Василий Мельниченко: Непрофильные министры — мина под экономику страны

В Минсельхозе засели люди, далекие от отраслевой специализации Фермер, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко о том, что программы по развитию сельского хозяйства, села не реализуются, «аграрные» деньги оседают в карманах приближенного круга лиц. Сельское хозяйство никому не нужно. Сельчане давно забыли о доходности отрасли. Аграрная политика власти отбила у народа охоту работать. Министр сельского хозяйства #Патрушев заблуждается, говоря о готовности к весенне-полевым работам. Крестьяне не знают, что сеять. Мы ничего не производим, кроме беды. Поэтому у нас не рекорды, а рапорты-понты чиновников, которые ничего не знают о селе. Они превратили Россию в отсталую аграрную провинцию. Нет ответственности за неудачи, обнищание населения. В стране дефицит молока 20 миллионов тонн. Уничтожено племенное стадо. Скоро крокодилов будет больше, чем коров. Заработная плата фермеров — 10 тысяч рублей. На селе давно забыли о доходности труда. Почему Дерипаске отпускают электроэнергию меньше 1 рубля за киловатт, а крестьянам — по 6−7 рублей? Где «осело» арестованное на 5,5 триллионов рублей имущество крупных сельхозпредприятий? Где кредиты, которые отдавали под разоренные хозяйства? Разворота аграрно-промышленной политики не будет при нынешнем министерстве сельского хозяйства, где нет ни одного профильного специалиста, начиная с самого министра Патрушева. Более реальны опасения, что с приходом специалиста по сбору налогов Мишустина вырастут налоговые поборы. Умирающие российские деревни — это мина под суверенитет страны, провал аграрной политики. Об этом и многом другом – в программе #ОткрытаяCтудия

Источник: https://svpressa.ru/online/sptv/258382/