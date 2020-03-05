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Как меняются города.

15:53. 5 марта 2020 35 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

  Интересный коллаж как изменился город за последние двадцать лет, и отнюдь не в худшую сторону.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6HCzmDprG0E

Метки: Жизнь

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