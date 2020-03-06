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ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

07:41. 6 марта 2020 183 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Фото: РИА Новости
Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого, передает РИА Новости.
В качестве иллюстрации использован кадр из фильма “Место встречи изменить нельзя”, где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.
Под снимком сделана подпись на русском языке: “Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого” и рядом логотип и аббревиатура FBI.
При нажатии на рекламу происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, необходимой для обеспечения государственной безопасности США.
“Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности”, – говорится в объявлении.
ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/50310-fbr-zapustilo-reklamu-na-russkom-yazyke-s-foto-vysockogo.html

Метки: в мире

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