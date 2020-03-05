Дети готовы к бесполой магии
15:51. 5 марта 2020 293 просмотра 10 коммент. Опубликовал: feedmatic
Наконец-то. Крестную фею Золушки сыграет чернокожий мужик (?), а сама фея будет "гендерно-нейтральной".
В ремейке «Золушки» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная. Об этом сообщает СBS News.
Отмечается, что актер Билли Потер согласился принять участие в проекте, премьера которого запланирована на 2021 год. «Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального, по крайней мере именно так я его играю. И это действительно сильно», — заявил артист, добавив, что «у магии нет пола». По словам Портера, «Золушка» станет классической сказкой для нового поколения, которое спокойно относится к появлению таких героев на экране. «Я думаю, что новое поколение действительно готово. Дети готовы. Именно взрослые замедляют процесс», — пояснил он.
https://lenta.ru/news/2020/03/05/feya/ – цинк
Из прочих новшеств необходимо, чтобы принц нашел на балу туфельку чернокожего фея и любовь преодолела все преграды на пути к магической толерантности.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5687162.html
Они там совсем уже чокнулись… В Англии поставили Анну Каренину, где роли играют негры… Где-то уже писали, что пишется новая библия и там Исус будет беЗполым существом…
А Вы не в курсе видимо, что в США некоторые праздники отменяют, как расистские.
Большие Дяди уменьшают народонаселение.Пусть себе у себя-то.Мы про них не против.Сами завоевали, сами рабство ввели, сами негров из Африки понапривозили,сами индейцев уничтожили, сами пусть и живут в своём беЗполом гадюшнике.
Но вот дерь…кая общественность нам их людоедские правила навязывают-это нам не нравится.
Две гвоздики товарищу Сталину.
Что только бесполое не изобразишь за деньги.
Человек – создание, использующее Дух, Душу и тело в виде Разума
Разум – оператор тела, который при должном развитии имеет возможность ощущать Дух и Душу.
Развитие – это комплекс работ и тренировок над собой.
Надо тренироваться, чтобы развить бесполое ради денег.
Две гвоздики товарищу Сталину.
Оригинально, но нет.
Табаков из Мери Поппинс и Донна Роза Калягин одобряют. С Богом, как говорится.
“«Я думаю, что новое поколение действительно готово. Дети готовы. Именно взрослые замедляют процесс», — пояснил он.” (Билли Потер). Что вы удивляетесь, проговорился парняга: принародно повторил то, что слышал от кураторов.Не могу забыть слова Ийозефа Геббельса: “когда мы воспитаем ваших детей, это будут наши дети”. Тоже повторил вслух слова кураторов. Короче, марионетки меняются, а темы и заинтересованные лица прежние.
У кого то еще осталось желание детишек и внучков на иностранные мультики водить, да на иностранное воспитание отправлять?
Все это говорит о том, что в США публику все больше разделяют по принципу отношения к толерантности.
Они еще не одно дно пробьют в поисках крайнего.
Жаль мне американцев с точки зрения морально-этического состояния нации.
Но все идет к тому, что рано или поздно ковбои вспомнят времена Дикого Запада и возьмутся за ружье для отстрела таких вот бесполых в прямом гендерном и морально-этическом плане “фей”.
Страна эмигрантов. Вспомнят былое , если испаноязычные не будут против.
Главное чтобы не повторили судьбу Содома и Гоморры.
А то на радостях толерантности и смерть пригласят на праздник, распечатав вулкан Йеллоустоуна.