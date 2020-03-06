ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Под снимком сделана подпись на русском языке: “Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого” и рядом логотип и аббревиатура FBI.

При нажатии на рекламу происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, необходимой для обеспечения государственной безопасности США.