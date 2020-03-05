Признаки церковнославянизмов
Ниже – отрывок из статьи, автора которой установить не удалось. Однако очевидно, что он явно превозносит влияние церковнославянского на современный русский язык.
Повидимому, текст создан христианином – отсюда и недружелюбное отношение к истории русского языка, лишая его презумпции самостоятельности в словообразовании и древности.
Некоторые наиболее одиозные признаки якобы церковнославянского происхождения, вроде суффикса -ние, мы просто не решились поместить ниже. Ибо его церковное происхождение – не более, чем гипотеза, к тому же ничем не обоснованная.
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…Древнерусский язык относился к восточнославянской группе и в ряде черт отличался от церковнославянского языка русского извода.
Современный русский язык – потомок древнерусского – сохраняет восточнославянские признаки, но в него проникло немало слов из церковнославянского языка. Такие слова называют церковнославянизмами.
Посмотрим, по каким признакам можно определить, каково происхождение слова: из древнерусского или церковнославянского языка.
Признаки церковнославянизмов
1. Русским сочетаниям букв -оро-, -ере-, -оло-, -еле- соответствуют церковнославянские -ра-, -ре-, -ла-, -ле-. Например, город – град, берег – брег, ворог – враг, молоко – млеко. В каждой из этих пар первое слово древнерусское, а второе – церковнославянизм.
После согласных ж, ч, ш отмечается также соответствие – ело- – -ле-: шелом (древнерусское) – шлем (из церковнославянского).
Заметим, что соотношения между словами в таких парах могут быть различными. Бывает, что разница между словами чисто стилистическая, в подобных случаях церковнославянизм обычно имеет более торжественную, «высокую» стилистическую окраску. Такую ситуацию мы видим, например, в паре город – град.
В некоторых случаях значения древнерусского и церковнославянского слов, когда-то совпадавшие, начинали различаться. Тогда в языке оставались оба слова. Так было в паре порох – прах. Первоначально оба этих слова обозначали пыль или ей подобную субстанцию, а со временем значения разошлись.
Вот еще несколько примеров таких случаев: волость – власть, голова – глава, здоровый – здравый, сторона – страна, сторож – страж, хоронить – хранить.
Некоторые из церковнославянизмов сохранились в современном языке лишь в устойчивых выражениях: бразды правления (сравните со словом борозда), глас вопиющего в пустыне, глас народа (ср. голос), стар и млад (ср. молодой), генеалогическое древо (ср. дерево).
Вытесненные древнерусскими аналогами существительные брег, врата, град, злато, хлад сохраняются в производных словах: берег – прибрежный, безбрежный; ворота – вратарь (раньше так назывался воин, охранявший крепостные ворота); город – градостроительство; дерево – древесный, древесина; золото – златоглавый; холод – охладить, прохлада. Это же наблюдается и в ряде других случаев: борода, но брадобрей; молодой, но младенец; дорогой, но драгоценный.
Случалось, что церковнославянизм вытеснял из активного употребления свой древнерусский аналог – это произошло в парах шелом – шлем и ворог – враг.
Некоторые из древнерусских корней сохранились в отдельных производных. Так церковнославянскому слову благо соответствовало исчезнувшее сейчас древнерусское слово болого. Его след мы находим в географическом названии Бологое.
Вот еще несколько подобных пар: бремя – беремя (сохранилось в слове беременность), владеть – володеть (волость), жребий – жеребий (жеребьевка), мрак – морок (морока, морочить), плен – полон (полонить), сладкий – солодкий (солод).
Полностью исчезли древнерусские аналоги таких церковнославянских слов, как влага, врач, время, требовать, трезвый, храбрый, член, чрево.
Церковнославянское происхождение имеют и приставки, например, пре- и пред-. Они соответствуют исконно русским приставкам пере- и перед-. Аналогичная ситуация и среди предлогов пред – перед и чрез – через.
2. Древнерусским сочетаниям ро-, ло- в начале слова перед согласными соответствуют церковнославянские ра-, ла-: разница – розница, рознь, равный – ровный, ладья – лодка.
Такого же происхождения ра- в словах расти, растение, возраст, чередующееся с ро- (рос, рост, рослый).
3. В древнерусском языке не было сочетания согласных -жд- (в словах типа ждать оно образовалось позднее, после выпадения гласного ь в сочетаниях -жьд-).
Церковнославянизмам с -жд- соответствуют русские слова с -ж-. По этому признаку мы можем определить, что церковнославянизмами являются слова: вождь, гражданин (ср. горожанин), жажда, между (ср. межа, смежный), надежда (ср. надёжный), нужда (ср. нужный), одежда (ср. одёжа, одёжка), рождение (ср. рожать), чуждый (ср. чужой).
Книга Афанасия Никитина, которую мы называем «Хождение за три моря» безусловно не относилась к религиозной литературе, а, следовательно, была написана по-древнерусски, и автор называл ее «Хожение…». «Се написах свое грешное хожение за три моря», – пишет он в начале книги.
4. Для церковнославянизмов характерен звук щ. В сохранившихся русских аналогах ему соответствует ч: мощный – мочь. Теперь мы можем сказать, что церковнославянизмами являются слова изящный, общество, овощи. Надо только помнить, что щ может встретиться и в исконно русских словах. В них он чередуется с сочетаниями ст и ск: пустить – пущу, доска – дощатый.
Древнерусское слово печера вытеснено из языка церковнославянизмом пещера, однако его следы остались в названиях Киево-Печерской лавры и Печерского монастыря под Псковом.
5. Для церковнославянизмов характерен ряд гласных в начале слова. Таковы е- (в соответствие с древнерусским о-): единый, единица – один, одинокий; ю- (древнерусское у-): юг, юный, юродивый – урод, уродливый; а- (древнерусское я- агнец – ягненок, аз – я.
6. В некоторых словах русского языка сохранилось древнее чередование г – з` (мягкое), например, нельзя – льгота (от слова льга «свобода, милость»). В церковнославянском же языке мягкое з` стало твердым, поэтому можно определить, что слово польза (тоже от корня льг -) – церковнославянского происхождения, также как слова притязание, состязание (корень тяг -, ср. тягаться), осязать (корень сяг -, ср. посягать).
7. Церковнославянское происхождение имеют первые части сложных слов благо –, добро –, зло –, суе –: благодарить, благословить, добродетель, злословить, суеверие, суесловить и т. п.
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