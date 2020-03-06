Facebook блокирует критиков видео «расстрела» советскими воинами поляков

Администрация «Фейсбука» заблокировала на три дня калининградского журналиста Андрея Выползова из-за поста о кощунственной инсценировке в Кракове «расстрела» советскими солдатами мирных поляков. Само видео, оскорбляющее память воинов-освободителей, соцсеть не удаляет, не видя нарушений «норм сообщества».

На минувшей неделе националисты из польской профашистской организации Młodzież Wszechpolska («Всепольская молодёжь») устроили антироссийскую выходку. Переодевшись в форму солдат Красной армии, польские юноши разыграли сцену расстрела польских мирных жителей, в том числе женщины. Инсценировка была проведена в центре Кракова, где традиционно много иностранных туристов, которые активно фотографировали сомнительный перфоманс.

Калининградский журналист Выползов одним из первых опубликовал в российском сегменте «Фейсбука» сообщение об этом акте глумления. В результате заметка получила порядка 100 перепостов и сотни комментариев, пока администрация соцсети не удалила её с мотивировкой:

«Эта публикация нарушает наши нормы, касающиеся преследования и травли, поэтому мы скрыли её от других пользователей».

Также аккаунт Выползова заблокирован на трое суток. Журналист сообщил EADaily , что, получив подобное уведомление, зашёл на страницу польских националистов «Młodzież Wszechpolska — Kraków» в «Фейсбуке», полагая, что соцсеть удаляет любой контент, связанный с этим оскорбительным видео, в том числе сам ролик.

«Однако это видео с антироссийскими пояснениями и русофобскими комментариями спокойно себе стоит и успешно раскручивается. Тогда я написал в администрацию „Фейсбука« жалобу на ролик, как разжигающий ненависть, и мне только что пришёл ответ, что „видео не нарушает конкретных норм сообщества« и потому остаётся», — прокомментировал коллега.

Ранее EADaily сообщало о том, что «Фейсбук» банила тех пользователей, кто писал фразу «польские варвары» применительно к тем официальным лицам, кто приказывает сносить памятники советским солдатам, освобождавшим польский народ от истребления нацистами.

Источник: https://nstarikov.ru/facebook-blokiruet-kritikov-video-rasstrela-sovetskimi-voinami-poljakov-113653