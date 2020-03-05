Возврат зарубежных активов СССР: что стоит на кону

Долги наши тяжкие

Кому должны – мы всем прощаем

Украина – в своем амплуа

Поднятый сперва президентом России Владимиром Путиным, а затем дополненный его пресс-секретарем Дмитрием Песковым вопрос о неполучении нашей страной по праву причитающихся ей активов Советского Союза, находящихся за рубежом, на самом деле гораздо глубже и шире высказанной Кремлем краткой претензии, уложившейся буквально в пару фраз.Однако прежде чем разбираться с ним по существу, следует для начала, вспомнить: что это за долги такие, откуда и почему они появились, каким образом выплачивались. А также уточнить – кто конкретно из «постсоветских республик» в данной ситуации повел себя порядочно и честно, а кто проявил самую черную неблагодарность. Только после этого станет возможно подойти к пониманию сути проблемы и причин, по которой сегодня она озвучивается на столь высоком уровне.Вопрос о том, откуда у Союза Советских Социалистических республик, страны с мощнейшим и чрезвычайно развитым народным хозяйством, «нарисовались» вдруг громадные долги, рассчитываться по которым нашей стране пришлось чуть ли не до нынешнего времени (последняя часть внешней задолженности – перед давно не существующей Югославией, была выплачена Боснии и Герцеговине в 2017 году), сам по себе является достаточно интересным. Отечественные экономисты либерального толка говоря на эту тему неизменно утверждают, что причина тут в резком падении цен на нефть, которое произошло в 80-е годы прошлого века и заставило Советский Союз делать займы для закупки за кордоном самого необходимого – зерна и продовольствия. На самом деле, действительности это соответствует в достаточно небольшой степени. Да, внешний долг СССР начал расти в 1984 году, сразу увеличившись на 300% – с 5 до 15 миллиардов долларов. Однако все это было сущим пустяком в сравнении с тем, что происходило после 1986 года, ознаменовавшегося приходом к власти Михаила Горбачева. Кредитная зависимость Советского Союза начала расти просто, как снежный ком – в 1989 году мы были должны зарубежным заимодавцам уже 50 миллиардов долларов, а к моменту крушения СССР эта цифра «перехлестнула» за 100 миллиардов! Михаил Сергеевич и его «команда», угробив экономику страны своими бестолковыми и откровенно предательскими «реформами», загоняли нашу Родину в долговую яму без всякого зазрения совести. И, конечно же, к громадной радости своих «друзей» и хозяев с Запада. Крупнейшими кредиторами страны в конечном итоге стали государства так называемых «Парижского» и «Лондонского «клубов».Естественно, к таковым относились наиболее развитые и богатые страны капиталистического мира: США, Великобритания, Франция, Германия, Япония. Уж они тогда нам «помогли»… загнать в гроб великую страну. А потом, естественно, потребовали причитающиеся за это денежки. Мало того – Горбачев, от «великого» ума умудрился взвалить на СССР долги еще и царской России, признавать которые все до единого его предшественники на посту Генсека отказывались категорически. Сперва, в 1986 году это было сделано в отношении Британии, а затем подобный же «широкий жест» достойный продолжатель дела Горбачева, Борис Ельцин, повторил уже с Францией. При этом вопросы о колоссальных суммах из казны Российской Империи, «зависших» в странах Запада в годы Первой мировой войны в качестве оплаты за военные поставки, так и оставшиеся невыполненными, эти деятели поднимать и не подумали. Конечно – вдруг «белые господа» обидятся, а то и осерчают? Впрочем, долги СССР «акулам капитализма» составляли далеко не весь объем той кредитной нагрузки, что упала на Россию, как на его правопреемницу. Злую шутку с нашей страной тут сыграла ее ключевая роль как раз в лагере социалистическом. Стремление всемерно помогать своим союзникам и партнерам по организации Совета экономической взаимопомощи, «аукнулось» Москве неподъемным грузом долгов перед ними, которые вчерашние «друзья» прощать не желали ни в какую. И это – при том, что само существование доброй половины из них на политической карте мира оплачено было кровью и жизнями сотен тысяч советских солдат, а впоследствии СССР внес огромный вклад в преодоление странами той же Восточной Европы послевоенной разрухи. Да и сами по себе долги нашей страны перед странами-членами СЭВ возникли исключительно в силу того, что получаемые от них в обмен на советское оружие или энергоносители ТНП оценивались значительно выше реальной стоимости, цена же наших поставок искусственно занижалась.