) клеймит «левый экстремистский антифашизм», который представлен лозунгом: «За фашизмом стоит капитал – борьба за освобождение интернациональна». То есть позволен только «демократический антифашизм», который не ставит под сомнение капитализм.

«У левых экстремистов своя концепция – кто фашист», продолжает плакат. «Для них фашизм – крайняя форма капитализма. Для них антифашизм не только действия против «нациков», но и борьба против демократического конституционного государства и капитализма… «Антифашизм для «левых экстремистов» – оправдание действий против «других партий и их политиков», против «ученых, которое приходят к результатам, которые не подходят к крайне левой точке зрения» и тд.

Все эти плакаты в таком стиле. Любая критика капитализма, будь это последствия глобализации, общественное неравенство, войны и крайне правое насилие объявляются «левым экстремизмом».

После многочисленных жалоб учителей на эту серию плакатов в профсоюз учителей и ученых Германии (GEW), этот профсоюз послал двух специалистов – профессора педагогики из университета Гёте Мартину Чимер и учителя старших классов доктора наук Кристофа Бауэра, для составления отчета. Результат вышел сокрушительным.

«Материалы, представленные для оценки «Просвещение, а не автономизм» – явно негодны научно, педагогически и образовательно», как сказано в отчете. «В них нет ни следа критического мышления, независимых суждений и научного подхода». Два специалиста пришли к выводу: «с нашей точки зрения, материалы немедленно должны быть убраны из школ».

Критика специалистов направлена против концепции экстремизма в плакатах, которая взята прямо из «Управления по защите конституции», как называются секретные службы в Германии. «Текс и оформление плакатов так близки к публикациям Управления по защите конституции, что можно назвать эту серию плакатов «сделано секретными службами», заметили Чимер и Бауэр. «Социалистические идеи эгалитарного общества уравниваются с открытым расизмом и прославлением нацизма».

Это точно замечено. Некоторые тексты на плакатах взяты почти буквально из Ежегодного отчета Управления по защите конституции за 2017 год, составленного его тогдашним главой Хансом-Георгом Маассеном. Маассену пришлось уйти в отставку, потому, что он защищал демонстрацию крайне правых в Хемнице. С тех пор он открыто проповедует политику AfD и представляет так называемый «Союз ценностей» христианских демократов.

В Ежегодном отчете секретных служб за 2017 году, партия социалистического равенства SGP (к которой принадлежит автор статьи и сайт, где она опубликована -пер.) впервые названа «левой экстремистской партией» и «объектом для слежки» – только из-за социалистической политики SGP. Агитация SGP, по отчету секретных служб, направлена «против существующего государства и общественного порядка, который они обычно обзывают «капитализмом», против ЕС, против предположительного национализма, империализма и милитаризма» – в этом оправдание слежки. Verfassungsschutz (секретные службы) не обвиняют SGP в нарушении какого-либо закона.

В другом месте секретные службы заклеймили как «левый экстремизм» утверждение, что «капитализм» ответственен за «все социальные и политические проблемы, как социальная несправедливость, «разрушение» обеспечения жильем, войны, правый экстремизм и расизм, а также катастрофы окружающей среды».

В августе 2018 года SGP предупредила, что решение против нее было принято на высшем уровне правительства. Коалиция ХДС/ХСС и социал-демократов в ответ на рост сопротивления своей правой политике опираются на крайне правых, и речь идет не только о SGP, но о любом, кто борется против социальной несправедливости, милитаризма и угнетения, кто выступает за социализм.

Убийства в Ханау – еще одно преступление в ряду фашистских терактов – подтвердило правоту SGP. 75 лет после смерти Гитлера фашисты в Германии снова поднимают головы – не потому, что пользуются массовой поддержкой, а потому, что их поощряют и поддерживают государство и партии истеблишмента.

В Гессене правит коалиция ХДС и Зеленых, они и состряпали эти плакаты. Эту пропаганду оплатило министерство внутренних дел и распространял Центр Гессена Знания против экстремизма (HKE). 4 министерства – внутренних дел, культуры и юстиции (ХДС) и социального обеспечения (Зеленые), а также местное Управления по защите конституции, уголовный розыск и центр земли Гессен по политическому просвещению – представлены в руководстве HKE.

ХДС Гессена имеет долгую историю правой политики. Александер Гауланд занимал в ней высокие посты 40 лет, прежде чем основал AfD в 2013 году. Фолькер Боуфлер -нынешний земельный премьер – покрывал соучастие секретных служб в убийствах, совершенных неонацистским «Национал-социалистическим подпольем» (NSU), когда был министром внутренних дел земли Гессен, и по сей день держит под замком материалы, которые могли бы пролить свет на убийство Вальтера Любке (см. https://colonelcassad.livejournal.com/5308720.html)

Зеленые, которые правят в коалиции с ХДС в Гессене уже 6 лет, без проблем поддерживают партию, которая помогает усилению AfD, что приводит к расистскому террору, как в Ханау. Это тоже правая буржуазная партия, которая, в обстановке роста недовольства, поддерживает усиление репрессий и милитаризм.

Петер Шварц

Перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2020/02/24/hess-f24.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5689808.html

Метки: антикоммунизм, Германия, левые, спецслужбы, терроризм

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