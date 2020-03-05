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Вирус мутировал! Триллион кредитов, Школа — не для девочек // Галопом по Европам #167

21:20. 5 марта 2020 148 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В турецком парламенте произошла массовая драка – оппозиционных депутатов обвинили в предательстве за то, что они выступили против войны с Сирией;
- Вашингтон бросил Афганистан на произвол судьбы;
- Нефтяники во всем мире из-за коронавируса уже потеряли около 10 миллиардов долларов – заявила глава МВФ Георгиева;
- Зеленский сменил правительство – оно проработало полгода;
- Глобальное замедление экономического роста не привело к уменьшению числа сверхбогатых людей;
- Правительство готовит очередную реформу – на этот раз она коснется декретных и больничных отпусков;
- Суперджетом опять недовольны;
- Грефу не понравился уровень высшего образования в России;
- В Екатеринбурге годовщину смерти Сталина – 5 марта – отметят салютом.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zaXfqoB8Pdc

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