Вирус мутировал! Триллион кредитов, Школа — не для девочек // Галопом по Европам #167

В этом выпуске:

- В турецком парламенте произошла массовая драка – оппозиционных депутатов обвинили в предательстве за то, что они выступили против войны с Сирией;

- Вашингтон бросил Афганистан на произвол судьбы;

- Нефтяники во всем мире из-за коронавируса уже потеряли около 10 миллиардов долларов – заявила глава МВФ Георгиева;

- Зеленский сменил правительство – оно проработало полгода;

- Глобальное замедление экономического роста не привело к уменьшению числа сверхбогатых людей;

- Правительство готовит очередную реформу – на этот раз она коснется декретных и больничных отпусков;

- Суперджетом опять недовольны;

- Грефу не понравился уровень высшего образования в России;

- В Екатеринбурге годовщину смерти Сталина – 5 марта – отметят салютом.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zaXfqoB8Pdc