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Коронавирус косит мир: смертельная эпидемия в цифрах

04:30. 5 марта 2020 231 просмотр 4 коммент. Опубликовал:
Коронавирус косит мир: смертельная эпидемия в цифрах | Русская весна

Эпидемия коронавируса COVID-19 распространилась уже по 80 странах мира, а общее число зараженных достигло 93 553 человека.

Такие данные по состоянию на среду, 4 марта, обнародованы Госкомитетом здравоохранения КНР.

На материковом Китае количество погибших от коронавируса достигло 2981 человек, зараженных — 80270.

Как свидетельствуют данные Worldometers, от коронавируса умерли уже 3 203 человека. Известно, что 50 973 человека выздоровели и были выписаны из медучреждений. 

Так, первые случаи заражения обнаружили на Украине, в Португалии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.

На территории Италии смертность от COVID-19 возросла до 79, таким образом это самая смертоносная из зарегистрированных вспышек за пределами Китая. Коронасирусом заразились двадцать три члена иранского парламента и глава чрезвычайных служб страны.

За последние сутки о сотне новых случаев заражения сообщили в Южной Корее, а в Баскском регионе Испании были инфицированы пять врачей и медсестер, еще сотня медицинских работников находятся в изоляции.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1583350231

Метки: Новости

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 8446 2963
    nikolay 5 марта 2020 в 11:26

    По данным китайских источников, коронавирус разрабатывал Китай в качестве биологического оружия. Опыты ставили на летучих мышах, одна из которых улетела из лаборатории.

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  • 7067 5569
    марина 5 марта 2020 в 11:29

    Я так поняла ,что короновирус будет витать в мире ,пока этого хотят Планировщики и их СМИ, но пусть попробует кто-то его опровергнуть и гость придет туда с реальными потерями в экономике-будь то турбизнес,,авиасообщение ,техника,закупаемая в других странах,остановка производств из-за этого и падение цены на нефти ,как следствие.Не захотели милую Грету,вот вам Вирус.

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    1
  • 8615 7913
    жора шапов 5 марта 2020 в 11:56

    Через год будете с улыбкой вспоминать всю эту движуху с короновирусом. Ну, не все из вас, конечно.

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    1
  • 1006 597
    Облико Морале 5 марта 2020 в 12:55

    Странно заражают. Особенно иранское правительство. чьих рук дело ясно сразу.

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