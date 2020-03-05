Как убивали Сталина
67 лет назад, 5 марта 1953 года, из жизни ушел Иосиф Виссарионович Сталин.
Сталин был отравлен. Так считают многие исследователи и историки.
Так считает и директор Восточного института РГПУ им.Герцена, профессор кафедры политической психологии СПбГУ, доктор философских и кандидат исторических наук Андрей Леонидович Вассоевич.
Некоторое время назад он выступил перед нашими коллегами, общественными активистами.
Тема именно такая: «Как убивали Сталина»
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сталин убил себя сам. он сам вокруг себя собрал всякую шантрапу, за редким пожалуй исключением. говорят что он был гений. так если он был гений, то неужели не видел кого приближает к себе? а у нквд тогда возможностей было столько, что могли просветить любого человека насквозь, вплоть до того колена, которое ещё в палеолите сидело на пальме и жевало банан. тогда и мышь в кремль не проскочит было и комар не пролетит. при сих обстоятельствах не вяжется его гениальность в окружении педофилов, гомосексуалистов и легализаторов продажной любви. либо он дурак, либо враг.