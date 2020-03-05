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Дети готовы к бесполой магии

15:51. 5 марта 2020 293 просмотра 10 коммент. Опубликовал:


Наконец-то. Крестную фею Золушки сыграет чернокожий мужик (?), а сама фея будет "гендерно-нейтральной".

В ремейке «Золушки» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная. Об этом сообщает СBS News.
Отмечается, что актер Билли Потер согласился принять участие в проекте, премьера которого запланирована на 2021 год. «Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального, по крайней мере именно так я его играю. И это действительно сильно», — заявил артист, добавив, что «у магии нет пола». По словам Портера, «Золушка» станет классической сказкой для нового поколения, которое спокойно относится к появлению таких героев на экране. «Я думаю, что новое поколение действительно готово. Дети готовы. Именно взрослые замедляют процесс», — пояснил он.

https://lenta.ru/news/2020/03/05/feya/ – цинк

Из прочих новшеств необходимо, чтобы принц нашел на балу туфельку чернокожего фея и любовь преодолела все преграды на пути к магической толерантности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5687162.html

Метки: идиоты, толерастия, юмор

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 26922 23502
    Вячеслав 5 марта 2020 в 17:08

    Они там совсем уже чокнулись… В Англии поставили Анну Каренину, где роли играют негры… Где-то уже писали, что пишется новая библия и там Исус будет беЗполым существом…

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    2
  • 5190 4136
    Мирослава 5 марта 2020 в 17:15

    Большие Дяди уменьшают народонаселение.Пусть себе у себя-то.Мы про них не против.Сами завоевали, сами рабство ввели, сами негров из Африки понапривозили,сами индейцев уничтожили, сами пусть и живут в своём беЗполом гадюшнике.
    Но вот дерь…кая общественность нам их людоедские правила навязывают-это нам не нравится.

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    2
  • 3072 2060
    чужой 5 марта 2020 в 17:27

    Две гвоздики товарищу Сталину.
    Что только бесполое не изобразишь за деньги.
    Человек – создание, использующее Дух, Душу и тело в виде Разума
    Разум – оператор тела, который при должном развитии имеет возможность ощущать Дух и Душу.
    Развитие – это комплекс работ и тренировок над собой.
    Надо тренироваться, чтобы развить бесполое ради денег.
    Две гвоздики товарищу Сталину.

    Ответить
    1
  • 3335 2819
    Женечка 5 марта 2020 в 18:29

    Табаков из Мери Поппинс и Донна Роза Калягин одобряют. С Богом, как говорится.

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  • 7213 6331
    Валерий 5 марта 2020 в 18:52

    “«Я думаю, что новое поколение действительно готово. Дети готовы. Именно взрослые замедляют процесс», — пояснил он.” (Билли Потер). Что вы удивляетесь, проговорился парняга: принародно повторил то, что слышал от кураторов.Не могу забыть слова Ийозефа Геббельса: “когда мы воспитаем ваших детей, это будут наши дети”. Тоже повторил вслух слова кураторов. Короче, марионетки меняются, а темы и заинтересованные лица прежние.
    У кого то еще осталось желание детишек и внучков на иностранные мультики водить, да на иностранное воспитание отправлять?

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    1
  • 10657 4841
    BlackCat 5 марта 2020 в 19:38

    Все это говорит о том, что в США публику все больше разделяют по принципу отношения к толерантности.
    Они еще не одно дно пробьют в поисках крайнего.
    Жаль мне американцев с точки зрения морально-этического состояния нации.
    Но все идет к тому, что рано или поздно ковбои вспомнят времена Дикого Запада и возьмутся за ружье для отстрела таких вот бесполых в прямом гендерном и морально-этическом плане “фей”.

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