Возврат зарубежных активов СССР: что стоит на кону
Поднятый сперва президентом России Владимиром Путиным, а затем дополненный его пресс-секретарем Дмитрием Песковым вопрос о неполучении нашей страной по праву причитающихся ей активов Советского Союза, находящихся за рубежом, на самом деле гораздо глубже и шире высказанной Кремлем краткой претензии, уложившейся буквально в пару фраз.
Однако прежде чем разбираться с ним по существу, следует для начала, вспомнить: что это за долги такие, откуда и почему они появились, каким образом выплачивались. А также уточнить – кто конкретно из «постсоветских республик» в данной ситуации повел себя порядочно и честно, а кто проявил самую черную неблагодарность. Только после этого станет возможно подойти к пониманию сути проблемы и причин, по которой сегодня она озвучивается на столь высоком уровне.
Долги наши тяжкие
Вопрос о том, откуда у Союза Советских Социалистических республик, страны с мощнейшим и чрезвычайно развитым народным хозяйством, «нарисовались» вдруг громадные долги, рассчитываться по которым нашей стране пришлось чуть ли не до нынешнего времени (последняя часть внешней задолженности – перед давно не существующей Югославией, была выплачена Боснии и Герцеговине в 2017 году), сам по себе является достаточно интересным. Отечественные экономисты либерального толка говоря на эту тему неизменно утверждают, что причина тут в резком падении цен на нефть, которое произошло в 80-е годы прошлого века и заставило Советский Союз делать займы для закупки за кордоном самого необходимого – зерна и продовольствия. На самом деле, действительности это соответствует в достаточно небольшой степени. Да, внешний долг СССР начал расти в 1984 году, сразу увеличившись на 300% – с 5 до 15 миллиардов долларов. Однако все это было сущим пустяком в сравнении с тем, что происходило после 1986 года, ознаменовавшегося приходом к власти Михаила Горбачева. Кредитная зависимость Советского Союза начала расти просто, как снежный ком – в 1989 году мы были должны зарубежным заимодавцам уже 50 миллиардов долларов, а к моменту крушения СССР эта цифра «перехлестнула» за 100 миллиардов! Михаил Сергеевич и его «команда», угробив экономику страны своими бестолковыми и откровенно предательскими «реформами», загоняли нашу Родину в долговую яму без всякого зазрения совести. И, конечно же, к громадной радости своих «друзей» и хозяев с Запада. Крупнейшими кредиторами страны в конечном итоге стали государства так называемых «Парижского» и «Лондонского «клубов».
Естественно, к таковым относились наиболее развитые и богатые страны капиталистического мира: США, Великобритания, Франция, Германия, Япония. Уж они тогда нам «помогли»… загнать в гроб великую страну. А потом, естественно, потребовали причитающиеся за это денежки. Мало того – Горбачев, от «великого» ума умудрился взвалить на СССР долги еще и царской России, признавать которые все до единого его предшественники на посту Генсека отказывались категорически. Сперва, в 1986 году это было сделано в отношении Британии, а затем подобный же «широкий жест» достойный продолжатель дела Горбачева, Борис Ельцин, повторил уже с Францией. При этом вопросы о колоссальных суммах из казны Российской Империи, «зависших» в странах Запада в годы Первой мировой войны в качестве оплаты за военные поставки, так и оставшиеся невыполненными, эти деятели поднимать и не подумали. Конечно – вдруг «белые господа» обидятся, а то и осерчают? Впрочем, долги СССР «акулам капитализма» составляли далеко не весь объем той кредитной нагрузки, что упала на Россию, как на его правопреемницу. Злую шутку с нашей страной тут сыграла ее ключевая роль как раз в лагере социалистическом. Стремление всемерно помогать своим союзникам и партнерам по организации Совета экономической взаимопомощи, «аукнулось» Москве неподъемным грузом долгов перед ними, которые вчерашние «друзья» прощать не желали ни в какую. И это – при том, что само существование доброй половины из них на политической карте мира оплачено было кровью и жизнями сотен тысяч советских солдат, а впоследствии СССР внес огромный вклад в преодоление странами той же Восточной Европы послевоенной разрухи. Да и сами по себе долги нашей страны перед странами-членами СЭВ возникли исключительно в силу того, что получаемые от них в обмен на советское оружие или энергоносители ТНП оценивались значительно выше реальной стоимости, цена же наших поставок искусственно занижалась.
