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Как убивали Сталина

21:22. 5 марта 2020 192 просмотра Один комментарий Опубликовал:

67 лет назад, 5 марта 1953 года, из жизни ушел Иосиф Виссарионович Сталин.

Сталин был отравлен. Так считают многие исследователи и историки.
Так считает и директор Восточного института РГПУ им.Герцена, профессор кафедры политической психологии СПбГУ, доктор философских и кандидат исторических наук Андрей Леонидович Вассоевич.

Некоторое время назад он выступил перед нашими коллегами, общественными активистами.

Тема именно такая: «Как убивали Сталина»

Профессор А.Л.Вассоевич: Как убивали Сталина
 
 
 

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P.S. Другие материалы с участием профессора А.Л.Вассоевича:

Источник: https://nstarikov.ru/kak-ubivali-stalina-113649

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1357 809
    xazzar berlazzar 5 марта 2020 в 22:42

    сталин убил себя сам. он сам вокруг себя собрал всякую шантрапу, за редким пожалуй исключением. говорят что он был гений. так если он был гений, то неужели не видел кого приближает к себе? а у нквд тогда возможностей было столько, что могли просветить любого человека насквозь, вплоть до того колена, которое ещё в палеолите сидело на пальме и жевало банан. тогда и мышь в кремль не проскочит было и комар не пролетит. при сих обстоятельствах не вяжется его гениальность в окружении педофилов, гомосексуалистов и легализаторов продажной любви. либо он дурак, либо враг.

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