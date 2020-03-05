Вся страна – единый военный лагерь

Вторгаясь в СССР, германские агрессоры не исключали, что им предстоит столкнуться не только с регулярной армией, но и с населением. Однако так быстро возникшего, ожесточенного, массового сопротивления они не ждали. Уже 24 июня командование одной из немецкой танковых дивизий, действовавшей в Белоруссии, направило в вышестоящий штаб доклад о случаях нападения на её тыловые подразделения.

Одним из любимых приёмов фальсификаторов истории Великой Отечественной войны является изображение её как схватки двух «диктаторских режимов» . Чтобы причислить всенародный размах партизанского и подпольного движения на временно оккупированной территории СССР к числу мифов, фальсификаторы закрывают глаза на неопровержимый факт: в результате действий советских партизан на вражеских коммуникациях потери противника оказались в 5 раз (!) больше тех, которые нанесла немецким тылам англо-американская авиация .



28 июня 1941 г. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) в директиве, определявшей меры по превращению страны в единый военный лагерь, среди других задач назвали развёртывание партизанского движения. 18 июля ЦК ВКП(б) принял специальное постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск», в котором поставил задачу придать этой борьбе самый широкий размах и боевую активность – создавать невыносимые условия для германских интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт, воинские части, срывать все их мероприятия, уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно помогать созданию партизанских отрядов, диверсионных и истребительных групп.

В первые месяцы войны партизаны наносили всё возраставший урон тылу группы армий противника «Центр» в Белоруссии на железнодорожных магистралях Брест – Минск – Орша, Минск – Осиповичи – Гомель, в районах Полесья, Витебска, Полоцка, а по мере продвижения врага на восток – на территории Брянской, Смоленской, Орловской, Ленинградской и Московской областей. Партизанская борьба развернулась также в тылу группы армий «Юг» в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины.

Земля загорелась под ногами оккупантов. К партизанским действиям против врага перешли многочисленные группы военнослужащих Красной армии, оказавшихся в тылу вермахта вследствие неудачного для советских войск начала войны или бежавших из плена.



Военнослужащих поддерживали местные коммунисты и комсомольцы, партийные и советские работники, сотрудники органов НКВД. На стороне народных мстителей был главный фактор – они действовали на своей земле и пользовались широкой поддержкой населения.

Генерал-полковник вермахта Л. Рендулиг отмечал, что «уже в первые месяцы войны деятельность партизан стала принимать все более широкие размеры…



Весной 1942 года они уже представляли серьезную опасность для тыловых коммуникаций немецкой армии, поэтому для решительной борьбы с ними немецкому командованию приходилось стягивать в уже оккупированные районы большие силы, а для проведения крупных операций, где движение приняло наиболее угрожающие размеры, снимать отдельные части с фронта».

Едва минуло четыре месяца с начала войны, как командование сухопутными войсками вермахта направило в оккупационные части «Основные положения по борьбе с партизанами». С патриотами, попавшими в руки германских властей, последние расправлялись беспощадно, но это лишь добавляло ненависти к врагу.

Людям, слабо знакомым с военным делом и плохо вооружённым, было тяжело бороться с регулярной армией. Самым трудным периодом для партизан оказалась зима 1941–1942 гг. Многие отряды и группы распались, вышли в советский тыл, были разгромлены карателями. Борьба в тылу врага требовала специальных знаний и навыков, которыми партийные работники не обладали. Остро недоставало разведчиков, связистов, подрывников, переводчиков, огромная нужда была в вооружении, взрывчатых материалах, средствах связи.

Свыше 4,5 тыс. специалистов выпустили партизанские школы, организованные ЦК КП(б)У и штабом Юго-Западного фронта в Киеве и других городах Украины. В РСФСР партизанские кадры готовились в Москве, Ленинграде, Брянске, Вязьме, Ельце, Рязани, Орле, Тамбове и других городах. Только за первый год войны в партизанских спецшколах были подготовлены и заброшены в тыл противника свыше 12 тыс. человек.

Зафронтовая разведывательно-диверсионная и контрразведывательная работа стала одним из важнейших направлений и органов государственной безопасности, включённых с началом войны в систему НКВД. В структуре центрального аппарата НКВД было создано 4-е управление, во главе которого был поставлен генерал П.А. Судоплатов.



На учёте управления состояло 1798 партизанских отрядов численностью почти 71 тыс. бойцов и командиров и 1153 диверсионно-разведывательных групп – 7143 разведчика и подрывника. Они уничтожили 157 тыс. гитлеровских солдат и офицеров, обезвредили более 2 тыс. агентурных групп противника.



30 мая 1942 г. решением ГКО руководство борьбой в тылу врага было возложено на Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) во главе с первым секретарём ЦК компартии Белоруссии П.К. Пономаренко. Были также созданы республиканские, областные и фронтовые штабы: Украинский, Белорусский, Ленинградский, Орловский, Смоленский, Крымский и другие.