Кому должны – мы всем прощаем
Впрочем, резкая «амнезия», изрядно «замешанная» на самой обычной жадности, охватившая после 1991 года «страны соцлагеря» не идет ни в какое сравнение с тем беспредельным и бессовестным цинизмом который был проявлен большинством вчерашних «братских республик» рухнувшего СССР. В их столицах нисколечко не возражали против того, чтобы Москва взвалила на себя все долги Союза. Но вот по поводу того, что причиталось уже ей самой – тут моментально возникли вопросы. Вообще говоря, «по уму» разговоры о том кому, сколько и за что конкретно должен, стоило бы вести после грамотной инвентаризации и оценки на «постсоветском пространстве» всех до единого объектов, имевших статус «всесоюзных строек». Промышленные «гиганты», энергетическая и транспортная инфраструктура, а, зачастую и значительная часть жилого фонда в союзных республиках – во все это вкладывались неограниченные средства и ресурсы всего СССР, не говоря уж о том, что на возведении и запуске заводов, фабрик, электростанций и железных дорог трудились специалисты со всех концов страны. По моему глубокому убеждению какие-либо материальные претензии со стороны новоявленных «небратьев» должны были бы вдребезги разбиться о цифры вложений в их экономики, сделанных за годы пребывания в составе единого государства. Однако кто бы этим занимался в 90-е годы? Ельцин? Гайдар с Чубайсом?! Вот-вот, мне тоже смешно до слез… В конечном результате, Россия, став полноправной правопреемницей СССР получила вроде бы выгодное «наследство». Но так дело выглядело только лишь на первый взгляд. Казалось бы – сумма в 100 миллиардов долларов госдолга с лихвой перекрывалась кредитами и ссудами, которые были предоставлены самим СССР на все 150 миллиардов. Тем не менее, с этими деньгами все было не так-то просто.
Как уже было сказано выше, кредиторами СССР являлись государства богатые, сильные, к тому же, объединенные в военно-политический блок НАТО, с момента распада Союза занявший на планете абсолютно непререкаемое главенствующее положение. А кто должен был нам? В основном, «развивающиеся» страны, у которых, по большому счету, в уплату за давно просроченные займы и взять-то было нечего. Куба, Вьетнам, Монголия, Эфиопия, Ирак – вот далеко не полный список тем, кому Россия в качестве «проявления доброй воли» (а на самом деле, скорее, от безысходности), списала колоссальные средства, на которые когда-то была предоставлена советская военная и экономическая помощь. Остается надеяться лишь на то, что когда-нибудь эта щедрость будет «конвертирована» в те или иные геополитические выгоды для нашей страны… Впрочем, имеется и еще одна «доходная статья», вполне конкретная и осязаемая. Речь о более, чем значительном перечне объектов той же дипломатической недвижимости, которой за рубежом владел советский Союз. Вот они-то, все без исключения должны были перейти в собственность России, раз уж она взялась платить советские долги. Более того – данный момент в свое время был вполне цивилизовано оговорен и документально оформлен заинтересованными государствами. Еще до того, как СССР распался, в Москве прошла официальная встреча, в которой приняли участие представители как 7 государств – наиболее значительных кредиторов страны, так и большинства союзных республик. Наотрез участвовать отказались только Узбекистан и Прибалтика.
