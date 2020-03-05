Коронавирус косит мир: смертельная эпидемия в цифрах

Эпидемия коронавируса COVID-19 распространилась уже по 80 странах мира, а общее число зараженных достигло 93 553 человека.

Такие данные по состоянию на среду, 4 марта, обнародованы Госкомитетом здравоохранения КНР.

На материковом Китае количество погибших от коронавируса достигло 2981 человек, зараженных — 80270.

Как свидетельствуют данные Worldometers, от коронавируса умерли уже 3 203 человека. Известно, что 50 973 человека выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Так, первые случаи заражения обнаружили на Украине, в Португалии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.

На территории Италии смертность от COVID-19 возросла до 79, таким образом это самая смертоносная из зарегистрированных вспышек за пределами Китая. Коронасирусом заразились двадцать три члена иранского парламента и глава чрезвычайных служб страны.

За последние сутки о сотне новых случаев заражения сообщили в Южной Корее, а в Баскском регионе Испании были инфицированы пять врачей и медсестер, еще сотня медицинских работников находятся в изоляции.

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