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Солдатский подарок: зажигалка маршала Рокоссовского

19:18. 5 марта 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: РИА Новости

Константин Константинович Рокоссовский – один из самых титулованных советских полководцев. Обладатель десятков наград и знаков почета от государства, он был отмечен не только руководством страны, но и получил признание от рядовых солдат. Одной из таких «рядовых» наград стала самодельная зажигалка, которая сегодня представлена в экспозиции Музея современной истории Москвы.

Этот необычный подарок военачальник получил в 1942 году от 212-го армейского запасного стрелкового полка Красной армии. Самодельная карманная зажигалка для папирос с памятной гравировкой была передана в фонд Музея современной истории России супругой Рокоссовского Юлией Петровной. На корпусе размером 3×7 сантиметров выгравирована надпись «Командующему Армией Генерал-лейтенанту Рокосовскому, подарок от 212 Армейского запасного стрелкового полка Красной Армии». Изготовил подарок воентехник полка А.Рогов.

Карманные зажигалки появились во второй половине XIX века, благодаря изобретениям немецких химиков. А близкий к современному вид приобрели в начале 1900-х, когда неудобный кремень был заменен на обычную сталь. Эта конструкция практически без изменений дошла до наших дней: зазубренное стальное колесико высекает искру из кресала, а та поджигает пропитанный бензином фитиль либо выходящий из клапана газ.

ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ БОЛЬШИНСТВО СОЛДАТ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СПИЧКАМИ.

Но интенсивные вспышки при зажигании в темноте могли выдать их местоположение, а потому карманные зажигалки получили быстрое распространение в войсках.

Все карманные зажигалки у военных делились на две категории – заводские и самоделки. Заводские изготавливались в условиях унифицированного массового производства, отличались качеством изготовления и дизайном. Самодельные производились в единичных экземплярах, как правило, из подручных материалов. Они отличались простотой и дешевизной обслуживания, но при этом были значительно прочнее заводских. И один из подобных самодельных образцов прошел с Рокоссовским почти всю Великую Отечественную войну.

Сегодня увидеть зажигалку полководца, а также его форменную шинель можно в экспозиции Музея современной истории Москвы.

Солдатский подарок: зажигалка маршала Рокоссовского

Самодельная бензиновая зажигалка, подаренная Рокоссовскому бойцами 212 стрелкового полка © Фото : Музей современной истории России

Солдатский подарок: зажигалка маршала Рокоссовского

© Фото : Музей современной истории России

Солдатский подарок: зажигалка маршала Рокоссовского

© Фото : Музей современной истории России

Обложка: К. Рокоссовский на боевых позициях

Источник: https://nstarikov.ru/soldatskij-podarok-zazhigalka-marshala-rokossovskogo-112319

Метки: чит.клуб

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