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Душенов 258. Гиперкрах американского гиперзвука

20:56. 6 марта 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Правда ли, что США скоро обгонят Россию в гиперзвуке? Правда ли, что наш подводный флот уже сильнее американского? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

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#ДеньТВ #Душенов #гиперзвук #ВМФ #подводныелодки #АПЛ #ДЭПЛ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3x5M1_bAag8

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