Впрочем, резкая «амнезия», изрядно «замешанная» на самой обычной жадности, охватившая после 1991 года «страны соцлагеря» не идет ни в какое сравнение с тем беспредельным и бессовестным цинизмом который был проявлен большинством вчерашних «братских республик» рухнувшего СССР. В их столицах нисколечко не возражали против того, чтобы Москва взвалила на себя все долги Союза. Но вот по поводу того, что причиталось уже ей самой – тут моментально возникли вопросы. Вообще говоря, «по уму» разговоры о том кому, сколько и за что конкретно должен, стоило бы вести после грамотной инвентаризации и оценки на «постсоветском пространстве» всех до единого объектов, имевших статус «всесоюзных строек». Промышленные «гиганты», энергетическая и транспортная инфраструктура, а, зачастую и значительная часть жилого фонда в союзных республиках – во все это вкладывались неограниченные средства и ресурсы всего СССР, не говоря уж о том, что на возведении и запуске заводов, фабрик, электростанций и железных дорог трудились специалисты со всех концов страны. По моему глубокому убеждению какие-либо материальные претензии со стороны новоявленных «небратьев» должны были бы вдребезги разбиться о цифры вложений в их экономики, сделанных за годы пребывания в составе единого государства. Однако кто бы этим занимался в 90-е годы? Ельцин? Гайдар с Чубайсом?! Вот-вот, мне тоже смешно до слез… В конечном результате, Россия, став полноправной правопреемницей СССР получила вроде бы выгодное «наследство». Но так дело выглядело только лишь на первый взгляд. Казалось бы – сумма в 100 миллиардов долларов госдолга с лихвой перекрывалась кредитами и ссудами, которые были предоставлены самим СССР на все 150 миллиардов. Тем не менее, с этими деньгами все было не так-то просто.Как уже было сказано выше, кредиторами СССР являлись государства богатые, сильные, к тому же, объединенные в военно-политический блок НАТО, с момента распада Союза занявший на планете абсолютно непререкаемое главенствующее положение. А кто должен был нам? В основном, «развивающиеся» страны, у которых, по большому счету, в уплату за давно просроченные займы и взять-то было нечего. Куба, Вьетнам, Монголия, Эфиопия, Ирак – вот далеко не полный список тем, кому Россия в качестве «проявления доброй воли» (а на самом деле, скорее, от безысходности), списала колоссальные средства, на которые когда-то была предоставлена советская военная и экономическая помощь. Остается надеяться лишь на то, что когда-нибудь эта щедрость будет «конвертирована» в те или иные геополитические выгоды для нашей страны… Впрочем, имеется и еще одна «доходная статья», вполне конкретная и осязаемая. Речь о более, чем значительном перечне объектов той же дипломатической недвижимости, которой за рубежом владел советский Союз. Вот они-то, все без исключения должны были перейти в собственность России, раз уж она взялась платить советские долги. Более того – данный момент в свое время был вполне цивилизовано оговорен и документально оформлен заинтересованными государствами. Еще до того, как СССР распался, в Москве прошла официальная встреча, в которой приняли участие представители как 7 государств – наиболее значительных кредиторов страны, так и большинства союзных республик. Наотрез участвовать отказались только Узбекистан и Прибалтика.