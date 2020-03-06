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Борщ в Конституции, Вербовка на Высоцкого, Тиньков сядет? // Галопом по Европам #168

21:16. 6 марта 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Резкое снижение ставки американским Федрезервом не помогло биржам справиться с вирусом;
- Мосбиржа направит на выплату дивидендов ационерам почти всю прибыль – 20 миллиардов рублей;
- Российский индекс PMI-МMarkit — обрабатывающая промышленность и сфера услуг — опустился до

самой низкой отметки за 7 месяцев;
- Из-за вируса отменен Петербургский экономический форум, перенесен Красноярский, может не

состояться Владивостокский;
- Корпорация Чиху360 – главный в Китае разработчик систем кибербезопасности – обвинила

спецслужбы США в десятилетнем шпионаже;
- Обострились отношения между бразильским Конгрессом и Болсонару;
- Путин и Эрдоган вновь попытались договориться;
- Высоцкого заставили работать на ФБР;
- В Англии обанкротился крупнейший в Европе региональный перевозчик Флайби;
- З миллиарда украдены на оборонзаказе. ФСБ и Следственный комитет арестовали бизнесменов

Бабаева и Лободу;
- Поправки в Конституцию не запретят чиновникам иметь иностранную недвижимость;
- А глава ЦИК Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с комплексным обедом, из

которого нельзя выкинуть борщ, винегрет или котлеты.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=85LrhsiwWBs

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