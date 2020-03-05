67 лет назад, 5 марта 1953 года, из жизни ушел Иосиф Виссарионович Сталин.

Сталин был отравлен. Так считают многие исследователи и историки.

Так считает и директор Восточного института РГПУ им.Герцена, профессор кафедры политической психологии СПбГУ, доктор философских и кандидат исторических наук Андрей Леонидович Вассоевич.

Некоторое время назад он выступил перед нашими коллегами, общественными активистами.

Тема именно такая: «Как убивали Сталина»

Профессор А.Л.Вассоевич: Как убивали Сталина

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-ubivali-stalina-113649