Украина – в своем амплуа
В процессе этого саммита и было выработано решение о том, что правопреемниками СССР, и, соответственно, его долгов, становятся ВСЕ республики без исключения. Такое положение было зафиксировано сперва в меморандуме от 28.10.1991 года, а затем, месяц спустя и в официальном межправительственном коммюнике. Долги и зарубежные активы Советского Союза делились в оговоренных пропорциях, в соответствии с которыми на Россию приходилось 61,34 их процента, Украине доставалось 16,37%, Белоруссии – 4,13%. Ну, и так далее – по списку. Тем не менее, подобное положение было категорически невыгодно, прежде всего, Западу. Одно дело – вести расчеты с одним должником и совсем другое – с дюжиной таковых. К тому же – разбежавшихся, как мыши по норам и отчаянно доказывающих, что их национальная «хата» с краю. Более того, как становится понятно только теперь, на Западе наверняка имели своей целью создать максимальную нагрузку как раз на экономику и финансовую систему России, не принимая всерьез остальные республики. Так или иначе, но в конечном итоге именно Москва выступила с предложением: «Вы нам – права на все активы за границей, а мы вам – свободу от каких-либо долговых обязательств!» Надо сказать, что подобное предложение было воспринято более или менее благосклонно везде. Кроме Киева… Украинский парламент дважды, в 1997 и 2009 годах с треском проливал ратификацию соответствующего соглашения о «нулевом варианте». В последнем случае депутаты Верховной Рады стали вовсе уж откровенно «включать дурака», заявляя: как же, мол, можно подписывать, если «никто не понимает, что и как считать»? На самом деле, все прекрасно понятно и совершенно ясно, однако, всем известная жаба, являющаяся для «нэзалэжной», по мнению многих, настоящим национальным символом, все давит и давит…
На сегодня Украина остается единственной постсоветской республикой, так и не согласившейся на справедливый «нулевой вариант»! Даже Грузию, упиравшуюся до последнего, в 2002 удалось «додавить». Киев же занимает просто замечательную позицию: долги то Россия уже раздала, так отчего ж теперь не покочевряжиться?! В конечном итоге это привело к тому, что наша страна, решившаяся в 2006 году заняться наконец-то юридическим переоформлением на себя зарубежных активов СССР (это стало возможным только после полного погашения займов, сделанных у «большой семерки»), в целом ряде государств столкнулась с отказом: «Сперва решите вопрос с другими возможными претендентами, а уж потом – милости просим!» По состоянию на 2015 год, насколько это известно, полной имущественной правопреемницей СССР наша страна признана лишь в Швеции, Финляндии, Исландии, Болгарии и Венгрии. Да и то даже в этих странах с Украиной пришлось договариваться, «откупаясь» частью советской недвижимости. В более, чем 30 государствах вопрос остается открытым – так, что, при всем уважении к господину Пескову, речь идет ни в коем случае не об «одной-двух» странах или «чуть большем» их количестве. Проблема достаточно серьезна и масштабна. И, кстати, если кто-то думает, что подобное наглое и хамское отношение к выполнению обязательств перед Россией возникло в «нэзалэжной» после последнего «майдана», то ошибается он очень глубоко. Напомню, что в 2010 году о непризнании «претензий Москвы на получение всей собственности бывшего СССР за границей» заявил никто иной, как президент Украины Виктор Янукович. Да, да – тот самый, который вот уже больше пяти лет отсиживается в нашем Ростове. Понятно, что о выплате России своей доли советских внешних долгов, как о первом шаге к последующему «разделу имущества» в Киеве все это время и слышать не хотят…
Очень хочется верить, что претензии, высказанные Владимиром Путиным, были вполне конкретным сигналом вполне конкретной стране, в последнее время с очень большим энтузиазмом принявшейся «выбивать» из России растущие на глазах «долги» и предъявлять к ней миллионные, а то и миллиардные иски в международных судах. Раз уж мы собираемся делать наше государство страну «по-настоящему суверенным» и усиливать его позиции в мире, неплохо бы начать это благое дело с того, чтобы поставить на место некоторых особо жадных нахалов.
Автор: Александр Неукропный
отсюда
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9838064.html