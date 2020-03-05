Коронавирус косит мир: смертельная эпидемия в цифрах
Эпидемия коронавируса COVID-19 распространилась уже по 80 странах мира, а общее число зараженных достигло 93 553 человека.
Такие данные по состоянию на среду, 4 марта, обнародованы Госкомитетом здравоохранения КНР.
На материковом Китае количество погибших от коронавируса достигло 2981 человек, зараженных — 80270.
Как свидетельствуют данные Worldometers, от коронавируса умерли уже 3 203 человека. Известно, что 50 973 человека выздоровели и были выписаны из медучреждений.
Так, первые случаи заражения обнаружили на Украине, в Португалии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.
На территории Италии смертность от COVID-19 возросла до 79, таким образом это самая смертоносная из зарегистрированных вспышек за пределами Китая. Коронасирусом заразились двадцать три члена иранского парламента и глава чрезвычайных служб страны.
За последние сутки о сотне новых случаев заражения сообщили в Южной Корее, а в Баскском регионе Испании были инфицированы пять врачей и медсестер, еще сотня медицинских работников находятся в изоляции.
Читайте также: Улов почти в тонну: рыбакам удалось поймать редкую рыбу (ФОТО, ВИДЕО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1583350231
По данным китайских источников, коронавирус разрабатывал Китай в качестве биологического оружия. Опыты ставили на летучих мышах, одна из которых улетела из лаборатории.
Я так поняла ,что короновирус будет витать в мире ,пока этого хотят Планировщики и их СМИ, но пусть попробует кто-то его опровергнуть и гость придет туда с реальными потерями в экономике-будь то турбизнес,,авиасообщение ,техника,закупаемая в других странах,остановка производств из-за этого и падение цены на нефти ,как следствие.Не захотели милую Грету,вот вам Вирус.
Через год будете с улыбкой вспоминать всю эту движуху с короновирусом. Ну, не все из вас, конечно.
Странно заражают. Особенно иранское правительство. чьих рук дело ясно сразу.