Ниже – отрывок из статьи, автора которой установить не удалось. Однако очевидно, что он явно превозносит влияние церковнославянского на современный русский язык.



Повидимому, текст создан христианином – отсюда и недружелюбное отношение к истории русского языка, лишая его презумпции самостоятельности в словообразовании и древности.



Некоторые наиболее одиозные признаки якобы церковнославянского происхождения, вроде суффикса -ние, мы просто не решились поместить ниже. Ибо его церковное происхождение – не более, чем гипотеза, к тому же ничем не обоснованная.

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…Древнерусский язык относился к восточнославянской группе и в ряде черт отличался от церковнославянского языка русского извода.



Современный русский язык – потомок древнерусского – сохраняет восточнославянские признаки, но в него проникло немало слов из церковнославянского языка. Такие слова называют церковнославянизмами.



Посмотрим, по каким признакам можно определить, каково происхождение слова: из древнерусского или церковнославянского языка.

Признаки церковнославянизмов

1. Русским сочетаниям букв -оро-, -ере-, -оло-, -еле- соответствуют церковнославянские -ра-, -ре-, -ла-, -ле-. Например, город – град, берег – брег, ворог – враг, молоко – млеко. В каждой из этих пар первое слово древнерусское, а второе – церковнославянизм.



После согласных ж, ч, ш отмечается также соответствие – ело- – -ле-: шелом (древнерусское) – шлем (из церковнославянского).

Заметим, что соотношения между словами в таких парах могут быть различными. Бывает, что разница между словами чисто стилистическая, в подобных случаях церковнославянизм обычно имеет более торжественную, «высокую» стилистическую окраску. Такую ситуацию мы видим, например, в паре город – град.



В некоторых случаях значения древнерусского и церковнославянского слов, когда-то совпадавшие, начинали различаться. Тогда в языке оставались оба слова. Так было в паре порох – прах. Первоначально оба этих слова обозначали пыль или ей подобную субстанцию, а со временем значения разошлись.

Вот еще несколько примеров таких случаев: волость – власть, голова – глава, здоровый – здравый, сторона – страна, сторож – страж, хоронить – хранить.