На оккупированную территорию в качестве организаторов и руководителей партизанской борьбы были направлены сотни кадровых сотрудников органов безопасности, партийных, советских и комсомольских работников. В Белоруссии такими руководителями стали: В.З. Корж, М.Ф. Шмырев, С.А. Ваупшасов, К.П. Орловский, на Украине: С.А. Ковпак, М.И. Карнаухов, И.Г. Чаплин, в РСФСР: И.М. Бортников, Г.Е. Водопьянов, Д.Н. Медведев, А.В. Мокроусов и другие.

Постепенно у врага были отвоеваны огромные территории, получившие название партизанских краёв. К апрелю 1942 г. в Белоруссии, Ленинградской, Смоленской, Орловской и Брянской областях сложилось 11 таких краёв общей площадью в 50 тыс. кв. км. Здесь была восстановлена советская власть, налаживали производство промышленные предприятия, действовали колхозы, работали школы, больницы. Ставка ВГК рассматривала существование таких партизанских краёв как важнейшее условие проведения наступательных операций Красной армии.

Улучшение руководства партизанским движением, огромная помощь с Большой земли позволили придать народной борьбе на оккупированной территории значительно больший размах. К началу контрнаступления Красной армии под Сталинградом в тылу врага действовали 1770 отрядов и бригад, которые объединяли 125 тыс. человек. А к концу 1943 г. партизанские силы увеличились вдвое.

От эпизодических и разрозненных действий на территории отдельных районов и областей, что было характерно для первого периода войны, партизанские формирования переходили в дальнейшем к крупным, хорошо спланированным и подготовленным операциям.

Летом 1943 г. была осуществлена широкомасштабная операция под кодовым названием «Рельсовая война», увязанная с планами Ставки ВГК и приуроченная к проведению Курской битвы, Смоленской операции и наступлению наших войск на Левобережной Украине.



167 партизанских отрядов и соединений – всего около 100 тыс. человек – нанесли одновременные удары по железным дорогам противника в обширном районе на 1 тыс. км по фронту и 750 км в глубину на территории Белоруссии, Украины и России.



Тем самым они полностью дезорганизовали перевозки к линии фронта и тем самым внесли весомый вклад в срыв наступления вермахта. Было взорвано почти 215 тыс. рельсов, что составляло 1350 километров одноколейного железнодорожного полотна.

Только белорусские партизаны за время этой операции подорвали 836 эшелонов и более 6,3 тыс. вагонов, платформ и цистерн с горючим, разрушили 184 железнодорожных моста, уничтожили большое число танков, броне- и автомашин, разгромили 44 гарнизона противника.

В сентябре 1943 г. по решению ЦШПД началась новая операция по разрушению железных дорог противника – «Концерт». Она была приурочена к Нижнеднепровской наступательной операции Красной армии и проходила до конца октября. К её выполнению было привлечено 183 партизанских бригады и отряда общей численностью 120,6 тыс. человек.



Пропускная способность железных дорог в тылу немцев снизилась почти наполовину, были сорваны их планы по подвозу и сосредоточению войск, накоплению людских резервов и материальных средств. Всё это способствовало успешному наступлению наших фронтов.

В арсенал боевых действий партизан прочно вошли рейды по тылам противника. Было проведено более 40 крупных и длительных рейдов с участием более 100 соединений. Они громили немецкие гарнизоны, полицейские участки, устраняли администрацию оккупированных районов, совершали диверсии на коммуникациях, вели активную разведку, вовлекали в борьбу с оккупантами новые силы.



В историю войны вошли Львовско-Варшавский и другие рейды соединения сумских партизан, которым руководил П.П. Вершигора. Пройдя с 15 января по 18 августа 1944 г. через Польшу, Украину и Белоруссию на расстояние более 4 тыс. км, вершигородцы пустили под откос 24 эшелона, уничтожили 227 автомобилей, подорвали 10 железнодорожных мостов и 61 мост на шоссейных дорогах, взорвали 15 заводов и две электростанции.



Более 20 тыс. км прошло по тылам врага соединение дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака. Оно пустило под откос 19 эшелонов, взорвало 14 железнодорожных мостов и 38 мостов на автострадах. Аналогичные по значимости рейды совершили соединения под командованием А.Ф. Фёдорова, М.Н. Наумова, М.И. Шукаева, И.А. Артюхова и других.

Организация массового сопротивления в тылу врага стало ещё одним подвигом советского народа. Это был второй фронт борьбы с гитлеровскими войсками. О его масштабах свидетельствуют такие цифры: всего за годы войны непосредственно в вооружённой борьбе в тылу врага участвовало свыше 1,3 млн. партизан, входивших в состав 6200 партизанских формирований.



Ими уничтожено более 600 тыс. и взято в плен более 50 тыс. солдат и офицеров противника, спущено под откос 20 тыс. эшелонов, взорвано около 2 тыс. железнодорожных и свыше 9,5 тыс. шоссейных мостов, уничтожено более 65 тыс. автомашин, 4,5 тыс. танков, 1100 самолётов, 2,9 тыс. складов и баз.

Как и в Отечественную войну 1812 года, партизанское движение в годы войны с фашистской Германией стало едва ли не самым ярким выражением всенародного характера сопротивления агрессору и одним из главных источников нашей победы.

Юрий Рубцов



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