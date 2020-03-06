Борщ в Конституции, Вербовка на Высоцкого, Тиньков сядет? // Галопом по Европам #168

В этом выпуске:

- Резкое снижение ставки американским Федрезервом не помогло биржам справиться с вирусом;

- Мосбиржа направит на выплату дивидендов ационерам почти всю прибыль – 20 миллиардов рублей;

- Российский индекс PMI-МMarkit — обрабатывающая промышленность и сфера услуг — опустился до



самой низкой отметки за 7 месяцев;

- Из-за вируса отменен Петербургский экономический форум, перенесен Красноярский, может не



состояться Владивостокский;

- Корпорация Чиху360 – главный в Китае разработчик систем кибербезопасности – обвинила



спецслужбы США в десятилетнем шпионаже;

- Обострились отношения между бразильским Конгрессом и Болсонару;

- Путин и Эрдоган вновь попытались договориться;

- Высоцкого заставили работать на ФБР;

- В Англии обанкротился крупнейший в Европе региональный перевозчик Флайби;

- З миллиарда украдены на оборонзаказе. ФСБ и Следственный комитет арестовали бизнесменов



Бабаева и Лободу;

- Поправки в Конституцию не запретят чиновникам иметь иностранную недвижимость;

- А глава ЦИК Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с комплексным обедом, из



которого нельзя выкинуть борщ, винегрет или котлеты.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=85LrhsiwWBs