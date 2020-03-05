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Василий Мельниченко: Непрофильные министры — мина под экономику страны

16:49. 5 марта 2020 119 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

В Минсельхозе засели люди, далекие от отраслевой специализации Фермер, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко о том, что программы по развитию сельского хозяйства, села не реализуются, «аграрные» деньги оседают в карманах приближенного круга лиц. Сельское хозяйство никому не нужно. Сельчане давно забыли о доходности отрасли. Аграрная политика власти отбила у народа охоту работать. Министр сельского хозяйства #Патрушев заблуждается, говоря о готовности к весенне-полевым работам. Крестьяне не знают, что сеять. Мы ничего не производим, кроме беды. Поэтому у нас не рекорды, а рапорты-понты чиновников, которые ничего не знают о селе. Они превратили Россию в отсталую аграрную провинцию. Нет ответственности за неудачи, обнищание населения. В стране дефицит молока 20 миллионов тонн. Уничтожено племенное стадо. Скоро крокодилов будет больше, чем коров. Заработная плата фермеров — 10 тысяч рублей. На селе давно забыли о доходности труда. Почему Дерипаске отпускают электроэнергию меньше 1 рубля за киловатт, а крестьянам — по 6−7 рублей? Где «осело» арестованное на 5,5 триллионов рублей имущество крупных сельхозпредприятий? Где кредиты, которые отдавали под разоренные хозяйства? Разворота аграрно-промышленной политики не будет при нынешнем министерстве сельского хозяйства, где нет ни одного профильного специалиста, начиная с самого министра Патрушева. Более реальны опасения, что с приходом специалиста по сбору налогов Мишустина вырастут налоговые поборы. Умирающие российские деревни — это мина под суверенитет страны, провал аграрной политики. Об этом и многом другом – в программе #ОткрытаяCтудия

Источник: https://svpressa.ru/online/sptv/258382/

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 8156 7138
    Руса 5 марта 2020 в 19:38

    Василий Мельниченко поднимает злободневные вопросы по
    сельскому хозяйству.
    Русская деревня умирает, а спасать ее власти не торопятся.
    Глупая и вредная политика для страны.

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    1
    • 12363 9211
      SergeevРуса 5 марта 2020 в 20:08

      Поднимать то поднимает, но задаёт вопросы неразумные. Например почему Дерипаске электроэнергия дешевле достается чем фермерам. Выравниванием этой диспропорции государство в настоящее время занимается. Да и многое другое, хотя если привлечь в деревню работоспособное и предприимчивое население, деревня поднимется.

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  • 10657 4841
    BlackCat 5 марта 2020 в 19:51

    Село зачастую спивается, самые умные едут оттуда в города, на селе остаются те, кто доволен имеющимся.
    Увы, но факт.
    Село не подымется, даже если у сельчан будет работа.
    Иной подход и мировоззрение.
    Все очень глобально и в село нужно в первую очередь возвращать Храмы.
    По Храму на село, пускай и небольшому.
    Кто не ходит в Храм – тот осужден соседом.
    Так и переживут свою серую обыденность до уровня осознания потребности что то делать.

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