В процессе этого саммита и было выработано решение о том, что правопреемниками СССР, и, соответственно, его долгов, становятся ВСЕ республики без исключения. Такое положение было зафиксировано сперва в меморандуме от 28.10.1991 года, а затем, месяц спустя и в официальном межправительственном коммюнике. Долги и зарубежные активы Советского Союза делились в оговоренных пропорциях, в соответствии с которыми на Россию приходилось 61,34 их процента, Украине доставалось 16,37%, Белоруссии – 4,13%. Ну, и так далее – по списку. Тем не менее, подобное положение было категорически невыгодно, прежде всего, Западу. Одно дело – вести расчеты с одним должником и совсем другое – с дюжиной таковых. К тому же – разбежавшихся, как мыши по норам и отчаянно доказывающих, что их национальная «хата» с краю. Более того, как становится понятно только теперь, на Западе наверняка имели своей целью создать максимальную нагрузку как раз на экономику и финансовую систему России, не принимая всерьез остальные республики. Так или иначе, но в конечном итоге именно Москва выступила с предложением: «Вы нам – права на все активы за границей, а мы вам – свободу от каких-либо долговых обязательств!» Надо сказать, что подобное предложение было воспринято более или менее благосклонно везде. Кроме Киева… Украинский парламент дважды, в 1997 и 2009 годах с треском проливал ратификацию соответствующего соглашения о «нулевом варианте». В последнем случае депутаты Верховной Рады стали вовсе уж откровенно «включать дурака», заявляя: как же, мол, можно подписывать, если «никто не понимает, что и как считать»? На самом деле, все прекрасно понятно и совершенно ясно, однако, всем известная жаба, являющаяся для «нэзалэжной», по мнению многих, настоящим национальным символом, все давит и давит…На сегодня Украина остается единственной постсоветской республикой, так и не согласившейся на справедливый «нулевой вариант»! Даже Грузию, упиравшуюся до последнего, в 2002 удалось «додавить». Киев же занимает просто замечательную позицию: долги то Россия уже раздала, так отчего ж теперь не покочевряжиться?! В конечном итоге это привело к тому, что наша страна, решившаяся в 2006 году заняться наконец-то юридическим переоформлением на себя зарубежных активов СССР (это стало возможным только после полного погашения займов, сделанных у «большой семерки»), в целом ряде государств столкнулась с отказом: «Сперва решите вопрос с другими возможными претендентами, а уж потом – милости просим!» По состоянию на 2015 год, насколько это известно, полной имущественной правопреемницей СССР наша страна признана лишь в Швеции, Финляндии, Исландии, Болгарии и Венгрии. Да и то даже в этих странах с Украиной пришлось договариваться, «откупаясь» частью советской недвижимости. В более, чем 30 государствах вопрос остается открытым – так, что, при всем уважении к господину Пескову, речь идет ни в коем случае не об «одной-двух» странах или «чуть большем» их количестве. Проблема достаточно серьезна и масштабна. И, кстати, если кто-то думает, что подобное наглое и хамское отношение к выполнению обязательств перед Россией возникло в «нэзалэжной» после последнего «майдана», то ошибается он очень глубоко. Напомню, что в 2010 году о непризнании «претензий Москвы на получение всей собственности бывшего СССР за границей» заявил никто иной, как президент Украины Виктор Янукович. Да, да – тот самый, который вот уже больше пяти лет отсиживается в нашем Ростове. Понятно, что о выплате России своей доли советских внешних долгов, как о первом шаге к последующему «разделу имущества» в Киеве все это время и слышать не хотят…Очень хочется верить, что претензии, высказанные Владимиром Путиным, были вполне конкретным сигналом вполне конкретной стране, в последнее время с очень большим энтузиазмом принявшейся «выбивать» из России растущие на глазах «долги» и предъявлять к ней миллионные, а то и миллиардные иски в международных судах. Раз уж мы собираемся делать наше государство страну «по-настоящему суверенным» и усиливать его позиции в мире, неплохо бы начать это благое дело с того, чтобы поставить на место некоторых особо жадных нахалов.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9838064.html